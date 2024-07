Gastauftritt von "The Big Bang Theory"-Star: Ein Blick hinter die Kulissen von "Charmed"

In "Charmed" kämpfen drei Hexen-Schwestern gegen böse Dämonen und Warlocks. Erst kürzlich mussten Serien-Fans den tragischen Verlust von Shannen Doherty ("Prue") betrauern. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen des zauberhaften Mega-Erfolgs.

Anzeige

Das ist "Charmed"

Die Schwestern Prue, Piper und Phoebe Halliwell erfahren nach dem unerwarteten Tod ihrer Großmutter von ihren Hexenkräften. Gemeinsam bilden sie die mächtigen Drei, die gegen Dämonen und Warlocks bestehen. Während sie in jeder Folge mindestens einmal die Welt retten, müssen die jungen Hexen jedoch auch ganz normale Probleme wie Liebeseskapaden und Jobstress bewältigen.

Anzeige

Anzeige

6 Fakten, die nur echte Serienfans kennen

In acht Staffeln begeistern Prue, Piper, Phoebe und später Paige ein weltweites Publikum. Während der jahrelangen Dreharbeiten hat sich auch hinter den Kulissen einiges zugetragen. Hier kommen sechs Fakten für echte "Charmed"-Fans.

1. Penny als Nachwuchshexe

Kaley Cuoco verzauberte in ihren jungen Zwanzigern als Billie in "Charmed". © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Spelling T | AF Archive // picture alliance / Newscom | Hutchins Photo

Hast du sie erkannt? In der achten Staffel wird Nachwuchshexe Billie Jenkins Teil der Serie. Gespielt wird Paiges Schützling von Kaley Cuoco, alias Penny aus "The Big Bang Theory". In insgesamt 22 Folgen wird die damals 21-Jährige zum festen Teil der Crew und inoffiziell die Fünfte bzw. Vierte im Hexen-Bund.

2. Deshalb musste Shannen Doherty die Serie verlassen

In den ersten drei Staffeln bestehen die mächtigen Drei aus den Schwestern Prue, Piper und Phoebe. Doch während vor der Kamera harmonische Schwesternliebe herrscht, fliegen hinter den Kulissen angeblich die Fetzen. Shannen Doherty (als Prue) gerät regelmäßig mit Kollegin Alyssa Milano (Phoebe) aneinander.

Die Streitereien werden so heftig, dass Schauspielerin Shannen Doherty die Serie verlassen muss. Ihre Figur Prue stirbt am Ende der dritten Staffel den Serientod. Im Laufe der Jahre sollen die beiden Schauspielerinnen das Kriegsbeil jedoch begraben haben.

Nach dem tragischen Tod der krebskranken Shannen, schreibt Alyssa unter einem Instagram-Post: "Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde."

3. Geister statt Hexen: Die Rolle der Paige

Jennifer Love Hewitt als Melinda Gordon in "Ghost Whisperer" (2005) © picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Abc

Nach dem Serientod der ältesten Schwester begegnen Piper und Phoebe ihrer Halbschwester Paige. Die nun jüngste Schwester der Halliwells wird ab Staffel vier von Rose McGowan verkörpert. Bevor sie jedoch den Job ergattert, sprechen zahlreiche andere talentierte Schauspielerinnen für die Rolle vor.

Unter anderem Jennifer Love Hewitt. Statt ein Teil der mächtigsten drei Hexen des Serienuniversums zu werden, ergattert sie die Hauptrolle in "Ghost Whisperer".

5. Diese Schwangerschaft veränderte die Serie

Holly Marie Comps sorgt mit ihrer zweiten Schwangerschaft für eine entscheidende Änderung im Drehbuch. Kurzerhand wird das Baby in die Geschichte integriert und Hollys zweiter Sohn spielt ihren Serien-Nachwuchs Chris.

Chris übernimmt sogar die Rolle des entscheidenden Retters in der sechsten Staffel und kehrt als Erwachsener aus der Zukunft zurück.

Tipp: Die Geschichte von Chris siehst du in Staffel 6 kostenlos auf Joyn!

6. Das Ende! Oder doch nicht?

Madeleine Mantock, Melonie Diaz, Sarah Jeffery sind die mächtigen drei Hexen in der Neuauflage von 2018. © picture alliance / Everett Collection

Die Fernsehserie endete 2006 mit der achten Staffel. Doch die Geschichte der mächtigen Drei geht weiter. Staffel neun und zehn werden in Comic-Form veröffentlicht.

2018 kommt es schließlich zum Reboot der TV-Serie, allerdings mit ganz neuen Darsteller:innen: Melonie Diaz, Madeleine Mantock und Sarah Jeffrey übernehmen die Hauptrollen in 72 Folgen und vier neuen Staffeln "Charmed".