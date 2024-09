Diese "Supernatural"-Stars überzeugen auch bei "The Walking Dead" und "The Vampire Diaries"

"Supernatural" und "The Vampire Diaries" haben mehr gemeinsam als das CW-Network oder Vampire; in beiden Serien gibt es auch Überschneidungen im Cast. Aber auch aus der AMC Kultserie "The Walking Dead" können Fans bekannte Gesichter in "Supernatural" entdecken.

Das Wichtigste in Kürze Oft haben unsere Lieblingsschauspieler:innen schon vor ihrem Durchbruch eine große Rollenauswahl vorzuweisen. Doch manchmal fragt man sich: "Wo habe ich sie schon einmal gesehen?" Auch in "Supernatural" traten in 15 Staffeln und insgesamt 327 Episoden viele Schauspieler und Schauspielerinnen auf, die den Fans aus anderen Serien bereits bestens bekannt sind.

The CW Television Network (oft The CW genannt) hat einige der populärsten übernatürlichen Serien im Fernsehen geschaffen, darunter "Supernatural" und "The Vampire Diaries", die sich neben dem selben Fernseh-Network auch einen überschneidenden Cast teilen. Dabei liefen die beiden Serien teilweise sogar gleichzeitig.

Aber auch mit der AMC Kultserie "The Walking Dead" gibt es Überschneidungen im Cast - und in der zwölften Staffel sogar ein stacheliges Easter Egg für den "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan.

"Supernatural": Diese Stars aus "The Walking Dead" spielen mit

"The Walking Dead" feierte seinen Serienstart am 31. Oktober 2010 und zog sofort Millionen Menschen in seinen Bann. Die Serie erzählt die packende Geschichte von Überlebenden in einer Welt, die von Zombies beherrscht wird und erkundet dabei die Abgründe der Menschheit. Neben einem ähnlichen Serien-Genre teilt sich die Serie aber auch einige Stars mit "Supernatural":

Jeffrey Dean Morgan spielt in spielt in "The Walking Dead" Negan. In "Supernatural" verkörperte den Patriarchen der Winchester-Familie, John. Er wird in zwölf Episoden als Hauptdarsteller aufgeführt und kehrte 2018 zurück, um in der 300. Folge der Serie erneut in der Rolle des Vaters von Dean und Sam aufzutreten.

Lauren Cohan ist bekannt für ihre Rolle als Maggie in "The Walking Dead". In "Supernatural" spielte sie Bella Talbot in sechs Episoden der dritten Staffel.

Jeff Kober trat in Supernatural als Randall in der Folge "Hinter Gittern" (Staffel 2, Episode 19) auf. Er spielt ein Berufsverbrecher und war Insasse im Green River County Detention Center, zu dem Sam und Dean gerufen werden, um ein Gespenst zu untersuchen. In "The Walking Dead" ist Kober ist bekannt für seine Rolle als Joe - der Kerl, dem Rick Grimes ( trat in Supernatural als Randall in der Folge "Hinter Gittern" (Staffel 2, Episode 19) auf. Er spielt ein Berufsverbrecher und war Insasse im Green River County Detention Center, zu dem Sam und Dean gerufen werden, um ein Gespenst zu untersuchen. In "The Walking Dead" ist Kober ist bekannt für seine Rolle als Joe - der Kerl, dem Rick Grimes ( Andrew Lincoln ) in der vierten Staffel ein Stück aus dem Hals biss.

Emma Bell ist bekannt für ihre Rolle als Amy, Andreas Schwester in "The Walking Dead". Sie trat in "Supernatural" in der Folge "Sei du selbst" der fünften Staffel auf. Sie verkörperte Lindsey, die in einer Bar mit Sam arbeitete, während er eine Pause von der Geisterjagd einlegte.

"Supernatural": Easter Egg für "The Walking Dead"-Fans

Ein stacheliges Easter Egg ist in der "Supernatural"-Folge "Irgendwo zwischen Himmel und Hölle" (Staffel 12, Folge 15) versteckt. Es verweist subtil auf Jeffrey Dean Morgans Rolle als Schurke Negan in "The Walking Dead".

