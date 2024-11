Gönn dir die bestbewertete Folge von "Knight Rider!

"Knight Rider", die ikonische Fernsehserie aus den 1980er-Jahren, begeisterte Millionen von Zuschauern mit ihren spannenden Geschichten und dem charismatischen Protagonisten Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff. Wir verraten dir, welche die beste der insgesamt 90 Folgen ist!

Zwischen 1982 und 1986 wurden insgesamt 90 Folgen der originalen "Knight Rider"-Serie in vier Staffeln produziert. Danach gab es noch zwei Verfilmungen und mehrere Ableger-Serien. Fakt ist: "Knight Rider" ist bis heute Kult!

Die Frage, welche dieser 90 Folgen die beste ist, wird unter Fans bis heute intensiv diskutiert. Eine mögliche Antwort gibt die "International Movie Database", kurz "IMDb". Auf deren Website hat die Folge "Knight of the Juggernaut: Part 2" mit 8,5 von 10 Sternen die höchste Bewertung von allen Folgen.

Hier kannst du die beste "Knight Rider"-Folge streamen Joyn "K.I.T.T.S Unfall mit Folgen" jetzt streamen

Bei "Knight of the Juggernaut: Part 2" handelt es sich um den zweiten Teil einer spektakulären Doppelfolge, mit der die vierte Staffel beginnt. Es lohnt sich also, beide zu schauen, damit man den irren Showdown in Part 2 überhaupt versteht. In der deutschen Version tragen die Episoden den Namen "K.I.T.T.s Unfall mit Folgen", beide Teile sind auf Joyn jederzeit abrufbar.

Darum geht es in der besten Folge: Michael Knight und K.I.T.T. geraten in einen Hinterhalt

Die Handlung dreht sich um die Jagd auf das mysteriöse radioaktive Isotop Cernium 116, das versehentlich in den Laboren der "Foundation für Recht und Verfassung" hergestellt wurde. Das Isotop scheint mächtig genug, um den Lauf der Welt verändern zu können.

Michael Knight (David Hasselhoff) und sein Wunderauto K.I.T.T. werden deshalb beauftragt, das Isotop zu beschützen. Doch schon bald befinden sie sich im Zentrum einer großangelegten Verschwörung. Devon Miles (Edward Mulhare), der Direktor der Foundation, wird entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt.

Knight und K.I.T.T. sind den Schurken auf der Spur. Aber am Ende der ersten Folge (Achtung: ab hier Spoiler für die erste Episode von "K.I.T.T.s Unfall mit Folgen“) geraten die beiden in einen Hinterhalt. K.I.T.T. wird bei der Begegnung mit dem "Juggernaut", einem panzerähnlichen Fahrzeug, zerstört.

K.I.T.T. kehrt verbessert zurück

Glücklicherweise kann im zweiten Teil Chefmechanikerin Dr. Bonnie Barstow (Patricia McPherson) K.I.T.T. mit Unterstützung zahlreicher helfender Hände wieder reparieren und sogar verbessern. Das Wunderauto verfügt nun über den legendären "Super Pursuit Mode" und kann Geschwindigkeiten von über 400 km/h erreichen. Um bei diesem Tempo wieder zügig anhalten zu können, wird K.I.T.T. auch ein Notbremssystem eingebaut.

Somit sind Michael Knight und K.I.T.T. für den Showdown mit dem "Juggernaut" gerüstet. Die Actionszenen der Episode lassen das Herz von "Knight Rider"-Fans höher schlagen, was sich in den hohen Bewertungen von "K.I.T.T.s Unfall mit Folgen" widerspiegelt.

Natürlich gibt es aber auch noch andere Fan-Favoriten. In Fan-Foren oder in Youtube-Videos, die sich um die besten "Knight Rider"-Folgen drehen, wird auch immer wieder "K.I.T.T. vs. K.A.R.R." genannt.

Die sechste Folge der dritten Staffel heißt in der deutschen Synchronisation "Der schwarze Teufel taucht wieder auf", bei IMDb liegt sie auf dem zweiten Platz der bestbewerteten Folgen. In dieser Folge ist es K.I.T.T.s böser Zwilling K.A.R.R., der Michael Knight und sein sprechendes Auto vernichten will.

Hier geht's zur Folge Joyn "Der schwarze Teufel taucht wieder auf" jetzt kostenlos streamen

Weitere Fan-Favoriten sind:

Letztlich ist es aber natürlich Geschmackssache, welche Folgen man bevorzugt. Unter den insgesamt 90 Folgen von "Knight Rider" verstecken sich einige Juwelen. Am besten findest du selbst raus, welches Abenteuer von Michael Knight und K.I.T.T. dir am besten gefällt.

Welche Folge gefällt dir am besten? Alle Folgen von "Knight Rider" gibt's jetzt kostenlos auf Joyn.

