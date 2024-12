"Freitag der 13.": Das ist die perfekte Reihenfolge der 12 Filme rund um Jason Voorhees

Mit insgesamt zwölf Teilen gehört die Filmreihe "Freitag der 13." zu den bekanntesten Horror-Franchises unserer Zeit. Ob du bereits Jason-Fan bist oder bisher noch nichts mit der Welt von Crystal Lake zu tun hattest - es gibt mehrere Möglichkeiten, in welcher Reihenfolge du die Filme angucken kannst.

Für echte Jason-Fans: Spannendes Hintergrundwissen, Interviews, Behind-the-Scenes-Material und noch viel mehr gibt's auf Joyn! Streame die Doku "His Name was Jason" kostenlos auf Joyn

"Freitag der 13.": Worum geht es?

Die Filme rund um den maskierten Horrorfilm-Bösewicht Jason Voorhees sind berüchtigt und definitiv nichts für schwache Nerven. Der Serienkiller Jason treibt sein Unwesen - und das auf die blutigste und brutalste Art und Weise. Überlebende gibt es nur selten. Im Laufe der Reihe wird Jason immer mehr zu einem unaufhaltsamen, übernatürlichen Mörder.

Wer auf Slasher-Filme steht, kommt definitiv nicht an der "Freitag der 13."-Reihe vorbei. Jason ist ein, wenn nicht sogar das Aushängeschild für das Sub-Genre. Mittlerweile gibt es zwölf Filme mit ihm – da kann man schon mal den Überblick verlieren. In welcher Reihenfolge du die Horror-Streifen ansehen solltest, wir verraten es dir!

Reihenfolge der Filme rund um Jason Voorhees: Welche ist richtig?

Grundsätzlich gibt es zwei Meinungen, was die Reihenfolge der "Freitag der 13."-Filme angeht. Die ersten sechs Teile kannst du ohne Probleme nacheinander und nach Veröffentlichungs-Datum gucken.

Danach sieht es, was Logik und Kontinuität angeht, allerdings etwas anders aus. Ab Teil sieben ("Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch") geht es immer weniger um Jason und seine dramatische Vorgeschichte, sondern um jede Menge übernatürliche, teils absurde Gimmicks. Dazu später mehr.

In den weiteren Teilen fährt Jason mit einem riesigen Schiff - wohlgemerkt vom Crystal Lake (!!!) aus - nach New York City und macht Manhattan unsicher. Wie der idyllische See mitten im Wald mit dem offenen Meer verbunden ist? Gute Frage, nächste Frage. Außerdem kämpft er gegen den Horror-Kollegen Freddy Krueger und reist schließlich Star-Trek-Like ins Jahr 2463 und wird in einem Raumschiff zum Roboter. Klingt wild? Ist es auch.

Auch was die Kontinuität angeht, geht es von Teil zu Teil bergab. Immer wieder wird Jason besiegt. Die Macher finden aber immer wieder neue Möglichkeiten, wie er zum Leben erweckt werden kann: Blitzeinschläge, telekinetische Zauberkräfte und vieles mehr. Im "Freitag der 13."-Universum ist alles möglich.

Im Clip: Wieso gruseln wir uns gerne?

"Freitag der 13." Reihenfolge – Variante 1: Nach Veröffentlichungsdatum

Die Reihenfolge nach Veröffentlichungsdatum ist wohl die beliebteste Methode, da sie die Entwicklung des Franchise so zeigt, wie das Publikum sie ursprünglich erlebt hat.

"Freitag der 13." (1980) "Freitag der 13. – Jason kehrt zurück" (1981) "Und wieder ist Freitag der 13." (1982) "Freitag der 13. – Das letzte Kapitel" (1984) "Freitag der 13. – Ein neuer Anfang" (1985) "Freitag der 13. Teil VI – Jason lebt" (1986) "Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch" (1988) "Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan" (1989) "Jason Goes To Hell – Die Endabrechnung" (1993) "Jason X" (2001) "Freddy vs. Jason" (2003) "Freitag, der 13." (2009)

Vorteil 👍

Nostalgiefaktor: Du siehst die Filme so, wie sie für die Zuschauer:innen über die Jahre veröffentlicht wurden. Das dabei einige der Spezial-Effekte ein weniger veraltet wirken, macht es vielleicht ein wenig cringe, aber ist definitiv auch kultig.

Nacheil 👎

Verwirrende Handlung: Da die Filme nicht streng chronologisch geplant waren, können Rückblenden und Sprünge in der Erzählung zu Verwirrung führen. Einige Filme haben auch lose Verbindungen mit dem Kanon oder brechen teils komplett damit.

"Freitag der 13." Reihenfolge – Variante 2: Nach Chronologie der Handlung

Bei dieser Herangehensweise wird die Handlung der Filme in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse in der Geschichte betrachtet, unabhängig vom Veröffentlichungsdatum.

"Freitag der 13." (1980) "Frietag der 13. – Jason kehrt zurück" (1981) "Und wieder ist Freitag der 13." (1982) "Freitag der 13. – Das letzte Kapitel" (1984) "Freitag der 13. – Ein neuer Anfang" (1985) "Freitag der 13. Teil VI – Jason lebt" (1986) "Freitag, der 13." (2009) "Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch" (1988) "Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan" (1989) "Jason Goes To Hell – Die Endabrechnung" (1993) "Freddy vs. Jason" (2003) "Jason X" (2001)

Vorteil 👍

Klarheit der Geschichte: Wenn du die Filme in der chronologischen Handlungs-Reihenfolge schaust, bekommst du eine durchgängigere und verständlichere Handlung. Die Entwicklung von Jason, insbesondere sein Aufstieg vom menschlichen Killer zu einem übernatürlichen Wesen, wird in einer fließenden Art und Weise gezeigt.

