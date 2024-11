"Dune 3": Der neue Teil des Sci-Fi-Abenteuers kommt früher als bisher gedacht!

Der dritte Teil der "Dune"-Saga soll die Geschichte um Paul Atreides und Chani abschließen. Klar, dass Regisseur Denis Villeneuve wieder hinter der Kamera steht. Diese Infos sind über den neuen "Dune"-Film bekannt.

Bereits "Dune" (2021) und "Dune: Part 2" (2024) waren Erfolge - Fans, und Kritiker überschlugen sich -die Einspiel-Ergebnisse sprachen für sich. Ganz klar, dass Regissseur Denis Villeneuve etwas Großes gelungen ist, obwohl die Buchvorlage "Dune" lange Zeit als unverfilmbar galt. Der erste Versuch 1984 "Dune" auf die Leinwand zu bringen, war nicht missglückt, schlug aber nicht so ein wie die Neuauflage. Nun ist der dritte Teil in Planung.

"Dune 3" kommt früher als erwartet

+++ Update vom 23. Oktober +++

Tolle Nachrichten für alle "Dune"-Fans! Bislang hieß es, "Dune 3" werde frühestens 2027 in die Kinos kommen. Doch wie Regisseur Denis Villeneuve jetzt gegenüber "Deadline" verriet, wolle er sich schon früher als erwartet an die Arbeit machen. "Nehmen wir an, dass ich dachte, dass ich nach dem zweiten Teil eine Pause machen werde, dass ich zurück in den Wald gehe und dort eine Weile bleibe, um mich zu erholen. Aber der Wald gefiel mir nicht wirklich und ich würde schneller als gedacht zurück hinter die Kamera gehen. Aber das ist alles, was ich sagen kann", teaserte er an.

Ein konkretes Startdatum ließ er sich zwar nicht entlocken, er deutete aber an, dass der Film wohl schon 2026 in die Kinos kommen wird.

Auch über die Rückkehr von Paul Atreides (gespielt von Timothée Chalamet), Chani (gespielt von Zendaya), Prinzessin Irulan (gespielt von Florence Pugh) und Alia (gespielt von Anya Taylor-Joy) sprach er im Interview und bestätigte noch einmal ganz offiziell, dass sie in der Fortsetzung mit dabei sein werden. "Sie müssen zurückkehren", stellte er klar und fügte hinzu: "Sie sind der Haupt-Cast."

Diese Stars sind wieder dabei

+++ Update vom 30. August +++

Die gute News vorweg: Alle haben noch Bock auf den dritten Teil. Laut Denis Villeneuve sollen alle Stars, allen voran Timothée Chalamet in der Hauptrolle Paul Atreides und Zendaya als Chani, zurückkehren. Und es gibt Grund zur Wiedersehensfreude: Jason Momoas Figur Duncan Idaho spielt wieder eine Rolle, aber nicht so, wie man denken würde.

Fassen wir zusammen. Diese Schauspieler sind wieder dabei:

Timothée Chalamet als Paul Atreides

Chani Zendaya als

Rebecca Ferguson als Lady Jessica

Javier Bardem als Stilgar

Gurney Halleck Josh Brolin als

Charlotte Rampling als die Bene Gesserit Gaius Helen Mohiam

Prinzessin Irulan Florence Pugh als

Christopher Walken als Imperator Shaddam IV.

Lady Margot Léa Seydoux als

Jason Momoa als Duncan Idaho

Alia Anya Taylor-Joy als

Wir müssen uns also keine Gedanken um plötzliche Re-Castings von schon etablierten Rollen machen - zumindest zum jetzigen Stand. Es bleibt aber spannend in der Frage, welche neuen Schauspieler:innen zum Cast stoßen, da einige neue Figuren (in der Buchvorlage) auftauchen.

Wann startet "Dune 3"?

Zweieinhalb Jahre lagen zwischen dem ersten und dem zweiten Film. Für wen diese Wartezeit jetzt schon lang war, der muss sich in Geduld üben lernen. Denn: Regisseur Denis Villeneuve kündigte nach dem zweiten Teil an, dass er erst einmal eine Pause brauche und sich auch um andere Projekte kümmern will. Gemunkelt wird, dass es sich bei dem Projekt um den Kriegsfilm "Nuclear War: A Scenario" handeln könnte.

Laut Branchenkenner Jeff Sneider soll das Studio Warner Bros. jedoch für den Film schon grünes Licht gegeben haben und einen Start 2027 anpeilen. Bestätigt wurde das aber noch nicht.

Auch am Drehbuch soll Villeneuve schon sitzen. Er möchte sich dafür aber Zeit nehmen und nichts überstürzen, nur um den jetzigen Hype mitzunehmen. Villeneuve möchte ein "starkes Drehbuch", das noch "besser als Teil zwei" sein soll.

Wer es bis dahin nicht aushalten kann, der kann sich ja auf die geplante "Dune"-Serie freuen, die eine Vorgeschichte etablieren wird. Oder du schaust einfach noch mal die bereits veröffentlichten Teile - gestartet wird natürlich bei Part eins.

Was kommt nach "Dune: Teil 3"?

Doch jetzt kommt der Wermutstropfen. Alle, die mit der Buchvorlage vertraut sind, wissen, dass die Storyline eigentlich noch weiter geht, wenn auch mit Fokus auf anderen Figuren. Immerhin hat Autor Frank Herbert sechs Bücher herausgebracht, die später durch seinen Sohn noch ergänzt wurden.

Für Villeneuve ist der Protagonistenwechsel ein Grund, einen Cut zu machen. Er will sich auf die Storyline rund um Paul und Chani konzentrieren - nach Film drei soll für ihn Schluss sein. Das "Dune"-Universum wird also nicht komplett verfilmt, zumindest nicht aus einer Hand.

Worum geht es im dritten Teil von "Dune"?

Die ersten beiden Filme beziehen sich ja auf das erste Buch von Sci-Fi-Autor Frank Hebert. Dementsprechend wird der dritte Teil das zweite Buch "Der Herr des Wüstenplaneten" als Vorlage nutzen. Darum geht es im Buch:

Achtung, Spoiler!

Die Handlung setzt zwölf Jahre nach den Ereignissen auf dem Wüstenplanet Atrakis ein.

Paul Atreides hat die Harkonnen besiegt, er ist jetzt mit Prinzessin Irulan verheiratet und herrscht als Imperator. Für die Fremen ist er nun endgültig zu ihrem Heiligen geworden. Sein heiliger Krieg eroberte zwar fast das ganze Universum, jedoch kostete er auch 61 Milliarden Menschen das Leben. Paul scheint aber keinen Weg zu finden, diesen Kreislauf der Gewalt zu zerbrechen.

Und auch in der Ehe, die Paul aus taktischen Gründen eingegangen ist, läuft es nicht. Die Fremen Chani ist weiterhin seine große Liebe, weswegen er sich weigert, mit Irulan Kinder zu bekommen.

Doch nicht genug: Eine Verschwörung bahnt sich an. Die Bene Gesserit schließen sich mit der Raumfahrergilde und den Genetikern der Tleilaxu zusammen, mit dem Ziel, Paul als Imperator zu stürzen. Das soll mithilfe eines Ghola, eines menschlichen Klons, geschehen, den sie Paul schenken. Doch der Klon, der aussieht wie Pauls verstorbener Freund und Lehrmeister Duncan Idaho, steht in ihren Diensten.

Und auch Pauls Schwester Alia spielt eine Rolle …