Du bist "Good Omens"-Fan? Dann wirst du "Supernatural" lieben

In Eric Kripkes düsterem Fantasy-Drama "Supernatural" gab es nicht nur den Dämon Crowley, einst König der Hölle und den Engel Metatron, Gottes Schriftführer, der Dean Winchester vorübergehend zum Dämon machte. Wir zeigen dir die Parallelen zu "Good Omens".

Das Wichtigste in Kürze Der "Good Omens"-Schöpfer Neil Gaiman hat die Verbindung seiner Serie mit der CW-Serie "Supernatural" thematisiert. Beide Werke sind stark in der christlichen Mythologie verwurzelt und zeigen bekannte Figuren wie die Erzengel Michael und Gabriel sowie die Stimme Gottes, Metatron.

Der Schöpfer von " Supernatural ", Eric Kripke, ließ sich von dem ursprünglichen Buch "Good Omens" für den Dämon Crowley in seiner Serie inspirieren und baute Anspielungen auf das Buch sowie andere Werke ein.

Eine bedeutende Verbindung zwischen den beiden Serien ist die Verwendung eines Antichrist-Charakters, wobei "Supernatural" seine Figur auf Adam aus dem Buch "Good Omens" basiert.

Binge alle 327 Episoden auf Joyn

"Good Omens" Referenzen in "Supernatural"

Obwohl die gemeinsame Namensgebung eines dämonischen Charakters die offensichtlichste Verbindung zwischen den beiden Serien sein mag, ist die beste Anspielung von "Supernatural" auf "Good Omens" die Verwendung des Antichristen in der fünften Staffel. In der Episode mit dem Titel "Die Kinder sind unsere Zukunft", müssen Sam und Dean Winchester Gerüchten nachgehen, die sich um zum Leben erwachte Märchen und urbane Legenden drehen. Unerwarteterweise stellt sich heraus, dass der Übeltäter ein Junge namens Jesse ist, der aufgrund seines Status als Antichrist die Realität selbst verändern kann.

Jesse ist nicht der leibliche Sohn von Luzifer, sondern ein Halb-Mensch, der von einer besessenen Mutter geboren wurde. Kripke hat offen zugegeben, dass der "Supernatural"-Charakter auf Adam aus dem ursprünglichen Buch "Good Omens" basiert. Da dasselbe Buch später die Grundlage für die erste Staffel von "Good Omens" bildete, können Fans beider Serien Parallelen zwischen den Charakteren und ihren Fähigkeiten erkennen.

Die Anspielungen auf "Good Omens" enden hiermit aber noch nicht. Neben den biblischen Figuren mit denselben Namen enthält "Supernatural" auch eine Hommage an Hexe Agnes Spinner, die Hexe, die "Die freundlichen und zutreffenden Prophezeiungen der Hexe Agnes Spinner" geschrieben hat und die Anathema Device sowie Newton Pulsifer in der ersten Staffel von "Good Omens" geleitet hat. Kripkes Chuck Shurley, der sich am Ende als Gott herausstellte, und seine prophetische Buchreihe "Carver Edlund" sagten bemerkenswerterweise auch einige Ereignisse im Leben der Winchesters voraus.

"Supernatural": Die Handlung der Mysteryserie

Nachdem die Brüder Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) Winchester im Kindesalter bei einem mysteriösen Brand ihre Mutter verlieren, werden sie von ihrem Vater John (Jeffrey Dean Morgan) zu Monsterjägern ausgebildet. Während Sam als junger Erwachsener versucht, ein normales Leben zu führen, kämpft Dean weiterhin gemeinsam mit ihrem Vater gegen Geister, Monster und Dämonen.

Als John jedoch nach einer Jagd plötzlich verschwindet, holt Dean seinen jüngeren Bruder zurück ins Familiengeschäft. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach ihrem Vater und kämpfen gegen eine Vielzahl übernatürlicher Wesen. Bald erkennen sie, dass eine viel größere Bedrohung hinter den Winchester-Brüdern her ist.

"Supernatural": Jetzt kostenlos auf Joyn streamen

Fast vier Jahre nach dem Ende der Mysteryserie gibt es erfreuliche Nachrichten für Fans: Ab dem 1. September 2024 sind alle 15 Staffeln von "Supernatural" kostenlos auf Joyn verfügbar! Du hast bis zum 31. August 2025 die Chance, die gesamten 327 Episoden noch einmal zu sehen und zu genießen.