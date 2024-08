Gerüchte um "John Wick 5": Gibt es eine Fortsetzung?

John Wick gehört zu den erfolgreichsten Action-Filmreihen unserer Zeit, aber die Fans sind verwirrt. Spätestens seit "John Wick 4" kursieren Gerüchte, dass es zu einer Fortsetzung kommen könnte. Wir wissen mehr!

Anzeige

Was wir bisher wissen Die Serie" John Wick: Under The Table" schließt an den vierten Teil an und ist aktuell in Arbeit.

Ana de Armas wirkt im Spin-off "Ballerina" mit und wird im Juni 2025 zu sehen sein.

Das John-Wick-Universum wird erweitert

Seit 2023 ist bekannt, dass der Stuntman und Regisseur einen Deal mit Lionsgate eingegangen ist, um den John-Wick-Franchise zu erweitern. Aber was bedeutet das und spricht das für einen fünften Teil mit Keanu Reeves? Aktuell wird die Filmreihe durch die Serie "John Wick: Under The Table" und einen Film namens "Ballerina" mit Ana de Armas ergänzt. Das Drehbuch hier verantwortet Shay Hatten, der zuvor bei den letzten zwei Teilen als Autor mitwirkte. Die Serie "John Wick: Under The Table" ist aktuell in Arbeit.

Anzeige

Anzeige

Darf man jetzt auf eine Fortsetzung hoffen?

Ob man jetzt auf eine Fortsetzung hoffen darf, kann man noch nicht sagen: Die Pressemitteilungen verwirren die Fans und spannen sie weiterhin auf die Folter. Im Jahr 2023 erzählte Joe Drake, der Vorsitzende der Filmsparte der Lionsgate, von drei weiteren Projekten und der Serie "The Continental". Wir haben Lionsgate zu möglichen Fortsetzungen befragt und bekamen keine Antwort zu einem fünften Teil. Lediglich wurde auf ein neues Projekt hingewiesen, das sich um den Charakter Caine drehen wird. Die Arbeiten hierfür starten nächstes Jahr in Hongkong. Das heißt im Klartext: Wir können auf eine Fortsetzung zwar hoffen, doch mehr auch nicht: Eine offizielle Bestätigung oder konkrete Details zu einem fünften Teil gibt es aktuell (noch) nicht.