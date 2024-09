Alle ab in den Weltraum! Am 17. September läuft auf Kabel Eins "Ender's Game - Das große Spiel". Das Science-Fiction-Meisterwerk von Regisseur Gavin Hood ("X-Men Origins: Wolverine") ist außergewöhnlich gut besetzt: halb Hollywood mischt mit.

50 Jahre nach einem verheerenden Angriff von ameisenhaften Außerirdischen, der Millionen Tote forderte, wird der hochbegabte Junge Ender Wiggin auf eine Militärschule geschickt. Er soll dort das strategische Kriegshandwerk erlernen, um der Menschheit einen Gegenschlag auf die Alien-Welt zu ermöglichen. Enders taktische Fähigkeiten sollen den Sieg sichern.

125 Millionen Dollar spielte "Ender's Game" 2014 ein. Das war auch dem Cast geschuldet, denn es spielen diverse Hollywood-Hochkaräter mit. Angeführt wird die Riege der Stars von Harrison Ford (82), Ben Kingsley (80) und Asa Butterfield (27).

Harrison Ford als "Indiana Jones im All"

Harrison Ford ist längst eine lebende Kino-Legende. Der einstige Han Solo ("Star Wars") und immer noch als Indiana Jones aktive Schauspieler übernahm in "Ender's Game" eine besondere Rolle. Er spielt Colonel Hyrum Graff, den hochrangigen Angehörigen der "Internationalen Flotte" (IF). Seine Aufgabe ist es, Jugendliche mit besonderen strategischen Fähigkeiten zu rekrutieren, denn vor 50 Jahren führte lediglich eine taktische Meisterleistung dazu, dass der Angriff der Feinde aus dem All abgewehrt werden konnte. Allerdings sprechen Beobachtungen dafür, dass die Formics wieder aufrüsten und sich für einen neuen Angriff auf die Erde bereit machen.

Graff entdeckt Ender Wiggin. Der ist ein ebenso schüchterner wie herausragend begabter Junge und könnte in Graffs Augen der nächste Anführer der Menschen im Kampf gegen die Formics sein. Der Colonel nimmt Ender unter seine Fittiche und steckt ihn ins Ausbildungsprogramm. Aber ist der strenge Ausbilder und väterliche Ratgeber tatsächlich immer aufrichtig?

Asa Butterfield ist der brillante Nachwuchs-Stratege

Ender wird gespielt von Asa Butterfield. Der junge britische Schauspieler machte 2008 durch das Holocaust-Drama "Der Junge im gestreiften Pyjama" erstmals auf sich aufmerksam. Für die Hauptrolle in "Hugo Cabret" von Martin Scorsese wurde Butterfield 2012 für den Young Artist Awards 2012 als bester Hauptdarsteller in einem Spielfilm nominiert.

In "Ender's Game" brilliert Butterfield als strategisches Wunderkind, das sich in der Ausbildung bei den Simulationen im schwerelosen "Battle Room" und dem auf einem Pad geführten Psychospiel "Mind Game" bei kniffligen Aufgaben als strategischer Meister erweist. In der abschließenden Simulation führt er die Flotte der Menschen gegen den Heimatplaneten der Formics und deren Königin. Dabei erlebt er eine der unangenehmsten Überraschungen seines Lebens.

Ben Kingsley: Kino-Legende bei "Ender's Game" am Start

Schon bei "Hugo Cabret" arbeitete Butterfield mit einem ganz Großen des Kinos: Ben Kingsley. Bei "Ender's Game" kam es zum Wiedersehen mit dem Oscar-Preisträger (1983, "Ghandi"). Kingsley spielt Mazer Rackham, den Strategen, der vor 50 Jahren mit seiner Kriegstaktik den Angriff der Formics abwehren konnte - und dessen Nachfolger Ender werden soll. Rackham übernimmt die Ausbildung Enders und wird zum Vertrauten.

Kingsley spielte in bislang fast 150 Kino- und TV-Rollen, unter anderem in Klassikern wie "Schindlers Liste", "Der Tod und das Mädchen" und "Shutter Island" und wird demnächst in "William Tell" im Kino zu sehen sein. Auch mit 80 ist er noch nicht amtsmüde: Gleich neun neue Projekte mit ihm sind in Produktion.

Zwei "Ender's Games"-Darstellerinnen waren als Kinder für den Oscar nominiert

Auch die weitere Besetzung ist hochkarätig. Abigail Breslin (28), die als Zehnjährige für "Little Miss Sunshine" für den Oscar (Beste Nebendarstellerin) nominiert wurde, spielt Enders Schwester Valentine. Hailee Steinfeld war 14, als sie 2011 ebenfalls für den Nebenrollen-Oscar nominiert wurde. Sie hatte im Spät-Western "True Grit" mitgespielt. In "Ender's Game" ist sie als Strategieschülerin Petra Arkanian zu sehen.

Mitschüler Bonzo (Moisés Arias) kann es allerdings nicht ertragen, dass er von Ender in einem Simulationsspiel bezwungen wird und will sich dafür rächen. Arias war lange als Schauspieler in Disney-Serien ("Hotel Zack & Cody", "Hannah Montana") zu sehen. "Ender's Game" bescherte ihm den Durchbruch als ernstzunehmender Schauspieler. Danach war er unter anderem in "Ben Hur", "Pitch Perfect 3" und "The King of Staten Island" zu sehen.

Überirdisch guter Cast für ein gigantisches außerirdisches Spektakel!