Filmabend für die ganze Familie: Diese Kinderfilme auf Joyn zaubern strahlende Augen

Sonntag ist Kinoabend und ihr habt von "Harry Potter" bis "Shrek" schon alles gesehen? Es gibt eine Menge Kinderfilme, an denen auch Erwachsene ihre Freude haben. Diese fünf Schätze gibt's kostenlos auf Joyn!

Anzeige

Spaß für die ganze Familie mit diesen Filmen

Gemeinsam mit den Kindern einen Film gucken, kann ganz schön öde sein, denn oft unterscheidet sich der Humor von Kindern und Erwachsenen stark. Zum Glück gibt es aber auch Streifen, die in (fast) jeder Altersklasse Spaß machen: Film-Tipps für die ganze Familie!

1. "Coco auf wilder Verfolgungsjagd" (2009) Coco, der neugierige Affe, erlebt spannende Abenteuer mit seinem besten Freund im gelben Hut. © ddp

Dieser bezaubernde Familien-Zeichentrickfilm begleitet den geliebten Affen Coco auf ein spannendes Abenteuer. Aber Achtung: Eltern wie Kinder schließen den frechen Affen direkt ins Herz. Das heißt, der Film wird definitiv öfter als einmal geschaut, es herrscht akute Coco- Suchtgefahr.

Darum geht's: Coco trifft in einem Zirkus auf die junge Elefantendame Kayla, die ihre Familie vermisst. Entschlossen, Kayla mit ihrem Bruder und ihrer Schwester zu vereinen, begibt sich Coco gemeinsam mit seinem Freund, dem Mann mit dem gelben Hut, auf eine abenteuerliche Reise. Das Trio reist zu Fuß, mit dem Zug und per Lastwagen durch das ganze Land, nur um schließlich zu erfahren, dass Kaylas Geschwister unfreiwillig nach New York City zurückgebracht wurden. Am Ende erkennt Kaylas Herrchen die tiefe Bindung zwischen den Tieren und versteht, wie sehr Kayla ihre Familie braucht.

Anzeige

Anzeige

2. "Coco, der neugierige Affe 3 - Zurück in den Dschungel" (2015) Coco, der neugierige Affe, im geheimnisvollen Dschungelabenteuer. © ddp

Wildnis- und Weltraumabenteuer: Eine verrückte Kombination, die aber für (kindergerechte) Spannung sorgt. "Coco, der neugierige Affe 3 - Zurück in den Dschungel" erkundet unser aller Lieblingsaffe neue Welten!

Darum geht's: Im Zeichentrickfilm wird Coco für eine wichtige Weltraummission ausgewählt. Doch Cocos verspielte Natur sorgt dafür, dass an Bord des Raumschiffs einiges schiefläuft, und er muss notlanden – mitten in Afrika. Während der Mann mit dem gelben Hut sich Sorgen um seinen tierischen Freund macht und sich auf die Suche begibt, erkundet Coco mutig auf eigene Faust den Dschungel, trifft auf dessen Bewohner und gewinnt neue Freunde.

Anzeige

Anzeige

3. "Die Gangster Gang" (2022)

Im Film "Die Gangster Gang" versucht sich eine Gang von tierischen Gesetzlosen an ihrer bisher schwierigsten Mission: Gut sein! © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Uncredited

Die Bande ist hier zwar nur zu fünft - und doch: Ähnlichkeiten mit der Gauner-Komödie "Ocean's Eleven" (2001) lassen sich im Animationsfilm "Die Gangster Gang" (2022) nicht leugnen. Die temporeiche Krimi-Comedy macht die Frage nach Gut und Böse zum Thema.



Darum geht's: Unter der Führung des charismatischen Mr. Wolf (deutsche Stimme: Sebastian Bezzel) bereitet eine Gruppe von Tieren mit traditionell eher schlechtem Ruf (Schlange, Hai, Tarantel und Piranha) einen Coup vor, der den Höhepunkt ihrer kriminellen Karriere darstellen soll. Objekt der diebischen Begierde: der goldene Delfin, eine wertvolle Auszeichnung, die dem philanthropischen Meerschweinchen Professor Rupert Marmelade IV verliehen werden soll.

Schau dir jetzt "Die Gangster Gang" auf Joyn an! "Die Gangster Gang" auf Joyn!

Anzeige

Anzeige

4. "Zoogeflüster - Komm mir nicht ins Gehege" (2008)

Schauspieler Jan Sosniok (v. l. n. r.), Tom Hoßbach, Pinguin-Revierleiter Peter Vollbracht, Julia Scherlitz und Floriane Daniel im Drehset am Pinguinbecken des Allwetterzoos Münster. © picture alliance/ dpa

Pinguine und Kinder - eine beliebte Kombination, die immer für gute Laune sorgt. Der Familien-Kinofilm "Die Chaosschwestern und Pinguin Paul" (2024) hat es gerade erst wieder bewiesen. In "Zoogeflüster" watschelt sich Pinguin Schulze in die Herzen.



Darum geht's: In der Romantic Comedy "Zoogeflüster - Komm mir nicht ins Gehege" (2008) will die stellvertretende Zoo-Direktorin Sonja Winter (Floriane Daniel) die Schließung ihres Tierparks verhindern, auf dessen Gelände sie mit ihrer neunjährigen Tochter Hanna (Julia Scherlitz) lebt. Zu ihren Gegenspieler:innen gehört Architekt Mark Fechter (Jan Sosniok), mit dessen Sohn Tom (Tom Hoßbach) Hanna befreundet ist. Die beiden Kinder planen die Entführung ihres Lieblings-Pinguins Schulze. Den spielte übrigens die berühmte - neugierige, aber nicht dressierte - Pinguin-Dame Sandy (1996-2021).

Anzeige

"Zoogeflüster - Komm mir nicht ins Gehege" auf Joyn Plus! Schaue dir jetzt den Film auf Joyn Plus an!

5. "Emoji - Der Film"

"Emoji - Der Film" enthüllt die geheime Welt in deinem Handy - eine Welt voller Emojis. © picture alliance/AP Photo

Wir nutzen sie (fast) alle: Emojis! Doch in "Emoji - Der Film" (2017) erwachen die kleinen Piktogramme zum Leben!



Darum geht's: Die Emojis leben im Smartphone des Teenagers Alex im Städtchen Textopolis und hoffen darauf, zum Einsatz zu kommen. Unter ihnen: Außenseiter Gene. Anders als die anderen Emojis verfügt er nicht nur über einen Gesichtsausdruck, sondern über eine ausgeprägte Mimik. Dabei wäre er doch so gerne "normal". Doch bald schon gibt es ein viel größeres Problem: Können Gene und seine Freund:innen Hi-5 und Jailbreak verhindern, dass ihre Welt vom Handy gelöscht wird?