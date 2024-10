Gehypte Serie "Hell's Paradise" schon bald auf ProSieben MAXX: Der Starttermin steht fest!

Weltweit hat die Serie "Hell's Paradise" für Furore gesorgt. Jetzt kannst du dich selbst überzeugen, ob der Hype um den düsteren Abenteuer-Anime gerechtfertigt ist. Noch im November erscheint die erste Staffel auf ProSieben MAXX. Alle Infos mit den Terminen der einzelnen Folgen findest du hier.

"Hell's Paradise", im japanischen Original "Jigokuraku", ist eine Manga-Serie des Zeichners Yūji Kaku. Der gleichnamige Anime wurde von dem Studio Mappa Co., Ltd. produziert, das unter anderem die Erfolgs-Serie "Jujutsu Kaisen" animiert hat.

Als der Anime mit den ersten 13 Folgen letztes Jahr bei Crunchyroll erschien, schlug er sogleich hohe Wellen bei den Fans für seine knallbunten Zeichnungen und die unberechenbare Geschichte.

Nun kommt "Hell's Paradise" endlich ins deutsche Fernsehen, genauer gesagt feiert er seine Free-TV-Premiere bei ProSieben MAXX ab dem 18. Oktober.

Die Sendetermine von "Hell's Paradise"

"Helll's Paradise feiert seine deutsche TV-Premiere am 01. November 2024 um 22:35 Uhr. Zu sehen gibt es die ersten drei Folgen. Danach müssen sich die Fans ein wenig gedulden, denn wegen der Übertragung der Rugby Autumn Nation Season pausiert die Serie für zwei Wochen. Am 29. November kehrt die Anime Night zu ihrer üblichen Form zurück und zeigt jeden Freitag nach dem Animefilm drei Folgen, in der letzten Woche sogar vier Folgen "Hell's Paradise" am Stück.

Wann kommen welche Episoden von "Hell's Paradise"? 01.11. 22:35 Uhr: "Hell's Paradise" Folge 1-3: "Der Todeskandidat und die Scharfrichterin", "Selektion und Auslese" sowie "Schwäche und Stärke"

29.11., 23:10 Uhr: "Hell's Paradise" Folge 4-6: "Hölle und Paradies", "Samurai und Frau" sowie "Herz und Vernunft"

06.12., ab 22:00 Uhr : "Hell's Paradise" Folge 7-9: "Blumen und Opfergaben", "Lehrling und Meister" sowie "Götter und Menschen"

13.12., ab 22:00 Uhr: "Hell's Paradise" Folge 10-13: "Yin und Yang", "Schwach und stark", "Schirm und Tusche" sowie "Traum und Wirklichkeit"

Darum geht's bei "Hell's Paradise"

Gabimaru, der den Titel "Der Seelenlose" trägt, hat nur eines im Sinn: Seine geliebte Frau noch ein letztes Mal wiederzusehen. Das gestaltet sich jedoch gar nicht so einfach. Der berühmt-berüchtigte Auftragsmörder ist bei einer Mission in einen Hinterhalt geraten und wurde von seinen Konkurrent:innen gefasst. Nun soll er für seine Taten hingerichtet werden.

Noch ist aber nicht aller Tage Abend! Zusammen mit anderen zum Tode Verurteilten bekommt der ausgebildete Ninja eine einmalige Chance, begnadigt zu werden. Im Auftrag des Shōguns sollen sie das sagenumwobene Elixier des Lebens ausfindig machen. Als würde das nicht schon nach einem Ding der Unmöglichkeit klingen, befindet sich das Wundermittel auch noch auf einer geheimnisvollen Insel, von der kaum jemand lebend zurückgekehrt ist. Diejenigen, die es geschafft haben, sind kurze Zeit später gestorben.

Gabimaru nimmt das Risiko in Kauf und reist auf die Insel. Die Sache hat aber noch einen weiteren Haken. Damit niemand daran denkt zu fliehen, wird allen Kriminellen ein:e Bewacher:in für die Erkundung auf der Insel zur Seite gestellt. Sollten sie einen Fluchtversuch wagen, werden sie an Ort und Stelle exekutiert. Na, das sind ja tolle Aussichten!

"Hell's Paradise" zählt zu dem "Dark Trio"

Während Anfang der 2000er die "Big Three", zu denen die Abenteuer-Serien "Naruto", "One Piece" und "Bleach" zählen, lange Zeit die Anime-Szene dominiert haben, gibt es nun drei neue, gehypte Serien, die um die Gunst der Fans ringen: das sogenannte "Dark Trio".

Während die "Big Three" gemeinsame Themen wie Freundschaft, Unnachgiebigkeit und charakterliche Weiterentwicklung prägen, zeichnet sich das "Dark Trio", zu dem "Jujutsu Kaisen", "Chainsaw Man" und "Hell's Paradise" gehören, durch seine komplexen Charaktere und düsteren Themen aus.

Für die "Dark-Trio"-Protagonisten geht es vorrangig um eines: zu überleben. Nervenkitzel kommt garantiert beim Zuschauen auf! Denn bei allen drei Serien ist keine Figur sicher. Für die Fans ist diese Ungewissheit aber großartig. Sie erfreuen sich an den einzigartigen und unvorhersehbaren Geschichten, die dadurch entstehen.

Überzeug dich am besten selbst von der Serie. "Hell's Paradise" wird ab dem 18. Oktober auf ProSieben MAXX zu sehen sein. Direkt nach Ausstrahlung kannst du sie dann auf Joyn streamen.

Auf der Animagic hat ProSieben MAXX noch mehr spannende Neuigkeiten verkündet: Es gibt den neuesten "One Piece"-Film als TV-Premiere, ein frühes Werk von Miyazaki, das noch nie im deutschen Fernsehen gezeigt wurde sowie "Mushi-Shi" und neue Staffeln von "Demon Slayer". Und wir haben Synchronsprecher Philipp Moog interviewt.

Außerdem gab Studio Mappa Einblicke in die Neuauflage von "Ranma1/2".