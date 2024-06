Die 7 besten Stop-Motion-Filme: Diese Klassiker solltest du gesehen haben!

Stop-Motion-Filme können auf wunderbare Art und Weise kraftvolle und stimmungsgeladene Bilder erzeugen und sowohl lustig sein als auch ernste Themen in einen ausdrucksstarken Rahmen verpacken. Hier kommen die sieben besten.

Die schönsten Stop-Motion-Abenteuer

In Zeiten von durchgehend digitalisierten Animationsfilmen bewahren Stop-Motion-Filme einen gewissen Charme. Denn sie zeigen häufig etwas Echtes, was nicht gänzlich mit dem Computer produziert wurde. Zudem hauchen sie Figuren und Gegenständen Leben ein, was ihnen einen Hauch von Romantik verleiht. Hier kommen die besten sieben Stop-Motion-Filme, die zwischen all den digitalen Animationsfilmen für ein zauberhaftes Maß an Abwechslung sorgen.

"Das Sandmännchen: Abenteuer im Traumland"

In "Das Sandmännchen: Abenteuer im Traumland" bittet der Sandmann das Schlafschaf Nepomuk um Hilfe. © picture alliance / dpa

Der für die Albträume verantwortliche Habumar hat dem Sandmann seinen Traumsand gestohlen. Um diesen zurückzubekommen, braucht es die Hilfe von Käpt'n Scheerbart. Also schickt das Sandmännchen sein chaotisches Schlafschaf Nepomuk in die Wachwelt, um Scheerbart um Hilfe zu bitten. Doch zurück kehrt es mit dessen sechsjährigem Enkel Miko, der ein ziemlicher Angsthase ist. Jetzt ist es am Sandmännchen, Miko dabei zu helfen, dessen Ängste zu überwinden, um dann mit seiner Hilfe den Traumsand zurückzuerlangen.

"Der fantastische Mr. Fox"

In "Der fantastische Mr. Fox" sehnt sich Mr. Fox nach seinen wilden Zeiten auf der Hühnerjagd zurück. Wie das wohl seine Frau findet? © picture alliance / Everett Collection

Eigentlich hatte Mr. Fox seiner Frau Felicity versprochen, nie wieder auf Hühnerjagd zu gehen. Dafür hat er sogar einen geregelten Job bei der Tierzeitung ergattert. Doch Fuchs bleibt Fuchs und Mr. Fox kann nicht widerstehen, in den Ställen der Bauern Boggis, Buns und Beans auf Beutefang zu gehen. Denen gefällt das natürlich gar nicht und sie sinnen auf Rache. So muss Mr. Fox sich ordentlich ins Zeug legen, um seine Familie vor den Bauern zu beschützen.

"Shaun das Schaf - Der Film"

Langeweile? Nicht für Shaun das Schaf und seine Freund:innen in "Shaun das Schaf - Der Film". © picture alliance / dpa

Dem Schaf Shaun ist es auf der Mossy Bottom Farm mal wieder zu langweilig geworden. Deshalb wagt es einen Ausflug, der natürlich zu allerlei Missgeschicken führt. Nicht nur, dass sich der Wohnwagen, in dem der Bauer schläft, durch einen dummen Zufall von selbst in Bewegung setzt und Richtung Stadt rollt, zu allem Überfluss verliert der Bauer dabei auch noch sein Gedächtnis. Jetzt müssen Shaun und die Tiere der Farm sich auf den Weg in die Stadt machen, um ihren Landwirt zu retten. Dabei müssen sie dem fiesen Tierheimbesitzer aus dem Weg gehen, der Jagd auf streunende Tiere macht.

"Wallace & Gromit"

In der Folge "Die Techno-Hose" von "Wallace & Gromit" werden die beiden von einem bösen Pinguin in einen Diamantendiebstahl verwickelt. © picture alliance/United Archives | United Archives/TBM

Absoluter Kult seit den 1990er-Jahren und sogar oscarprämiert: Bei der Knet-Trick-Comedyreihe "Wallace & Gromit" geht es um die Geschichten des liebenswert altmodischen Engländers Wallace und seines hochintelligenten Hunds Gromit. Gemeinsam unternehmen sie unglaubliche Abenteuer: von einer Reise zum Mond auf der Suche nach Käse über einen vertrackten Diamantendiebstahl durch einen bösen Pinguin bis hin zur Aufdeckung einer groß angelegten Schaf-Entführung.

"Mein Leben als Zucchini"

"Mein Leben als Zucchini" dreht sich um schwierige Themen wie gewalttätige Eltern, Alkoholismus und Mobbing und findet dennoch eine gute Erzählweise für Kinder. © ddp

Der neun Jahre alte Zucchini lebt bei seiner alkoholkranken Mutter, die ihn sogar hin und wieder schlägt. Eines Tages stürzt sie und kommt dabei ums Leben. Daraufhin muss der introvertierte Zucchini in ein Heim. Nur dem Polizisten Raymond vertraut er, der ihn in das Heim zu Madame Papineau gebracht hat. In seinem neuen Zuhause hat er es nicht leicht, er wird zunächst gehänselt, kann dann aber doch Freundschaften knüpfen. Bald darauf verliebt er sich in Camille, die neu in das Heim kommt. Doch die böse Tante von Camille möchte ihre Nichte zu sich nach Hause holen, um an das Kindergeld zu kommen. Nun liegt es an Zucchini und seinen Freund:innen, das zu verhindern.

"Kubo - der tapfere Samurai"

In "Kubo - der tapfere Samurai" muss Kubo das Geheimnis um seinen Vater und den Mondkönig lüften, um sein Dorf vor bösen Geistern zu retten. © picture alliance / ZUMAPRESS.com

Kubo führt ein einfaches Leben in einem Dorf im alten Japan. Dort pflegt er seine kranke Mutter. Durch seine fantasievollen Geschichten, die er den anderen Dorfbewohner:innen erzählt, kann er sich ein wenig Geld nebenbei verdienen. Eines Tages beschwört er aus Versehen böse Geister herbei, die sich dafür an Kubo rächen wollen. Er muss das Dorf Hals über Kopf verlassen. Seine einzige Chance ist, eine verzauberte Samurai-Rüstung zu finden, die einst seinem Vater gehört hat. Dabei bekommt er Unterstützung von seinen Freund:innen Beetle und Monkey. Um die Rüstung zu finden, muss Kubo nun das Geheimnis um seinen Samurai-Papa und den Mondkönig lüften.

"Nightmare Before Christmas"

Einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker ist "Nightmare Before Christmas" von Tim Burton. © picture alliance/United Archives

Kürbiskönig Jack Skellington bereitet mit allerhand Monstern und Geistern jedes Jahr Halloweentown auf die Halloween-Feierlichkeiten vor. Doch gelangweilt von der schrecklichen Routine begibt er sich auf einen Ausflug in den Wald - und findet die Weihnachtsstadt. Begeistert von der Weihnachtsstimmung versucht er nun, das Fest der Liebe nach Halloweentown zu bringen und in die Fußstapfen des Weihnachtsmannes zu treten. Dazu muss er diesen erst mal entführen und Geschenke und einen Schlitten braucht er auch noch, um in Halloweentown ein schrecklich schönes Weihnachtsfest zu feiern. Die Stoffpuppe Sally, der Dr. Finkelstein Leben eingehaucht hat, muss eingreifen und versuchen, den von Jack angerichteten Schaden wieder in Ordnung zu bringen.