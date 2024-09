Für Martial-Arts-Fans: "Tiger and Dragon" mit Michelle Yeoh jetzt kostenlos auf Joyn schauen

"Triumph über die Schwerkraft" - so titelte "Der Spiegel" im Januar 2001, kurz bevor Ang Lees Meisterwerk "Tiger And Dragon" die deutschen Kinos eroberte. Zweieinhalb Monate später dominierte der Film mit Michelle Yeoh die Oscar-Verleihung - und das völlig verdient!

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh im Film "Tiger and Dragon"

2023 schrieb Michelle Yeoh Geschichte, als sie als erste Asiatin den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann. Doch schon lange vor diesem Erfolg mit der grellbunten Science-Fiction-Komödie "Everything Everywhere All At Once" war die mittlerweile 62-jährige Malaysierin chinesischer Abstammung ein Superstar.



Zu den Highlights ihres Schaffens gehört mit Sicherheit das Kampfkunst-Drama "Tiger And Dragon" (2000) des vielfach ausgezeichneten taiwanesischen Regisseurs Ang Lee, der die Kinowelt mit so unterschiedlichen Filmen wie "Eat Drink Man Woman" (1994), "Brokeback Mountain" (2005) oder "Life Of Pi" (2012) bereichert hat. Lees Film-Hit von 2000 läuft nun kostenlos auf Joyn!

"Tiger and Dragon" - Darum geht's:

"Tiger and Dragon" spielt zur Zeit der Quing-Dynastie im Jahr 1779. Michelle Yeoh verkörpert darin die Wudang-Kämpferin Yu Xiu Lian. Sie bekommt von ihrem Freund und Weggefährten, dem berühmten Schwertkämpfer Li Mu Bai (Chow Yun-fat), sein legendäres, 400 Jahre altes Schwert "Grünes Schicksal" überreicht.



Weil er sich zur Ruhe setzen möchte, soll sie es zu seinem Freund Sir Te (Sihung Lung) bringen. Zunächst scheint alles gutzugehen, doch dann wird das symbolträchtige Schwert gestohlen. Es beginnt eine wilde Jagd danach und mit ihr ein großer Kampf um die Gerechtigkeit.

"Tiger and Dragon" sahnte bei Oscars und Golden Globes ab

Bei "Tiger and Dragon" handelt es sich um mehr als einen herkömmlichen Actionfilm. In der Tradition der chinesischen Wǔxiá-Helden-Filme ist er reich an fantastischen Elementen und tiefsinnigen, ethischen Weisheiten. Neben grandios choreografierten Kampfszenen mit durch die Luft wirbelnden Kämpfer:innen besticht der Film auch durch seine zeitlosen Themen wie unerfüllte große Liebe, Rache und Verzeihen sowie die Ungeduld der Jugend und dieser entgegengesetzt die Weisheit des Alters.



Die hohe, geradezu magisch erscheinende Kampfkunst beruft sich dabei unter anderem auch auf die intensive Meditationspraxis der ausführenden Figuren. "Tiger and Dragon" ist ein filmischer Leckerbissen, sowohl für Martial-Arts-Fans, als auch alle, die mehr über ostasiatische Kulturen erfahren möchten. Der Film wurde mit etlichen Preisen ausgezeichnet, darunter (bei zehn Nominierungen) vier Oscars, unter anderem als bester fremdsprachiger Film, sowie zwei Golden Globes als bester fremdsprachiger Film sowie für die beste Regie.