In der Szene erscheint Dean mit einem Baseballschläger, der auffallend an Lucille, Negans bevorzugte Waffe, erinnert. Für alle Fans von "The Walking Dead" wird das Lucille-ähnliche Exemplar in einer darauffolgenden Einstellung noch einmal groß auf einem Tisch gezeigt.

Diese Stars spielen neben "Supernatural" auch bei "The Vampire Diaries" mit

Lauren Cohan (1. v.r) spielte nicht nur in den beiden CW-Serien "Supernatural" und "The Vampire Diaries" eine Rolle, sondern auch in der AMC Serie "The Walking Dead". © IMAGO / Everett Collection

Während "Supernatural" im Jahr 2005 begann und "The Vampires Diaries" vier Jahre später 2009 startete, wurden beide Serien während der gesamten Laufzeit von "The Vampires Diaries" gleichzeitig ausgestrahlt.

"Supernatural" lief in 15 Staffeln über 15 Jahre lang bis zum Finale im Jahr 2020. Die Serie "The Vampires Diaries" hatte ihr Finale nach acht Staffeln im Jahr 2017. Mit so vielen Staffeln und der langen Laufzeit beider Serien wurden zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler in beiden Shows besetzt, oft in wiederkehrenden Rollen. In "Supernatural" war es allerdings auch nicht unüblich, neue Schauspielerinnen oder Schauspieler in wichtigen Rollen für einzelne Episoden auftreten zu lassen.

Lauren Cohan ist bei Fans vor allem für ihre Rolle als Maggie in "The Walking Dead" bekannt. Sie spielte aber auch schon davor zwischen 2007 und 2008 Bela Talbot in sechs Episoden von "Supernatural". In "The Vampire Diaries" hatte sie eine wichtige, aber kurze Rolle als Rose-Marie (Rose) in fünf Episoden der zweiten Staffel.

Candice King ist sehr bekannt für ihre Rolle als Caroline Forbes in "The Vampire Diaries", wo sie in jeder Episode zu sehen ist. Sie hatte jedoch auch einen kurzen Auftritt in "Supernatural" im Jahr 2009 während der vierten Staffel. Dort spielt sie Amanda Heckerling, eine alte Highschool-Freundin von Dean Winchester.

Annie Wersching etwa fünf Jahre nach Beginn ihrer Schauspielkarriere bekam Wersching eine Rolle in "Supernatural", als die Serie gerade in ihrer zweiten Staffel war. Wersching spielte Susan Thompson, eine verzweifelte Hotelbesitzerin, deren Hotel von Geistern heimgesucht wurde. 2015 erhielt Wersching eine bedeutende wiederkehrende Rolle in "The Vampires Diaries" als Lily Salvatore, die Mutter von Damon und Stefan. Sie trat regelmäßig in der sechsten und siebten Staffel auf.

Courtney Ford tritt in sieben Episoden von "Supernatural" auf, hat jedoch eine der wichtigsten Nebenrollen der Serie. Sie spielt Kelly Kline. Das ist die Frau, die in der zwölften Staffel Jack zur Welt bringt. Sie ist eine zentrale Figur in Staffel zwölf und hat danach kurze Auftritte in den Staffeln 13 und 14. Sechs Jahre zuvor hatte sie eine Nebenrolle in "The Vampires Diaries", wo sie in der zweiten Staffel Vanessa Monroe spielte.

Rick Worthy hatte eine wiederkehrende Rolle in "Supernatural" als der Alpha-Vampir. Der Alpha-Vampir ist der erste Vampir, ähnlich wie Mikael in "The Vampires Diaries". Insgesamt trat er in vier Episoden der Serie auf. In "The Vampires Diaries" spielt er Bonny Bennetts Vater, taucht jedoch nur in der vierten und fünften Staffel auf, als er kommissarischer Bürgermeister von Mystic Falls wird.

