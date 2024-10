Fari Yardım: Das unterscheidet "Der Upir" und "jerks."

Vampir-Comedy auf höchstem Niveau: Die neue Serie "Der Upir" mit Fahri Yardım und Rocko Schamoni ist nun bei Joyn verfügbar. Jetzt verrät Yardım, wie sich die Serie von "jerks." unterscheidet.

Anzeige

Die ersten Folgen der neuen Vampir-Comedy-Serie kannst du ab jetzt streamen Streame jetzt "Der Upir" auf Joyn

Anzeige

Anzeige

"Der Upir" mit Fahri Yardım auf Joyn: Darum geht es

Seit Mittwoch, 18. September, läuft die neue Comedy-Serie "Der Upir" mit Fahri Yardım und Rocko Schamoni auf Joyn. Im Zentrum steht Eddie (Fahri Yardım), ein Berliner Burgerbuden-Besitzer, der nach einem Biss von Vampir Igor (Rocko Schamoni) plötzlich sein neues, untotes Leben managen muss. Als wäre das nicht genug, muss er 30 Tage lang Igor dienen, bevor entschieden wird, ob er wieder Mensch wird oder für immer ein Vampir bleibt - klingt vielversprechend, oder?

Die Serie, geschrieben von Peter Meister, ist ein Muss für Fans von schwarzem Humor und bizarren Wendungen. Meister, der durch seinen Film "Das schwarze Quadrat" bekannt wurde, bringt sein Talent für absurde Komödien in die Serie ein. "Der Upir" kombiniert das Banale mit dem Übersinnlichen und bietet Blutsauger-Action, die Lachtränen garantiert - wer nicht zum Lachen in den Keller geht, sollte auf jeden Fall reinschauen!

Anzeige

Anzeige

Laut Fahri Yardım - das unterscheidet "Der Upir" von "jerks."

Wie bei "jerks." ist auch "Der Upir" von polarisierendem Humor, Fremdschäm-Momenten und absurden Szenen geprägt. In einem Interview mit "Gala" beschreibt Fahri Yardım "jerks." und "Der Upir" wie folgt: "Die zwei Serien sind zwei Eigengewächse, die aus einer Familie stammen. Beide haben Blätter, aber unterschiedliche Blüten, und wir haben unterschiedliche Düngemittel verwendet. Es gibt Verwandtschaften zwischen den beiden: ein sehr drastischer Humor, eine Lust am Tragisch-Komischen, am Banalen und an der gesunden Idiotie. Das verbindet die beiden und gleichzeitig sind es doch sehr unterschiedliche Dinge. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand, der Freude an "jerks." hat, auch Freude an "Der Upir" finden kann."