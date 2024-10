"Fack ju Göhte": Das machen die Stars des Kult-Films heute

Kaum erschienen, wurde der Kinohit "Fack ju Göhte" zum Kultfilm, neben den beiden Fortsetzungen gab sogar eine Musical-Version des Streifens. Die Stars der Reihe sind immer noch gut im Geschäft.

Anzeige

Karrieresprungbrett Goethe-Gesamtschule: Nein, unbeschriebene Blätter waren die Hauptdarsteller:innen der "Fack ju Göhte"-Kinohits (2013, 2015 und 2017) auch schon vorher nicht. Doch ihre Parts in den Kultstreifen wird kaum einer so schnell vergessen. Das machen sie heute:

Anzeige

Anzeige

Elyas M'Barek alias Zeki Müller

Vom Spaßvogel zum Charakterdarsteller: Dass in ihm mehr steckt als ein lustiger Frauenschwarm, konnte der gebürtige Münchner (42) in den letzten Jahren immer wieder beweisen - unter anderem mit seinen Hauptrollen im Politthriller "Der Fall Collini" (2020) oder im Beziehungsdrama "Was wir wollten", das Österreich sogar ins Rennen um den "Bester internationaler Film"-Oscar schickte. Im "Fack ju Göhte"-Spin-off "Chantal im Märchenland" schlüpfte er als Gaststar noch einmal in seine Rolle als Zeki Müller.

Privat hat Elyas M'Barek sein Glück mit seiner US-amerikanischen Kollegin Jessica Riso (36) gefunden, die er 2022 heiratete. Seit Frühling 2023 lebt das Paar in New York City.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: So herausfordernd war der Dreh von "Fack ju Göhte 3"

Karoline Herfurth alias Elisabeth 'Lisi' Schnabelstedt

Die nach wie vor gefragte Schauspielerin Karoline Herfurth macht auch hinter der Kamera eine Top-Figur: Seit 2016 sind vier Spielfilme erschienen, bei denen sie Regie führte, zuletzt 2022 die romantische Komödie "Einfach mal was Schönes". Bei den drei vorangegangenen Filmen schrieb sie auch am Drehbuch mit. Selbst auf der Leinwand zu sehen war sie zuletzt in der Romanverfilmung "Eine Million Minuten", in der sie sich als Mutter mit Mann und Kindern auf eine zweijährige Reise begibt.

Auch politisch und gesellschaftskritisch engagiert sich die 40-Jährige: Ihr Episodenfilm "Wunderschön" etwa beleuchtet die Selbstoptimierungs-Falle, in die insbesondere Frauen oft geraten.

Karoline Herfurth im August 2024 auf dem Red Carpet. © picture alliance / Scott A Garfitt/Invision/AP | Scott A Garfitt

Anzeige

Anzeige

Jella Haase alias Chantal Ackermann

Die Rolle als Problemschülerin Chantal bedeutete für die Berlinerin (32) den Durchbruch. Mittlerweile blickt sie auf eine ganze Reihe von Kino- und TV-Rollen sowie Auszeichnungen zurück. Besonders eindrucksvoll: ihr Part als Prostituierte im Flüchtlingsdrama "Berlin Alexanderplatz" (2020), das sich frei an dem 1929 erschienenen, gleichnamigen Roman von Alfred Döblin (1878-1957) orientiert. Eine noch mal ganz andere Seite zeigte Jella Haase in der Action-Thrillerserie "Kleo" (2022), für die sie den Grimme-Preis, den Deutschen Fernsehpreis als beste Schauspielerin und den Deutschen Schauspielpreis zusammen mit Kollege Dimitrij Schaad als bestes Duo erhielt.

Ihre Expertise verschaffte Jella Haase überdies bei der Berlinale 2021 einen Platz in der internationalen Kinder- und Jugendfilm-Jury der Sektion Generation.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Du hast Lust auf noch mehr Schul-Wahnsinn? Schaue "KEKs" jetzt exklusiv auf Joyn

Anzeige

Anzeige

Max von der Groeben alias Daniel "Danger" Becker

Der Sohn von Moderatorin Ulrike von der Groeben drehte nach "Fack ju Göhte" einen Film nach dem anderen, zuletzt das Spin-off "Chantal im Märchenland" (2024) sowie "Die Schule der magischen Tiere 3", in der er den Fuchs Rabbat spricht. Im Udo-Lindenberg-Biopic "Mach dein Ding!" spielte Max von der Groeben dessen Kumpel, den Bassisten Steffi Stephan (77).

Max von der Groeben ) bei der Premiere von "Die Schule der magischen Tiere 3" m September 2024 in Essen. © picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Jana Pallaske alias Charlie

Ihr Lebenslauf ist sicher der ungewöhnlichste der "Fack ju Göhte"-Stars: Auf dem Bildschirm taucht die gebürtige Berlinerin (45) nur noch sporadisch auf, dann mitunter auch als spirituell-versponnenes, aber liebenswertes Unikum in Reality-Shows wie dem "Dschungelcamp" (2023). Einen Großteil des Jahres lebt Jana Pallaske mittlerweile im thailändischen Regenwald als Schamanin und verwendet mitunter auch die Pseudonyme Jana Urkraft und JEDI¥ESS.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Alwara Höfels alias Caro Meyer

Nach "Fack ju Göhte" kam der "Tatort": Von 2016 bis 2018 überzeugte Alwara Höfels (42) im Dresdner Ableger der Krimireihe als Kommissarin Henni Sieland. Auch danach ergatterte sie diverse Film- und Fernsehrollen, zuletzt etwa im Familienfilm "WOW! Nachricht aus dem All" (2023, Kino) oder der Komödie "Prächenabend" (2024, TV).

Alwara Höfels spielt in "Fack ju Göhte" die Rolle von Caro Meyer. © picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Katja Riemann alias Gudrun Gerster

Katja Riemann (60), die Schuldirektorin aus den "Fack ju Göhte"-Filmen, gehörte schon vorher zu den gefragtesten deutschen Schauspielerinnen ihrer Generation - und blieb es auch danach. Neben ihren zahlreichen Film-, Fernseh- und Theaterprojekten engagiert sie sich regelmäßig auch politisch und beteiligte sich etwa in diesem Jahr mit anderen Prominenten an einem Tierschutz-Aufruf gegen einen bekannten Discounter. Außerdem ist sie auch als Autorin aktiv, zuletzt veröffentlichte sie in diesem Jahr das Sachbuch "Zeit der Zäune. Orte der Flucht", in dem sie von ebensolchen Orten berichtet, die sie im Rahmen ihres humanitären Engagements bereiste, darunter etwa Geflüchtetenlager auf Lesbos und in Jordanien.