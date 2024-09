Du bist "Selling Sunset"-Fan? Dann wirst du "Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler" lieben

Alle, die die neue Staffel "Selling Sunset" schon durchgesuchtet haben und jetzt in ein dunkles Loch gefallen sind, weil sie keinen "Luxus-Sonnenschein-Drama-Immobilien"-Content mehr zum Bingen haben - sorgt euch nicht weiter: Denn wir haben den besten Ersatz!

Rutsch rüber, "Selling Sunset"! Jetzt kommt "Luxe Listings"

Naja, nur von Ersatz zu sprechen ist in dem Fall sogar viel zu wenig. Denn "Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler" ist einfach großartig. Sonnenschein - check! Luxus - check! Modische Outfits - check! Drama - check! Ein Team aus konventionell attraktiven Menschen - check! Fette Partys - check!

Herz von "Luxe Listings" ist der australische Immobilienmakler Gavin Rubinstein, der mit den anderen Top-Maklern der Branche D'Leanne Lewis und Simon Cohen im harten Konkurrenzkampf steht. Wer verkauft das größte Haus, wer mach den höchsten Gewinn, wer bekommt den besten Auftrag? Natürlich wollen das alle drei - und das macht die Reality-Show so spannend.

Die wichtigsten Makler von "Luxe Listings"

Gavin Rubinstein ist der Gründer der Rubinstein Group , die zu Ray White TRG gehört. Ray White ist eine der größten Immobilienagenturen in Australien, und Gavin hat seine eigene Marke innerhalb dieses Netzwerks aufgebaut.

D'Leanne Lewis ist eine der Direktorinnen bei Laing+Simmons , einer etablierten Immobilienagentur in Sydney, die sich auf Luxusimmobilien spezialisiert hat.

Simon Cohen ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Cohen Handler, einer Agentur, die sich auf Käufervertretung spezialisiert hat. Er vertritt also Käufer auf der Suche nach Luxusimmobilien, während die anderen beiden Makler hauptsächlich Verkäufer vertreten.

Obwohl sie in unterschiedlichen Agenturen arbeiten, kreuzen sich ihre Wege in der Serie aufgrund der engen Verbindungen in Sydneys Luxusimmobilienmarkt häufig. Let the drama begin!

Auf dieses Drama kannst du dich bei "Luxe Listings" freuen

Rivalität zwischen Gavin Rubinstein und D'Leanne Lewis: Beide sind erfahrene und erfolgreiche Makler in Sydneys Luxusimmobilienmarkt. Sie konkurrieren häufig um die gleichen hochpreisigen Listings und versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und manchmal vergessen sie ihren gegenseitigen Respekt, den sie sich sonst immer zeigen ... Gavin macht Druck: Gavin Rubinstein ist bekannt für seine extrem hohen Ansprüche, sowohl an sich selbst als auch an sein Team. Den Stress bekommen sie gerne mal ab - gerade bei nervenaufreibenden Verhandlungen oder wenn er versucht, große Deals abzuschließen. Simons spielt für die andere Seite: Simon Cohen, der für die Interessen der Käufer arbeitet, gerät manchmal mit den Maklern aneinander, die für die Verkäufer arbeiten. Oder kurz: Simon will die Häuser günstig kaufen, als die Makler sie verkaufen wollen. Seine Fähigkeit, exklusive Deals für seine Kund:innen abzuschließen, bringt ihn in Konflikt mit anderen, besonders in einem Markt, der stark von Verknappung geprägt ist. Ego-Kämpfe: Da alle Makler an der Spitze ihres Spiels stehen, gibt es häufig Auseinandersetzungen über Deals, Verhandlungen und deren Erfolgsstrategien. Ihr Bedürfnis, die besten Immobilien zu gewinnen, führt zu hitzigen Diskussionen und Spannungen.