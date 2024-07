"Dune: Prophecy": Diese Stars spielen in der "Dune"-Prequel-Serie mit

HBO verwandelt "Dune" in eine fesselnde Serie: "Dune: Prophecy" entführt uns 10.000 Jahre vor die Ereignisse der bekannten Filme. Mit den britischen Top-Stars Emily Watson und Olivia Williams verspricht die Prequel-Serie ein Highlight zu werden.

"Dune"-Spin-off mit britischen Top-Schauspielerinnen

Das verspricht, gut zu werden: Nachdem die Rückkehr der "Dune"-Franchise auf die große Leinwand Millionen in die Kinos gelockt hat, haben HBO und Legendary Television nun die erste "Dune"-Serie des Streaming-Zeitalters koproduziert. "Dune: Prophecy", so der Titel des Spin-offs, spielt ganze 10.000 Jahre vor den Ereignissen der erfolgreichen Kinofilme "Dune" und "Dune: Part Two" rund um Paul Atreides (Timothée Chalamet) von Meisterregisseur Denis Villeneuve ("Arrival", "Blade Runner 2049").



Für "Dune: Prophecy" zeichnet Alison Schapker ("Westworld", "Lost") als Showrunnerin verantwortlich. Diane Ademu-John ("Empire", "The Originals") hat die Serie mitentwickelt. Die beiden Hauptrollen sind, mit der zweifach Oscar-nominierten Emily Watson ("Die Entdeckung der Unendlichkeit", "Breaking the Waves") und Olivia Williams ("The Father", "Rushmore"), mit zwei britischen Top-Stars besetzt.

Darum geh't in "Dune: Prophecy":

Die Prequel-Serie erzählt die Entstehungsgeschichte der sagenumwobenen Sekte Bene Gesserit. Diese Schwesternschaft wurde von zwei Harkonnen-Schwestern, verkörpert von Emily Watson und Olivia Williams, ins Leben gerufen, um finstere Mächte zu bekämpfen, von denen die Zukunft der Menschheit bedroht wird. Die Serie basiert auf dem 2012 erschienenen Roman "Sisterhood of Dune", der von Brian Herbert, dem Sohn von "Dune"-Schöpfer Frank Herbert, und Kevin J. Anderson geschrieben wurde.



Diese Geschichte entfaltet sich in sechs Folgen. Besonders gute Neuigkeiten für Fans der Science-Fiction-Franchise: Sie werden nicht lange auf das Epos warten müssen, denn in Deutschland wird "Dune: Prophecy" noch 2024 Premiere feiern! Und als ob diese Neuigkeiten nicht schon Grund genug sind für Vorfreude, wurde nun auch ein neuer Trailer für das Spektakel veröffentlicht, der erneut bildgewaltige Visuals verspricht.

So geht es mit "Dune" weiter

Und auch abseits der neuen Prequel-Serie gibt es Pläne für das trockene "Dune"-Universum. So wird Denis Villeneuve seine Filmtrilogie mit einem dritten Teil abschließen. Diese letzte Fortsetzung wird auf dem Roman "Dune: Messiah" basieren und die Geschichte rund um Paul Atreides weitererzählen. Dieser sieht sich zwölf Jahre nach seinem Sieg mit einer Verschwörung konfrontiert, deren Ziel es ist, seine Tage als Herrscher des galaktischen Imperiums zu beenden. Ob die Franchise nun in die Vergangenheit oder nach vorne blickt: Es bleibt spannend auf dem Wüstenplaneten.

