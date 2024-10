Die Edgar-Wallace-Filme der 60er-Jahre sind Kult. Das gilt auch schon für "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer" mit Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka, die ebendiese Kriminalfilme auf die Schippe nahmen. Nun sprachen die beiden Komiker mit dem dritten "Wixxer", Oliver Welke, über eine Fortsetzung.

"Hallo, hier spricht Edgar Wallace!" Mindestens zwei Generationen von Deutschen wurden mit diesen bis 1965 in Schwarzweiß gedrehten Kriminalfilmen nach Romanen des britschen Autors Edgar Wallace (1875-1932) im Kino und vor dem Fernseher groß. Dazu gehörten auch Oliver Kalkofe (59), Oliver Welke (58) und Bastian Pastewka (52).

Aus deren Liebe zu Klamauk und Komik, aber auch aus Respekt und Verehrung für die von Regisseuren wie Alfred Vohrer und Harald Reinl mit grandiosen Schauspielern geschaffenen Krimi-Meilensteine, entstanden die Parodien "Der Wixxer" (2004) und "Neues vom Wixxer" (2007).

Anlässlich den 20. Jubiläums von "Der Wixxer" war Pastewka zu Gast im Podcast "Kalk & Welk". Dabei sprachen die "drei Wixxer" (O-Ton Pastewka) auch über die zweite Fortsetzung.

"Triple WixXx" scheiterte an Bastian Pastewka

"Der Wixxer" wurde mit 1,9 Millionen Kinobesucher:innen in Deutschland zum großen Erfolg. Die Fortsetzung "Neues vom Wixxer", diesmal auch mit Joachim Fuchsberger, einem der legendären Helden aus vielen Original-Wallace-Filmen, lockte 1,2 Millionen Fans in die Lichtspielhäuser. Eine zweite Fortsetzung schien eine klare Sache, zumal sie am Ende des Films unter dem Titel "Triple WixXx" sogar angekündigt wurde.

Doch der dritte Film verzögerte sich, die Fans wurden unruhig. 2015 zog Kalkofe zwar keinen "roten Kreis" (Titel eines Wallace-Fims), aber einen dicken roten Strich. Per Facebook verkündete er: "Um die zahlreichen Fans und Freunde der Wixxer-Welt aber nicht auf ewig weiter im Unsicheren zu lassen und immer absurdere Ausweich-Antworten auf alle Fragen geben zu müssen, verkünde ich hiermit offen und ehrlich das traurige Ende unserer geplanten Wixxer-Trilogie."

Der Schuldige stand auch fest: Bastian Pastewka! Der habe laut Kalkofe aus persönlichen Gründen die Hauptrolle nicht mehr spielen wollen. Kalkofe war sauer auf "meinen ehemaligen Freund" und trauerte aufrichtig um die Filmidee: "Ich bin persönlich getroffen und tief traurig über diese Tatsache, vor allem da wir eine tolle Geschichte hatten, bereits äußerst viel Arbeit und Herzblut in die bisherige Arbeit investiert wurde und ich der festen Überzeugung bin, dass wir Euch einen wunderbaren Abschluss unserer kleinen Wixx-Abenteuer hätten präsentieren können."

Oliver Kalkofe: "Der Wixxer ist keineswegs tot"

Auch die Fans wollten es nicht wahrhaben, es wurde 2017 sogar eine Online-Petition gestartet. Allerdings erfolglos. 2018 dann wurde erstmals bekannt, dass an einer Serie namens "Die Wixx-Akten" gearbeitet würde. Aber auch die wurde nicht konkret. 2020 sagte Kalkofe, der mit Oliver Welke die "Wixxer"-Idee hatte, sie dann mit Pastewka zum Drehbuch formte, in einem Interview mit "Filmstarts": "Der Wixxer ist keineswegs tot, und ich würde es jederzeit wieder mit ihm aufnehmen!"

Es gäbe ausgearbeitete Ideen und Konzepte, aber noch nichts, was wirklich spruchreif sei. "Der Wixxer wartet einfach nur auf den richtigen Zeitpunkt, um dann ganz unerwartet wieder aus der Dunkelheit aufzutauchen und die Weltherrschaft an sich zu reißen!"

Ist dieser Zeitpunkt nun gekommen?

Kommt 2025 doch noch "Die Wixx-Akten"?

Zum "Wixxer"-Jubiläum luden Kalkofe und Welke zur Aufnahme ihres Podcasts "Kalk & Welk - Die fabelhaften Boomer-Boys" auch Pastewka ein. Gemeinsam beantworteten sie in der Folge "Triple WixXx feat. Bastian Pastewka" im mit 1.000 Menschen besetzten rbb-Sendesaal auch einige Fan-Fragen.

"Stimmt es, dass sie, Herr Kalkofe, nach der Absage von Bastian Pastewka nicht mehr mit ihm sprechen?", lautete eine Wortmeldung aus dem Publikum. Kalkofe, der sich zuvor bereits eine halbe Stunde prächtig mit Pastewka unterhalten und gemeinsam in "Wixxer"-Anekdoten geschwelgt hatte, antwortete schelmisch: "Ja!" und fügte ein dezentes "Die dumme Sau" bei, ganz im Tenor des exzentrischen Schauspielers Klaus Kinski, einem der Stars der originalen Wallace-Reihe. Welke fungierte als Übermittler: "Herr Pastewka, ich soll Ihnen ausrichten: Du dumme Sau."

Ganz eindeutig: Natürlich reden die drei (wieder) miteinander und verstehen sich gut. Aber weiter gingen sie bezüglich einer "Wixxer"-Fortsetzung nicht ins Detail. "Der Wixxer" arbeitet aber weiter im Untergrund. Auf dem Internet-Portal "tv-kult.com" wird "Die Wixx-Akten" noch immer geführt - mit dem Veröffentlichungsjahr 2025 ...

Wer nicht so lange warten will: Auf Joyn gibt es die Kult-Parodien "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer" zu sehen.