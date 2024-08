"Friends": Wie Matthew Perry das Intro gerettet hat!

Das legendäre Intro von "Friends" ist Kult, aber für die Stars war der Dreh alles andere als spaßig. Warum es zum echten "Albtraum" wurde, wie der unvergessliche Matthew Perry trotzdem für gute Stimmung sorgte und welche Komödien mit ihm du außerdem unbedingt anschauen solltest, verraten wir dir hier.

Intro-Dreh von "Friends" war der reinste Albtraum

Sechs Freunde, ein Brunnen und jede Menge Ausgelassenheit: Die ikonische Eröffnungsszene der Kultserie "Friends" mit Jennifer Aniston, Matthew Perry, Lisa Kudrow und Co. ist längst ein fester Bestandteil der TV-Geschichte. Doch so unbeschwert das Schauspiel auch wirkt, hinter den Kulissen sah die Realität anders aus - zumindest für Lisa Kudrow, die den Dreh alles andere als vergnüglich empfand.



Als die Schauspielerin jüngst in Conan O'Briens Podcast gastierte, erinnerte sie sich jedenfalls mit Schrecken an die Dreharbeiten für das Intro. "Diese Titelbilder im Brunnen zu drehen, war ein Albtraum", schilderte sie.

Der Springbrunnen war kalt. Und es war sehr spät in der Nacht. Lisa Kudrow

Doch ein gelungener Take wollte einfach nicht dabei sein. Nach geschätzten 500 Versuchen habe sich die Stimmung innerhalb der Truppe zunehmend verschlechtert, so Kudrow: "Unmotiviertes Tanzen ist auch schwer, nicht wahr? Das ist einfach nur hart. Es war so kalt, und wir mussten weitertanzen."

Matthew Perry brachte seine Kolleg:innen wieder zum Lachen

Schon Courteney Cox hatte 2021 in der "Ellen DeGeneres Show" Ähnliches berichtet: "Wir waren sehr lange in diesem Brunnen. Es macht keinen Spaß, stundenlang in einem Brunnen zu tanzen." Während sich bei den anderen "Friends"-Stars Verzweiflung breitmachte, behielt sich zumindest einer seine gute Laune: Matthew Perry. Laut Kudrow lockerte der im Oktober 2023 verstorbene Mime mit Späßchen am laufenden Band die Stimmung auf.



"Noch einen Take? Ja, gerne. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, in der ich nicht in einem Springbrunnen war", habe Perry gescherzt, wie sich Kudrow erinnerte. Weiter habe er gewitzelt: "Ich kann mich nicht erinnern, jemals nicht nass gewesen zu sein. Was, sind wir nass? Was, sind wir nass in einem Springbrunnen? Was, tanzen wir in einem Springbrunnen?" Das habe auch Perrys genervten Kolleg:innen ein Lächeln entlockt.

Das Comedytalent von Matthew Perry gibt es auf Joyn zu sehen

Doch nicht nur in "Friends" zeigte Matthew Perry sein komödiantisches Talent. Auch abseits der erfolgreichen Kult-Sitcom bewies der Schauspieler sein Gespür für humorvolle Unterhaltung. So gehören etwa kurzweilige Komödien wie "Scheiden ist süß! Serving Sara", "Keine halben Sachen" und "Keine halben Sachen 2" (alle bei Joyn verfügbar!) zur Filmografie des US-Amerikaners.

"Keine halben Sachen" - Darum geht's:

In der Mafiakomödie "Keine halben Sachen" (1999) bröckelt die Ehe von Sophie (Rosanna Arquette) und Oz (Matthew Perry). Doch als Ex-Mafiakiller Jimmy "Die Tulpe" Tudeski (Bruce Willis) nebenan einzieht, sieht Sophie ihre Chance: Erst will sie Oz dazu bringen, Jimmy ans Syndikat zu verraten, dann plant sie, ihren Mann direkt von Jimmy beseitigen zu lassen. Doch als die beiden Männer überraschend Freunde werden, gerät Sophies skrupelloser Plan gehörig ins Wanken.



⌛: 95 Minuten

"Keine halben Sachen 2 - Jetzt erst recht" - So geht's weiter:

Fünf Jahre nach dem erfolgreichen ersten Teil - die Gangsterfarce spielte immerhin mehr als das Doppelte ihrer Produktionskosten ein - folgte die Fortsetzung "Keine halben Sachen 2 - Jetzt erst recht". In der vergnüglichen Komödie hat sich Jimmy in Mexiko zur Ruhe gesetzt. Doch mit der ist es vorbei, als Oz wieder auftaucht - mit ordentlich Chaos im Gepäck:



Jimmy "Die Tulpe" Tudeski (Bruce Willis) wollte seine Schattenwelt hinter sich lassen, doch dann steht sein ehemaliger Zahnarzt Oz (Matthew Perry) vor der Tür - mit einer Nachricht, die Jimmy zurück ins Chaos zieht. Oz' Frau und Jimmys Ex, Cynthia (Natasha Henstridge), ist in den Händen des gefährlichen Mafioso Lazlo Gogolak (Kevin Pollak).



Das unerwartete Gespann muss sich zusammenschließen, um Cynthia zu befreien, indem sie Lazlos Sohn Strabo (Frank Collison) als Druckmittel nutzen. Doch in diesem Katz-und-Maus-Spiel, voller Tücken und Wendungen, ist Vertrauen ein rares Gut ...



⌛: 95 Minuten

"Scheiden ist süß - Serving Sara" - Darum geht's:

Selbiges verspricht auch die Komödie "Scheiden ist süß - Serving Sara" (2002). In dem unterhaltsamen Katz-und-Maus-Spiel verkörpert Matthew Perry eine Mischung aus Macho und sensiblem Frauenversteher. Sein Job ist indes ein anderer: Joes Zustelldienst verteilt Vorladungen fürs Gericht, Scheidungsunterlagen und andere unliebsame Schreiben. Weil sein nächstes "Opfer" Sara (Elizabeth Hurley) durch die bevorstehende Scheidung jede Menge Geld verlieren würde, macht sie sich spontan aus dem Staub. Als Joe sie dennoch aufspürt, wickelt Sara ihn um den Finger - und setzt ihn auf ihren Ex-Mann an.



⌛: 100 Minuten

