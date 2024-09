Doku über Opioid-Krise: "Uncovered" von Thilo Mischke ist für den deutschen Fernsehpreis nominiert

Thilo Mischkes Doku "Uncovered: Sucht aus der Pillen-Packung. Die weltweite Opioid-Krise" ist in der Kategorie Beste Doku/Reportage für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Die Preisverleihung findet am 24. und 25. September in Köln statt.

Wie steht es in Deutschland mit der Sucht nach den verschreibungspflichtigen Medikamenten?

"Uncovered: Sucht aus der Pillen-Packung: Darum geht es in der Doku

Was, wenn der Tod aus der Pillenpackung kommt? In den USA sorgte das synthetische Opioid Fentanyl für die tödlichste Drogenwelle in der Geschichte des Landes. In Nigeria nehmen Menschen das opioidhaltige Schmerzmittel Tramadol, um ihre harten Lebensumstände erträglicher zu machen.

ProSieben-Reporter Thilo Mischke reist in beide Länder und nimmt die drastischen Auswirkungen der Opioid-Krise unter die Lupe. Er spricht mit Abhängigen und begleitet Drogenfahnder:innen bei ihrer Arbeit. Er klärt auch die wichtige Frage, ob und wie relevant das Problem in Deutschland werden könnte.