Nachteil 👎

Sprünge im Stil und qualitative Unterschiede: Da die Filme über verschiedene Jahrzehnte hinweg produziert wurden, muss man ihn Kauf nehmen, dass zwischendurch die Effekte und die Technik albern oder veraltet wirken.

Achtung, ab hier: Spoiler-Alarm! Lies nur weiter, wenn du mit Spoilern klarkommst. © IMAGO / United Archives

"Freitag der 13." (1980)

Ein mysteriöser Mörder terrorisiert eine Gruppe von Betreuer:innen im neu eröffneten Sommer-Camp Crystal Lake. Wer steckt hinter den Morden? Spoiler: Jason ist es (noch) nicht.

"Freitag der 13. – Jason kehrt zurück" (1981)

Jetzt geht's los: Jason rächt den Tod seiner Mutter, indem er die neuen Betreuer:innen des Camps jagt. Es ist der erste Film, in dem Jason der Hauptkiller ist, allerdings trägt er noch einen weniger gruseligen Sack über dem Kopf, seine ikonische Hockey-Maske kommt erst später.

"Und wieder ist Freitag der 13." (1982)

Erneut sorgt Jason für jede Menge Mord und Totschlag in der Nähe des Crystal Lakes. Außerdem bekommt er endlich seine Hockey-Maske! Jason, wie wir ihn kennen, ist geboren. Noch gruseliger: Als einziger Film wurde Teil drei ursprünglich in 3D veröffentlicht.

"Freitag der 13. – Das letzte Kapitel" (1984)

Ein Junge namens Tommy Jarvis tötet Jason, ironischerweise mit seiner Lieblingswaffe, einer Machete. Aber ist Jasons Tod wirklich "das letzte Kapitel"? Für immer?

"Freitag der 13. – Ein neuer Anfang" (1985)

Ein mysteriöser Serien-Killer treibt in einer Nerven-Heilanstalt sein Unwesen. Der Täter ist scheinbar ein Jason-Nachahmer. Der Film versucht, die Reihe ohne den "echten" Jason weiterzuführen, was bei den Fans schlecht ankam. Tommy Jarvis, den wir schon aus Teil vier kennen, kämpft mit dem Trauma seiner Vergangenheit und wird selbst verdächtigt, der Mörder zu sein.

"Freitag der 13. Teil VI – Jason lebt" (1986)

Jason wird versehentlich von Tommy Jarvis wiederbelebt und kehrt als unsterbliches Wesen zurück. Der Film markiert einen Wendepunkt im Franchise, indem er Jason in seiner übernatürlichen Form etabliert.

"Freitag der 13. Teil VII – Jason im Blutrausch" (1988)

Jason trifft auf eine junge Frau mit telekinetischen Kräften, die ihn endgültig zu Fall bringen möchte. Der Film hebt sich durch das Element der Telekinese von den vorherigen ab. Außerdem läutet Teil sieben die sogenannte Kane-Hodder-Ära ein. Der Stuntman und Schauspieler Kane Hodder wird später zum bekanntesten und beliebtesten Jason-Darsteller.

"Freitag der 13. Teil VIII – Todesfalle Manhattan" (1989)

Endlich kommen wir mal raus aus dem Camp am Crystal Lake. Auf einem Kreuzfahrtschiff gelangt Jason nach New York City und verbreitet sowohl auf dem Schiff als auch in der Stadt Angst und Schrecken. Obwohl der Großteil der Handlung auf dem Dampfer und nur wenig in Manhattan spielt, bleibt er wegen der städtischen Kulisse ein einzigartiger Beitrag zur Film-Reihe.

"Jason Goes To Hell – Die Endabrechnung" (1993)

Jetzt wird's wirklich verrückt. Wie so oft wird Jason getötet, allerdings springt sein Geist jetzt in die Körper anderer Menschen, um seine Morde fortzusetzen. Der Film bringt ein übernatürliches Element und eine mythische Komponente in die Filmreihe. Teil neun endet mit einem Teaser auf das bevorstehende Crossover mit Horror-Kollegen Freddy Krueger.

"Jason X" (2001)

In Teil zehn erwartet uns abermals eine neue Szenerie. Jason wird eingefroren und wacht Jahrhunderte später auf einem Raumschiff in der Zukunft wieder auf. Dass die Besatzung vor ihm nicht sicher ist, muss wohl nicht eigens erwähnt werden. Dieser Sci-Fi-Ansatz ist der ungewöhnlichste Film der Reihe, und Jason erhält ein Upgrade zu einer neuen Version namens "Über-Jason".

"Freddy vs. Jason" (2003)

Jason lebt! Immer noch! Teil elf ist ein Crossover der "Nightmare on Elm Street"- und "Freitag der 13."-Reihen und stellt einen epischen Showdown der Horror-Ikonen Freddy Krueger und Jason Voorhees dar. Für viele Fans (beider Franchises) ist dieser Film ein absoluter All-Time-Favorite.

"Freitag, der 13." (2009)

Der aktuell letzte Film der Reihe kombiniert Elemente der ersten vier Teile und erzählt Jasons Ursprungsgeschichte neu, wobei er in dieser Version von Anfang an die Hockeymaske trägt (Buuuh!). Das Remake versucht, fast 30 Jahre nach dem ersten Teil, den Mythos um Jason für ein neues, jüngeres Publikum wiederzubeleben.

Übrigens, im Remake von "Freitag der 13." mischt auch Supernatural-Liebling Jared Padalecki mit. Wie lange er wohl überleben wird?