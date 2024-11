"Elsbeth: Ein besonderer Fall" - Darum geht's in der Serie und das sind die Darsteller:innen

Mit dieser neuen US-Serie zieht Joyn die Zuschauer:innen jetzt vor die Bildschirme. Denn die Hauptfigur ist keine Unbekannte und hat schon in einer anderen Hit-Produktion für Begeisterung gesorgt. Alles, was du über deine neue Lieblings-Serie wissen musst.

Wer auf Anwalts-Serien steht, wird "The Good Wife" geschaut haben. Eine erfolgreiche US-amerikanische Dramaserie, die jahrelang im Free-TV lief. Und wenn auch du zu den Fans gehörst, wird dir mit Sicherheit die Rolle der exzentrischen Anwältin Elsbeth Tascioni im Gedächtnis geblieben sein. Genau diese beliebte Figur hat jetzt mit "Elsbeth: Ein besonderer Fall" eine eigene Serie bekommen.

Elsbeth Tascioni, die schrullige aber kluge Anwältin aus "The Good Wife" in einer eigenen Serie

Die neue Serie hat sich aus gutem Grund Elsbeth als Hauptcharakter ausgesucht. Schon im ersten Spin-off "The Good Fight" war sie Teil der Geschichte. Mit ihrer schrulligen Art ist sie bei den Fernseh-Zuschauer:innen so beliebt, dass nun ihre eigene Geschichte weitererzählt wird. In den USA lief die erste Staffel im Frühjahr 2024 erfolgreich an und während diese im November endlich auch bei uns startet, gibt es parallel in Amerika schon die zweite Staffel. Wir können uns also hoffentlich auf viele weitere Folgen mit der amüsanten Anwältin freuen.

Darum geht es bei "Elsbeth: Ein besonderer Fall"

Elsbeth Tascioni, gebürtige Chicagoerin, erfüllt sich ihren großen Traum und geht nach New York. Dort unterstützt sie als Staatsanwältin die dortige Polizei und muss an der Seite von Captain Wagner und Officer Blanke komplizierte Fälle losen. Das Besondere: Die Täter sind längst bekannt, es fehlen nur die passenden Beweise. Doch dank ihrer unkonventionellen und meist recht schusseligen Art schafft Elsbeth es, auch die schwierigsten Fälle zu lösen. Bei ihren NYPD-Kolleg:innen sorgt das nicht selten für Kopfzerbrechen und strapazierte Nerven, bei den Zuschauenden dafür für Schmunzeln und beste Unterhaltung. Die erste Staffel besteht aus zehn Folgen, die reichen, um komplett in die Geschichten rund um den spannenden Charakter einzutauchen.

Diese Stars spielen mit

Die Hauptdarstellerin dürfte den meisten bekannt vorkommen, immerhin hat Schauspielerin Carrie Preston schon in beliebten Erfolgsproduktionen mitgewirkt. Von "Desperate Housewives" über "Vicky Christina Barcelona" bis hin zu "The Good Wife". Für ihre Rolle als Elsbeth Tascioni gewann sie 2013 sogar einen Emmy als beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie. Grund genug für die Produzenten aus einer Neben- eine Hauptrolle zu entwickeln und ihr mehr Raum zu geben.

Neben Carrie Preston stehen noch weitere beliebte Darsteller:innen vor der Kamera. Wendell Pierce, der Captain Wagner verkörpert, hat bereits in über 70 Filmen und Serien mitgespielt, darunter "Suits" sowie im zweiten Teil von "Twilight" (Breaking Dawn). Carra Patterson, die Officer Kaya Blanke spielt, hatte schon 2014 eine Gastrolle in "The Good Wife", allerdings damals als Barkeeperin. Nun bekommt auch sie eine tragende Rolle. Auch Schauspielerin Linda Lavin war schon im Original zu sehen und kehrt jetzt für das Spin-off zurück.

"Elsbeth: Ein besonderer Fall" wird auf jeden Fall für Fans von "The Good Wife" für schöne Überraschungs-Momente sorgen. Aber auch Neulinge können einsteigen, ohne die Original-Serie gesehen haben zu müssen. Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt auf Elsbeths ungewöhnliche Verbrecher-Jagd.