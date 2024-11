In insgesamt 220 Episoden spielte Sandra Oh von 2005 bis 2014 in der Arztserie "Grey's Anatomy" die Rolle von Dr. Cristina Yang. Für viele Fans war es ein großer Schock, als sie nach zehn Staffeln ihr "Grey's"-Aus bekannt gab. Doch ganz müssen die Fans nicht auf Sandra verzichten. Wusstest du, dass sie in "Killing Eve" die Hauptrolle spielt?

Darum geht's in "Killing Eve"

In "Killing Eve" (2018 bis 2022) zeigt sich Sandra Oh von einer ganz anderen Seite. Sie spielt die Rolle von Eve Polastri, eine scharfsinnige MI5-Ermittlerin, die in ihrem langweiligen Bürojob gefangen ist. In der Serie lernt Eve die Profikillerin Villanelle (gespielt von Jodie Marie Comer) kennen, von der sie total fasziniert ist. Eve wird von ihrer mysteriösen Persönlichkeit angezogen. Daraufhin gerät sie selbst ins Visier der gnadenlosen Auftragsmörderin und es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel.

"Killing Eve" dreht sich um Katz-und-Maus-Spiel der stilvollen Profikillerin Villanelle (Jodie Comer) und der Ermittlerin Eve (Sandra Oh). © picture alliance / Everett Collection

Hier kannst du alle Staffeln von "Killing Eve" streamen

Du bist neugierig geworden? Auf Joyn sind alle vier Staffeln der Action-Thriller-Serie verfügbar. Hier geht es zum Stream:

Diese Stars spielen in "Killing Eve" mit

Neben Sandra Oh und Jodie Marie Comer spielen noch weitere namhafte Stars in "Killing Eve" mit. Hier findest du einen Überblick über die wichtigsten Darsteller:innen der Serie:

Wird es eine fünfte Staffel geben?

Im Jahr 2022 flimmerte die vierte Staffel von "Killing Eve" über die TV-Bildschirme. Bereits im März 2021 hatten "BBC America" und "AMC" verlauten lassen, dass nach Staffel vier höchstwahrscheinlich Schluss sein werde.

Die Möglichkeit, ein Spin-off zu veröffentlichen, ließen sich die Produzent:innen aber offen. Seitdem wurde immer wieder darüber spekuliert, ob der Charakter Carolyn Martens (gespielt von Fiona Shaw) ein Spin-off bekommen könnte, das die Vorgeschichte der Agentin thematisiert.

Aktuell gebe es laut der Produzentin Sally Woodward Gentle jedoch keine konkreten Pläne, einen Ableger zu produzieren. Sobald es neue Informationen darüber gibt, erfährst du es hier.