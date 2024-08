Erste Bilder zur neuen "Star Wars"-Serie: Welche Stars in "Skeleton Crew" dabei sind

Im Dezember soll die nächste große "Star Wars"-Serie an den Start gehen. Die Handlung von "Skeleton Crew" setzt nach "Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi-Ritter" ein und stellt uns sechs neue Hauptfiguren vor. Wir verraten dir, was wir schon wissen.

"Skeleton Crew": Darum geht es in der neuen "Star Wars"-Serie

Die düstere erste Staffel von "The Acolyte" zeigte uns, was 100 Jahre vor den Ereignissen aus "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" geschah. Die neue Serie soll jedoch in einer ganz eigenen Ära spielen. Die Geschichte findet nach dem Abschluss der Original-Trilogie statt.

Vier Kinder machen auf ihrem Heimatplaneten eine mysteriöse Entdeckung. Bald darauf finden sie sich in einem wilden Abenteuer voller Gefahren wieder und müssen ihren Weg zurück nach Hause finden. Hilfe erhalten sie von dem geheimnisvollen Jod Na Nawood und dem Droiden SM 33.

Die Macher von "Skeleton Crew", Jon Watts und Christopher Ford, haben bereits für "Spider-Man: Homecoming" zusammengearbeitet. Die Serie ist der neueste Teil im Mandoverse, das bisher aus folgenden Titeln besteht:

"The Mandalorian"

"Das Buch von Boba Fett"

"Ahsoka"

Jude Law in "Skeleton Crew": Erste Bilder vom Cast

Das neue "Star Wars"-Abenteuer ist zwar bereits seit Januar 2023 abgedreht, doch bisher wurde so gut wie nichts über "Skeleton Crew" bekannt gegeben. Jetzt dürfen wir endlich einen Blick auf die ersten Bilder zur Serie werfen und lernen den Hauptcast kennen. Die Zeitschrift "People" veröffentlicht exklusives Bildmaterial.

Neben Hollywood-Größe Jude Law gesellt sich unter anderem Kinderstar Ryan Kiera Armstrong aus "Firestarter" und Nick Frost als Stimme des Droiden SM 33. Der Schauspieler und Synchronsprecher war bereits in Filmen wie "Tomb Raider" oder "Shaun Of The Dead" zu sehen.

Exklusive Bilder aus der Serie verraten es: Jude Law wird eine der Hauptrollen in der neuen "Star Wars"-Serie "Skeleton Crew" übernehmen. © picture alliance / Photoshot

Das ist der Hauptcast von "Skeleton Crew":

Jod Na Nawood Jude Law als

Ryan Kiera Armstrong als Fern

Robert Timothy Smith als Neel

Ravi Cabot-Conyers als Wim

Kyriana Kratter als KB

Nick Frost als SM 33

Am 3. Dezember 2024 soll "Skeleton Crew" endlich losgehen. Die erste Staffel umfasst insgesamt 8 Folgen.

