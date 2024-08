Diese 7 "Glee"-Cover gehen unter die Haut!

"Glee" war und ist nach wie vor ein kulturelles Phänomen. Die Songs der Sendung stürmten gerne mal die Charts. Und tatsächlich gibt es einige Performances und Lieder, die sogar (fast) besser sind als das Original.

Es ist eigentlich fast unmöglich aus den 754 "Glee"-Songs zu wählen, denn es waren echt einige Banger dabei - allein "Don't Stop Believing" von Journey oder der Beatles-Hit "I Want to Hold Your Hand" von Kurt Hummel gesungen, werden für immer mit "Glee" verbunden sein. Einige Performances gehen uns auch Jahre später nach dem offiziellen Ende der Show unter die Haut - und die jeweilige Folge ist auf Dauerschleife. Hier sind unsere sieben besten Songs, die "Glee" so besonders gemacht haben.

1. "Smooth Criminal"

Staffel 3, Folge 11: "Was würde Michael Jackson tun"

Gesungen von: Santana Lopez (Naya Rivera) und Sebastian Smythe (Grant Gustin)

Die ganze Folge steht unter dem Motto des King of Pop Michael Jackson und beschert einige großartige Momente, wie das Mash-up von Michael Jacksons "Thriller" mit "Heads will Roll" von den Yeah Yeah Yeahs. Doch unvergessen bleibt das musikalische Duell zwischen Santana und Sebastian, die begleitet von einem Cello "Smooth Criminal" singen.

Der Song bringt die Spannung zwischen den beiden auf den Punkt, die nach einer Attacke mit einem Slushie, in den Salz gemischt war, zum Zerreißen ist. Daraus entsteht eines der wohl besten Duette in der "Glee"-History.

2. "Don't Rain on My Parade"

Staffel 1, Folge 13: "Alles steht auf dem Spiel"

Gesungen von: Rachel Berry (Lea Michele)

Die "Sectionals" stehen bevor. Der Musikwettbewerb ist super wichtig für die A-Capella-Gruppe "New Directions" - doch alles geht schief. Die anderen Gruppen singen ihre Songs! Schnell muss eine neue Setlist her - und Rachel beginnt den Auftritt mit ihrer großartigen Version von "Don't Rain on My Parade", Original von ihrem großen Idol Barbra Streisand in "Funny Girl" gesungen.

Fun Fact: Lea Michele ist wirklich ein riesiger Fan von Barbra Streisand und durfte 2023 den Song bei der Neuauflage vom Musical "Funny Girl" am Broadway singen. Genau das war der größte Traum von ihrer "Glee"-Figur Rachel Berry.

Aber auch die Version von Santana (Naya Rivera) ist definitiv hörenswert und nicht weniger beeindruckend. Zu sehen/hören gibt's das in Staffel 5, Folge 9: "Falsche Freunde".

3. "Bohemian Rhapsody"

Staffel 1, Folge 22: "Triumph oder Trauer"

Gesungen von: Jesse St. James (Jonathan Groff)

Einer der beliebtesten Nebenrollen ist die von Jesse St. James (der übrigens im echten Leben der beste Freund von Lea Michele ist).

Unvergessen ist sein Auftritt mit seiner A-Capella-Gruppe "Vocal Adrenaline", die das Queen-Cover bei den "Regionals" singen. Parallel bekommt Quinn (Dianna Agron) ihr Baby! Der Song und die Geburtsszenen werden immer wieder gegen geschnitten und erzeugen so einen eindrucksvollen Bruch, zwischen Ekstase auf der Bühne und Stress im Krankenhaus.

4. "Teenage Dream"

Staffel 2, Folge 6: "Ungeküsst" und Staffel 4, Folge 4: "Trennung ist der Liebe Tod?"

Gesungen von: Blaine Anderson (Darren Criss)

Blaine singt den Song zweimal bei "Glee". Zum ersten Mal performt er den Katy Perry-Hit mit seiner A-Cappella-Gruppe der "Dalton Academy Warblers" als eine Art Liebeserklärung an Kurt (Chris Colfer). Da sprüht der Song nur von guter Laune und überschäumender Liebe.

