Eddie Redmayne spricht Klartext über eine Fortsetzung von "Phantastische Tierwesen"!

Es wurde bereits seit zwei Jahren gemunkelt, dass es wohl keinen vierten Teil der Kino-Reihe um die "Phantastischen Tierwesen" geben werde. Was Hauptdarsteller Eddie Redmayne (42) nun in einem Interview sagte, dürfte den Fans des Harry-Potter-Spin-Offs allerdings die letzte Hoffnung nehmen.

Im Gespräch mit dem Magazin "Comicbook.com" stellte Eddie zunächst seine neue Thriller-Serie "The Day of the Jackal" vor, bevor die Sprache auf das Schicksal der "Phantastischen Tierwesen" kam - schließlich hat Redmayne dreimal den Magizoologen Newt Scamander gespielt und wurde dadurch zum Weltstar. Seine Antwort auf die Frage, ob es einen vierten Teil geben werde, wird die Fans enttäuschen:

"Ich denke, wir haben das Letzte von Newt gesehen. Das war eine sehr offene Antwort, doch ja. Zumindest ist es das, was ich weiß. Ich meine, ihr müsst die Leute bei Warner Bros. und J. K. Rowling fragen. Doch so viel ich weiß, war es das."

"Phantastische Tierwesen" flogen im Abwärtstrend

Das endgültige Aus der Harry-Potter-Zweigstelle wäre für viele Fans frustrierend, käme aber nicht mehr überraschend. Nachdem Teil eins ("Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind") 2016 mit einem weltweiten Einspielergebnis von 816 Millionen Dollar sogar beinahe in die Regionen der Original-Potter-Filme vorstieß, schnitten "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" (2018) und "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (2022) deutlich schlechter ab und spielten an den Kinokassen jeweils um rund 200 Millionen Dollar weniger ein als der Vorgänger.

Dieser Abwärtstrend alarmierte Warner Bros.: Der Stecker für die ursprünglich geplanten weiteren zwei Scamander-Auftritte wurde gezogen - und seither nicht mehr eingestöpselt.

Viele Fans reagierten schon vor zwei Jahren auf erste Gerüchte mit Bitternis, denn viele sahen die Filmemacher:innen als Schuldige für die Abwärtsentwicklung und monierten, dass sich die Filmreihe nach einem überzeugenden ersten Teil mit den Fortsetzungen verzettelt hatte. Anstatt die faszinierende Welt der Tierwesen auszubreiten und zu vertiefen, habe man zu krampfhaft versucht, die Geschichte von Albus Dumbledore unterzubringen und darüber den Zauber verloren. "Dumbledore ist interessant, aber das hätte man in einer eigenen Serie erzählen können", meinten Fans damals enttäuscht.

Im Video: Ein Blick hinter die Kulissen von "Phantastische Tierwesen"

Aus für Scamander, Comeback für Harry, Hermine & Ron

Apropos Serie. Es gibt ja auch durchaus Grund zur Freude für Potter-Fans. Die Arbeiten an der bereits vor einiger Zeit angekündigten Reboot-Serie gehen gut voran, das Casting für die Nachfolger von Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint läuft auf Hochtouren. Der Wermutstropfen hier: Die ersten Episoden werden wohl frühestens Ende 2026 zu sehen sein.

Da dürfte sogar das Comeback von Newt Scamander früher kommen. Allerdings nicht auf der Kinoleinwand. Im Interview meinte Redmayne: "Ich denke, er könnte für einen Auftritt in der Universal-Welt in Florida auftauchen, die sie bald eröffnen." Das Universal Epic Universe, der vierte Themenpark innerhalb des Universal Orlando Resort, wird im Mai 2025 nach sieben Jahren Bauzeit seine Pforten öffnen. Neben einer gigantischen "Super Mario Welt" wird es auch einen großen Harry-Potter-Bereich geben. Und darin könnten sich, so Redmayne, dann auch Scamander und einige seiner phantastischen Tierwesen wiederfinden.