"Gossip Girl": So heiß wurde es nach Drehschluss...

Wusstest du, dass die "Gossip-Girl"-Stars Chace Crawford und Ed Westwick im echten Leben eine gemeinsame WG in New York hatten? Nicht nur über diese wilde Zeit, auch über heimliche Affären abseits der Dreharbeiten berichtete Chace nun sehr offen in einem Podcast …

Hausparty mit prominentem Besuch

Hausparty mit prominentem Besuch

Anders als viele andere Serien, die in New York spielen, aber tatsächlich in Toronto gedreht werden, wurde "Gossip Girl" tatsächlich in New York gefilmt. Ed Westwick, der die Rolle des Chuck Bass ergatterte, war gerade einmal 19 Jahre alt, sein Schauspielkollege Chace Crawford, der Nate Archibald spielt, 21 Jahre alt. Zu Beginn der Dreharbeiten waren die beiden jungen Schauspieler noch nicht bekannt und hatten noch keine gigantisch hohen Gagen - und New York ist bekanntlich ein teures Pflaster. Da lag es nahe, zusammen in eine WG zu ziehen. "Ich hatte das größere Zimmer. Wir haben zwar ausgemacht, irgendwann mal zu tauschen – aber das ist natürlich nie passiert", berichtet Chace lachend im erfolgreichen US-Podcast "Call Her Daddy". Host Alex Cooper hat ihm da mit ihrer fröhlichen Art die ein oder andere interessante Geschichte entlockt.

Zum einen berichtet er, dass nicht nur "Gossip Girl"-Kollegin Jessica Szohr (spielt Vanessa Abrams) dort gewohnt hat, sondern auch die Band Chainsmokers – auch wenn diese damals noch nicht so hießen. Fast schon legendär müssen die Partys gewesen sein, die Chace und Ed auf ihrer Dachterrasse veranstaltet haben. Auf die Frage, ob es dort zuging wie auf den Partys von "Gossip Girl", lacht Chace wieder und sagt: "Es war schon ähnlich. Aber wir haben natürlich nicht so viel Geld hineingesteckt. Wir haben Lautsprecher mit nach oben genommen und Wodka, haben Leute eingeladen und los ging's."

Dass die Partys niemals von der Polizei beendet werden mussten, habe nicht zuletzt daran gelegen, dass sie sich mit dem Sicherheitsmann am Empfang so gut verstanden hätten, berichtet Chace. Einmal habe dieser die beiden ins Foyer gerufen, vor dem Gebäude war ein riesiger Fotografenauflauf – Lindsay Lohan mit ihrem damaligen Freund war aufgetaucht, um mit Ed und Chace zu feiern.

Dating am Set von Gossip Girl

"Hattest du jemals was mit einem Co-Star?" fragt die Moderatorin ganz unverblümt, woraufhin Chace kurz verlegen ist und dann diplomatisch antwortet: "Ich würde sagen, das ist unvermeidbar. Wir waren da alle in unseren Zwanzigern, das würde wahrscheinlich bei jedem Job passieren."

Knistern würde es aber nicht etwa während der sexy Szenen, sondern eher nach den Dreharbeiten. "Man verbringt so viel Zeit miteinander. Wenn man 14 Stunden gemeinsam am Set war und eine emotionale Verbindung aufgebaut hat, wenn man merkt, dass man richtig viel miteinander herumalbern kann, dann wurde es immer gefährlich. Also für mich." Wer wann mit wem was hatte – und welche GG-Stars sogar im echten Leben geheiratet haben – das haben wir natürlich auch in diesem Artikel für dich:

Und ob Co-Stars untereinander auch einmal Affären hatten und Chace ihr Geheimnis gehütet habe? "Absolut! Es war einfach unsere Art der College-Zeit." Ein richtiges Datingleben habe er damals nicht gehabt, aber über Freunde von Freunden ständig neue Leute und potenzielle Partnerinnen kennengelernt.

Übrigens: Nach zwei Jahren WG-Zeit zog Chace aus, Ed blieb in der Wohnung und riss eine Wand ein. Sechs Jahre dauerten die Dreharbeiten zu Gossip Girl, danach zog Chace nach L.A.. Doch die Zeit in New York möchte er nicht missen.