Darauf haben Anime-Fans gewartet! Der neueste "One Piece"-Film kommt endlich ins deutsche Free-TV - natürlich auf ProSieben MAXX. Am gleichen Tag gibt es noch die Sonderfolge "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation" zu sehen. Alle Infos hier.

"One Piece: Red" und "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation" im TV und Livestream

Es gibt schon zahlreiche Filme in der erfolgreichen "One Piece"-Reihe, aber der aktuellste wurde bisher noch nie im deutschen Fernsehen gezeigt. Am 18. Oktober 2024 zeigt ProSieben MAXX "One Piece: Red" als TV-Premiere in deutscher Synchronisation. Davor gibt es die Sonderproduktion "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation" zu sehen, die die Geschichte einer der Vorfahren der "One Piece"-Helden erzählt.

Du kannst dir den Film dann entweder im TV oder im Livestream auf Joyn ansehen. Nach der Ausstrahlung ist "One Piece: Red" auch noch bis zum ersten November auf Joyn im Stream verfügbar. Es gibt also mehrere Möglichkeiten dir den Film kostenlos anzuschauen.

Worum geht es bei "One Piece: Red"?

Ruffy und seine Strohhutbande sind bei einem riesigen Konzert. Menschen aus aller Welt versammeln sich oder schauen über Teleschnecken aus der Ferne zu. Die Sängerin Uta kennt Ruffy aus Kindheitstagen. Es gibt ein großes Wiedersehen. Doch die Freude ist nicht von langer Dauer. Uta scheint sich stark verändert zu haben und ist nicht gut auf Piraten zu sprechen. Dabei war sie als Kind - genau wie Ruffy - gut mit Shanks befreundet.

Ein dunkles Geheimnis schwebt über dem Konzert und bedroht die ganze Welt. Ruffy und seine Freunde sind die einzigen, die die Gefahr beseitigen können.

Das feiern die Fans: Der rote Shanks kämpft zum ersten Mal

Neben den Strohhüten sind auch zahlreiche andere Charaktere und Fan-Lieblinge aus dem "One Piece"-Universum zu sehen. Doch auf einen kann man sich besonders freuen: den roten Shanks. Über den Piratenkaiser wurde in der Serie bisher nicht viel verraten, außer, dass er Ruffys Vorbild ist und ihm seinen Strohhut gab.

Es wird mehrfach angedeutet, dass Shanks sehr stark ist und sein Haki eins der stärksten im "One Piece"-Universum. Aber vor "One Piece: Red" wurde er noch nie im Kampf gezeigt. Für viele Fans wird damit ein Traum war. In der Kino-Premiere gab es mehrfach Zwischenapplaus im Saal, wenn Shanks zu sehen war. Mehr soll noch nicht verraten werden, aber der Film ist definitv sehenswert!

"One Piece: Red" kommt am 18. Oktober 2024 endlich ins deutsche Fernsehen. Also nicht verpassen!

Worum geht es bei "Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation"?

Der junge Schwertkämpfer Ryuma hat vor allem ein Talent: sich Ärger einzuhandeln. Ein kleiner Streit mit einem Fremden auf der Straße eskaliert zu einem blutigem Kampf, bei dem der Fremde als Rache mit einem magischen Horn einen Drachen herbeiruft, der das ganze Dorf vernichten wird. Die Bewohner sind auf Ryuma alles andere als gut zu sprechen uns setzten ihre Hoffnung in den viel vertrauenswürdiger wirkenden Kämpfer Cyrano. Kann Ryuma seinen Namen rein waschen?

Das sind die Verbindungen zwischen "One Piece" und "Monsters"

Die Kurzgeschichte "Monsters" erschien drei Jahre bevor Eiichiro Odas "One Piece" seine Anfänge in der Wochenzeitschrift "Weekly Shonen Jump" begann und Oda international bekannt machte. Auf den ersten Blick haben beide Geschichten nichts miteinander gemeinsam, denn weder Piraten noch die Marine oder andere bekannte Figuren aus "One Piece" spielen eine Rolle. Doch "Monsters" löst ein Rätsel, das den Helden aus "One Piece" begegnen sollte:

Im "Thriller Bark"-Arc kämpft Zorro gegen einen Zombiesamurai aus Wano Kuni und erhält von ihm am Ende sein Schwert Shusui. Dieser Zombie war niemand anderes als Ryuma, die Hauptfigur aus "Monsters". Sehr viel später, im "Wano Kuni"-Arc, erfahren wir auch, wie es dazu kam, dass Ryumas Grab geplündert und sein Leichnam zusammen mit Schwert in die Fänge von Gecko Moria geriet. Und schließlich der Knüller: Lorenor Zorro ist ein Nachfahre Ryumas! Als Zorro Wano Kuni besucht, kann Kouzuki Hiyori ihn überzeugen, das Schwert Shusui zu Ryumas Grab zurückzubringen, sodass es dort weiter als Schatz des Landes ruhen kann. Zorro erhält dafür das schwarze Schwert Enma.

Du willst kostenlos Anime schauen?

Dann schau einfach auf Joyn vorbei, da gibt es die Anime von ProSieben MAXX sowie viele weitere im Stream.

Auf der Animagic hat ProSieben MAXX noch mehr spannende Neuigkeiten verkündet: Es gibt weitere Staffeln "Demon Slayer", ein frühes Werk von Miyazaki, das noch nie im deutschen Fernsehen gezeigt wurde, sowie zwei neue Serien mit "Mushi-Shi" und "Hell's Paradise". Wir haben den deutschen Synchronsprecher Philipp Moog interviewt und uns mit den japanischen "Detektiv Conan"-Sprechern Kappei Yamaguchi und Ryō Horikawa zum neuen Film und zur Arbeit bei einer japanischen Synchronisation unterhalten.

Außerdem gab Studio Mappa Einblicke in die Neuauflage von "Ranma1/2".