Du stehst auf "Grey's Anatomy"? Dann wirst du diese Spin-offs lieben

Du magst Dramen, Liebesgeschichten und Serien, in denen es um Lebensretter:innen geht? "Grey's Anatomy" ist eine deiner Lieblings-Serien und du bekommst einfach nicht genug davon? Dann solltest du dir diese Spin-offs unbedingt ansehen.

Schon seit Jahren ist "Grey's Anatomy" weltweit total erfolgreich. Kein Wunder also, dass es mittlerweile bereits 21 Staffeln gibt. Doch was viele noch nicht wissen: Über die Jahre hinweg wurden passend zur Serie einige Spin-offs produziert, die mindestens genauso sehenswert sind.

Ein Spin-off ist eine neue Serie, die Figuren, Schauplätze oder Handlungsstränge einer bestehenden Serie übernimmt und eigenständig weiterführt. Beispiel: Da die Figur Sheldon Cooper aus "The Big Bang Theory" so beliebt war, bekam er einen Ableger, in dem es um seine Jugend geht ("Young Sheldon").

Ähnliches gibt es eben auch aus dem "Grey's Anatomy"-Universum. Doch worum geht es in den Ablegern? Wir stellen dir die Spin-offs vor.

"Seattle Firefighters"

"Seattle Firefighters - Die jungen Helden" wurde erstmals 2018 ausgestrahlt und kann an den großen Erfolg von "Grey's Anatomy" problemlos anknüpfen. In dem Spin-off geht es um die Feuerwehrmänner und -frauen der Station 19 des Seattle Fire Departments, die täglich Leben retten und ihren Alltag mit ihren gefährlichen Einsätzen zu vereinen versuchen.

Das Besondere an der Serie? Die Handlung spielt im selben Universum wie "Grey's Anatomy". Regelmäßig gibt es Crossover, also Episoden, in denen eine oder mehrere Figuren aus der einen in der anderen Serie auftreten. So hatten unter anderem bereits die "Grey's"-Stars Ellen Pompeo (alias Dr. Meredith Grey), Chandra Wilson (alias Dr. Miranda Bailey), Jesse Williams (alias Dr. Jackson Avery) und James Pickens Jr. (alias Dr. Richard Webber) mehrere Gastauftritte in "Seattle Firefighters".

Zu den Hauptcharakteren der Serie zählen:

Captain Pruitt Herrera (gespielt von Miguel Sandoval ), Ex-Leiter der Wache

Andy Herrera (gespielt von Jaina Lee Ortiz ), Tochter von Pruitt Herrera

Maya Bishop (gespielt von Danielle Savre ), Andys beste Freundin

Dean Miller (gsepielt von Okieriete Onaodowan ), Feuerwehrmann

Travis Montgomery (gespielt von Jay Hayden ), Feuerwehr-Sanitäter

Dr. Ben Warren (gespielt von Jason George ), ehemaliger Anästhesist und Assistenz-Chirurg aus dem Grey Sloan Memorial Hospital und Ehemann von Dr. Miranda Bailey

Victoria Hughes (gespielt von Barrett Doss), Feuerwehrfrau

Insgesamt gibt es sieben Staffeln von "Seattle Firefighters". Eine Fortsetzung sei derzeit nicht geplant, wie der Sender ABC im Dezember 2023 in einem Statement bekannt gab.

"Private Practice"

"Private Practice" wurde von 2007 bis 2013 ausgestrahlt. In dem "Grey's Anatomy"-Ableger steht das Leben von Gynäkologin Addison Montgomery (gespielt von Kate Walsh) im Fokus, die in Los Angeles in einer privaten Gemeinschaftspraxis arbeitet. Dabei warten viele neue Herausforderungen auf die erfolgreiche Frauenärztin.

Kate Walsh spielt die Hauptrolle in der Serie "Private Practice". © imago images/Everett Collection

"Grey's Anatomy: B-Team"

In "Grey's Anatomy: B-Team" werden die neuen Assistenzärzt:innen in sechs Episoden bei ihrem ersten Arbeitstag im Grey Sloan Memorial Hospital begleitet. Diese Figuren stehen dabei im Fokus:

Casey Parker (gespielt von Alex Blue Davis)

Levi Schmitt (gespielt von (gespielt von Jake Borelli

Sam Bello (gespielt von Jeanine Mason)

Vik Roy (gespielt von Rushi Kota)

Dahlia Qadri (gespielt von Sophia Taylor Ali)

Taryn Helm (gespielt von Jaicy Elliot)

Die Serie wurde von Fan-Liebling und Ex-"Grey's Anatomy"-Darstellerin Sarah Drew produziert. In der beliebten Krankenhaus-Serie spielte sie von 2009 bis 2018 die Rolle von Dr. April Kepner, bevor sie der Serie den Rücken kehrte.