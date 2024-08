"Ein drogensüchtiges Wrack": So hast du Blake Lively noch nie gesehen

Mit ihrem neuesten Film "Nur noch ein einziges Mal" ist Blake Lively derzeit in aller Munde. Doch die Schauspielerin hat schon mit früheren Rollen für Gesprächsstoff gesorgt. In "Runaway Girl" zeigt das It-Girl eine völlig neue Seite von sich.

Darum geht es in "Runaway Girl"

In dem aufwühlenden Drama "Runaway Girl" spielt Blake Lively die drogenabhängige Glenda, die der 13-jährigen Ausreißerin Luli (Chloë Grace Moretz) auf einem Highway in Texas begegnet. Luli ist vor ihren alkoholabhängigen Eltern abgehauen und schlägt sich mit einem Revolver und etwas Geld in der Tasche in Richtung Las Vegas.

Cowboy Eddie (Eddie Redmayne) will Luli unter seine Fittiche nehmen, doch der etwas zwielichtige junge Mann wirkt alles andere als vertrauenerweckend. Schnell findet sich das Mädchen in einer Abwärtsspirale wieder. Kann ihr jetzt noch jemand helfen?

"Runaway Girl" ist ein Must-See

Eindrucksvoll kämpft sich die junge Luli durch ihr hartes Leben. Noch eindrucksvoller ist nur die Perfomance von der beim Dreh gerade mal 15-jährigen Chloë Grace Moretz, die der Figur viel Tiefe verleiht. Eigentlich bibbert und bangt man die ganze Zeit nur um das Wohlergehen von Luli.

Auch Blake Lively zeigt sich als kokssüchtige Glenda von einer ungewöhnlich zerbrechlichen Seite. Sonst kennt man sie doch eher in ihren glamourösen Rollen wie Serena van der Woodsen aus "Gossip Girl" oder Emily Nelson in "Nur ein kleiner Gefallen". Doch nun also ein drogensüchtiges Wrack, das im Film Höhen und Tiefen erlebt (und den Zuschauer durch ebensolche mitgehen lässt).

Der dunkle Coming-of-Age-Film basiert übrigens auf einer Buchvorlage. Ans Buch kommt der Film nicht ran, aber er ist trotzdem packend in seiner Erzählweise und seinen unvorhersehbaren Wendungen. Das solltest du auf keinen Fall verpassen.

"Runaway Girl" kannst du ab sofort kostenlos auf Joyn streamen.