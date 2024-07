Die Bärchen gibt es auch in einer Kneipen-Kulisse. "Zum Bärenwirt" steht über dem Stammtisch. Auch hier gibt's wieder viel Liebe zum Detail: Wie in einer echten Kneipe spielen sie Karten, trinken aus zünftigen Steinkrügen und auch die Kuckucksuhr an der Wand darf nicht fehlen. Prost! © SAT.1 GOLD