Doch in der Folge "Trennung ist der Liebe Tod?" bekommt der Song einen ganz anderen Klang. Blaine hat Kurt betrogen und singt ihm den gleichen Song, mit den gleichen Lyrics - doch als Ballade, begleitet nur am Klavier und aus dem fröhlichen Hit wird ein herzzerreißender Song.

5. "Rumour Has It/Someone Like You"

Staffel 3, Folge 6: "Böse Klatsche"

Gesungen von: Santana Lopez (Naya Rivera) und Mercedes Jones (Amber Riley)

"Glee" ist bekannt für seine Mash-ups, bei dem zwei Songs miteinander kombiniert werden. Einige sind wirklich gut - wie das schon angesprochene "Thriller/Heads will Roll" oder "Halo/Walking On Sunshine" (Staffel 1, Folge 6: "Angeregte Organismen").

Das mit dem krassesten Gänsehaut-Faktor ist aber sicherlich "Rumour Has it/ Someone Like You" bei dem die Mädchen-A-Capella-Band "Troubletones" gleich zwei Adele-Songs miteinander mischt. Hintergrund: Finn (Cory Monteith) outet Santana, die jetzt Angst hat, alles zu verlieren. Man hört im Song jede ihrer Gefühlsregung von Angst, Liebe, Wut und Leidenschaft. Das geht unter die Haut. Untermalt von der stimmlichen Wucht von Mercedes, gibt es eine der besten Songs (und Szenen) von "Glee".

6. "If I Die Young"

Staffel 5, Folge 3: "Der Quarterback"

Gesungen von: Santana (Naya Rivera)

Achtung, Triggerwarnung Tod und Trauer

Wenn du Trauerhilfe brauchst, um einen Verlust zu verkraften oder jemanden im Umfeld kennst, der Hilfe benötigt, kannst du dich an die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) wenden. Mehr Informationen zu u.a. Selbsthilfegruppen gibt es auf der Website der Malteser.

In "Der Quarterback" wird die Gruppe darüber informiert, dass Finn verstorben ist. Tatsächlich ist Finn-Schauspieler Corey Monteith 13.07.2013 an einer Überdosis gestorben. Nun wurde sein Tod in der Show verarbeitet.

Jeder Song in dieser Folge geht unter die Haut. Sei es Rachels Bob Dylan-Cover von "Make You Feel my Love", die in der Serie sowie privat mit Finn/Corey zusammen war, oder "Seasons of Love" aus dem Musical "Rent", gesungen vom ganzen Cast.

Doch besonders "If I Die Young" (Original von "The Band Perry"), das Santana der Gruppe vorsingt, sorgt für Tränen. Denn mitten im Song bricht sie ab, fängt an zu weinen und zu schreien und rennt aus dem Raum.

Das stand nicht im Drehbuch!

Schauspielerin Naya Rivera hatte tatsächlich einen Zusammenbruch am Set, der aber so passend war, dass man sich entschied, es drin zu lassen. Dieser rohe Ausbruch von Emotionen ist es auch, was den Song so besonders macht und die Trauer des Casts um ihren Freund richtig greifbar macht.

7. "Cough Syrup"

Staffel 3, Folge 14: "Auf dem Weg"

Gesungen von: Blaine Anderson (Darren Criss)

Achtung, Triggerwarnung Suizid

Wer selbst unter Suizidgedanken oder Mobbing leidet oder jemanden im Umfeld kennt, der Hilfe benötigt, kann sich an die Telefonseelsorge (0800 111 0 111) oder die Deutsche Depressionshilfe (0800 33 44 533) wenden. Mehr Informationen findest du auch auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Auch hier ist es vor allem die Umsetzung, die den Young the Giant-Song so richtig intensiv macht. Denn zum einen sieht man immer wieder Blaine, der den Song im ansonsten leeren Auditorium zu Kurt singt, weil er ihn als Lied für den nächsten Gesangswettbewerb vorschlagen will.

Zum anderen sieht man dabei, wie Footballspieler Dave Karofsky (Max Adler) für seine Homosexualität gemobbt wird und als einzigen Ausweg Suizid sieht. Ein heftiges, aber wichtiges Thema, das das in diesen Szenen angesprochen wird. Der Song untermalt die Tragik von Daves Situation umso mehr.