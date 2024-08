Dieser Tim-Burton-Film beruht auf einer wahren Geschichte: Jetzt "Big Eyes" auf Joyn streamen

In den 1950er-Jahren steckten viele Frauen in den USA in traditionellen Rollenbildern fest. Doch Margaret Keane wollte ausbrechen. Tim Burton bringt mit "Big Eyes" die packende und wahre Geschichte eines spektakulären Kunstskandals auf die Leinwand - und zeichnet das eindrucksvolle Porträt einer Frau, die für ihre Freiheit kämpft!