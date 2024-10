"Friends" wird 30 Jahre alt! So sehen die Serien-Stars heute aus

"Friends" ist seit 1994 eine der beliebtesten Serien ever. Doch hättest du Jennifer Aniston, Matt LeBlanc und Co. auch 30 Jahre später noch erkannt?

So sieht Jennifer Aniston heute aus

1994 und 2024: So hat sich Jennifer Aniston verändert. © dpp/Courtesy Everett Collection; picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss, stock.adobe.com

Na, hättest du Jennifer Aniston erkannt? Mittlerweile ist Jennifer 55 Jahre alt - und erklärte schon 2011 in einem Interview mit der amerikanischen "InStyle", dass sie mit Botox herumprobiert habe und ihre Haut Sonnenflecken bekommen hat. Neuerdings soll sie laut Dr. Richard Devine einen "müden und gealterten" Look haben, den er auf migrierte Filler zurückführt - alles in der Ferndiagnose.

Die Schauspielerin hat die wohl steilste Karriere des Casts hingelegt. Beim Drehstart von "Friends" löste ihr stufiger Haarschnitt einen wahren Hype aus und alle Frauen der Welt sind mit einem Foto von "The Rachel", wie die Frisur betitelt wurde, zum Friseur gerannt. Noch heute setzt Jennifer Beauty-Maßstäbe mit ihren Haaren, hat eine eigene Haircare-Linie "LolaVie" auf den Markt gebracht.

So sieht Matt LeBlanc heute aus

1994 und 2022: So hat sich Matt LeBlanc verändert © ddp/ Courtesy Everett Collection; picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP | Jordan Strauss, stock.adobe.com

Matt LeBlanc feierte im Juli seinen 57. Geburtstag. Viel Ähnlichkeit mit seiner Paraderolle Joey Tribbiani hat er heute nicht mehr: Die graumelierten Haare trägt er kurz und statt stoppelfrei setzt er auf einen Dreitagebart. Auch an Gewicht hat der Schauspieler etwas zugelegt - warum auch nicht?

Hat die optische Veränderung aber doch ernstere Gründe? Mittlerweile zieht sich Matt meist von der Öffentlichkeit zurück, besonders nach dem Tod von Co-Star Matthew Perry hat man ihn nur noch selten gesehen. Freund:innen sollen jetzt Alarm schlagen und seinen Zustand als "verwahrlost und desorientiert" beschreiben, wie Insider der "InTouch Weekly" gesagt haben wollen. Auch seine restlichen Co-Stars sollen sich sorgen.

So sieht Lisa Kudrow heute aus

1994 und 2023: Lisa Kudrow © ddp/NBC/Courtesy Everett Collection; picture alliance / Photoshot | -; stock.adobe.com

So altert man, wenn man eine unproblematische Queen ist - denn Lisa Kudrow sieht bis auf ein paar Fältchen einfach immer noch so frisch aus wie beim Start von "Friends" 1994. Und das, obwohl sie als einzige im Cast bereits die 60 geknackt hat - im Juli feierte sie ihren 61. Geburtstag.

Ihre Haare trägt Lisa immer noch blond, wenn auch nicht mehr so lang. Und auch sonst bleibt sie ihrem natürlichen Look mit wenig Make-up aus der Sendung treu - nur die Outfits und Frisuren sind nicht so experimentell wie die von Phoebe.

So sieht David Schwimmer heute aus

1994 und 2024: So sieht David Schwimmer jetzt aus © ddp/NBC/Courtesy Everett Collection; picture alliance / ZUMAPRESS.com | Nancy Kaszerman; stock.adobe.com

Um David Schwimmer wurde es nach "Friends" eher ruhiger - auch weil er eine riesige Rolle abgesagt hat! Trotzdem sieht man ihn immer wieder in kleineren Filmen oder Rollen und auf Red Carpets und diversen Events.

Groß verändert hat er sich eigentlich nicht - die Haare sind immer noch dunkel und dicht, nur die Hautelastizität hat etwas nachgelassen. Wenig verwunderlich mit 57 Jahren. Trotzdem halten sich hartnäckige Gerüchte, er hätte ebenfalls mit Botox herumexperimentiert. Ob das stimmt? David schätzt seine Privatsphäre und kommentiert die Gerüchte bislang nicht.

So sieht Courteney Cox heute aus

1994 und 2023: Courteney Cox hat sich kaum verändert © ddp/ ©NBC/Courtesy Everett Collection; picture alliance / Evan Agostini/Invision/AP | Evan Agostini; stock.adobe.com

Courteney Cox hat sich mit am meisten verändert - und einige Phasen in ihrem Gesicht durchlaufen. Klingt fies? Die Monica-Darstellerin hat es selbst zugegeben, dass sie richtige Filler-Fails hatte und ihr Gesicht lange Zeit "nicht richtig" aussah.

Es sei, wie sie im Magazin "Woman" gestand, was sie am meisten in Sachen Beauty bereut. Heute scheint sie ihre Beauty-Eingriffe dosiert einzusetzen - ihre 60 Jahre sieht man ihr überhaupt nicht an! Vielleicht auch, weil sie sich mit einem strammen Sportprogramm fit hält. Und Sport soll nach Studien der Brigham Young University schließlich auch optisch jung halten.

So sah Matthew Perry zuletzt aus

1994 und 2022: So sah Matthew Perry aus © ddp/NBC/Courtesy Everett Co;picture alliance / Willy Sanjuan/Invision/AP | Willy Sanjuan; stock.adobe.com

Ach, Matthew. Ob die Wunde, die der Tod von Matthew Perry hinterlassen hat, jemals verheilt? Am 28. Oktober 2023 starb der Schauspieler nach einer Überdosis an Narkosemitteln in seinem Whirlpool.

Seine Rauschmittelprobleme konnte man schon bei "Friends" beobachten. Sah Matthew Perry in den ersten zwei Staffeln noch frisch und gesund aus, baute er nach und nach ab - starke Gewichtsschankungen inklusive. Besonders erschreckend war, als Matthew Perry bei einer Körpergröße von rund 1,80 nur noch 58 Kilogramm wog - was auf seinen Drogenkonsum zurückzuführen war. In diversen Interviews sagte er: "Ich konnte Staffel für Staffel danach einordnen, wie ich aussah: ‚Alkohol, Opiate, Alkohol, Kokain’."

"Ich habe wahrscheinlich neun Millionen Dollar oder so ausgegeben, um nüchtern zu werden", sagte er in einem Interview mit der New York Times. Damals war er 53 Jahre alt und gab an, seit 18 Monaten clean zu sein - das wäre also etwa ab 2021.

Noch ein paar Monate vor seinem Tod, 2022, schien er zumindest äußerlich clean zu sein: braungebrannt und frisch im Gesicht zeigt er sich auf dem Roten Teppich. Er wirkte so gesund und in sich ruhend wie schon lange nicht mehr. Umso schockierender war es, als man nachträglich herausfand, dass Perry scheinbar wieder in alte Muster gefallen war.