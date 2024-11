"Gossip Girl": So sehen die Darsteller:innen heute aus!

Spoiler: Die Stars von damals sind alle immer noch echte Hingucker! Sowohl Blake Lively als auch ihre Co-Stars sehen zwölf Jahre nach "Gossip Girl" immer noch fantastisch aus. Wir haben die Beweise in Bildern.

Während Blake Lively durch "Gossip Girl" zum Superstar wurde, haben ihre Kolleg:innen teilweise andere Karrierewege gewählt, sodass wir sie zwischendurch ein bisschen aus den Augen verloren haben. Aber alle stehen noch weiterhin im Rampenlicht. Wir haben gecheckt, was Leighton Meester, Penn Badgley und Co. heute so treiben und vor allem, ob sie immer noch alle so unverschämt gut aussehen.

Blake Lively - Serena van der Woodsen

Als das skandalöse und glamouröse It-Girl Serena van der Woodsen wurde Blake Lively berühmt. Zwölf Jahre später gehört sie zur absoluten Hollywood-Elite. Dass sie immer noch absolut fantastisch aussieht, ist kein Geheimnis.

Sie läuft auch dieses Jahr schon wieder mit dem Film "It Ends With Us" im Kino und sorgt mit ihren Auftritten während der Fashion Weeks oder bei Red-Carpet-Events für Schlagzeilen. Während sie mit Ehemann Ryan Reynolds die Filmpremiere ihres neuen Films in New York besucht, strahlt sie immer noch genauso wie damals als sie mit "Gossip Girl" ihre ersten Award-Erfolge feierte.

2024 ist sie immer noch - wenn nicht noch mehr - die Fashionikone, zu der sie durch "Gossip Girl" wurde.

Schon seit Serenas Tagen ist sie nicht nur für ihre Outfits, sondern auch für ihre beneidenswert volle goldblonde Mähne bekannt. Erst vor kurzem hat sie uns endlich ihr Haircare-Geheimnis dahinter verraten und ihre eigene Haarprodukt-Marke lanciert.

Mit Blake Brown Beauty liefert sie uns seit diesem Sommer eine breite Produktpalette, angefangen von hochwertigen Shampoos, Masken und Co. bis hin zu Styling-Produkten.

Leighton Meester - Blair Waldorf

Ihre Rolle als Blair Waldorf mag Leighton Meester zwar direkt nach Hollywood verfrachtet haben, aber ihr wahres Märchen fing erst danach an. Als die Serie abgedreht und die Identität von "Gossip Girl" endlich aufgedeckt war, spielte sie in einigen Filmproduktionen mit. Während der Dreharbeiten zu "Oranges" arbeitete sie mit Adam Brody zusammen, der selbst als Seth Cohen in "O.C. California" ein ehemaliger Teen-Star war.

Heute sind die beiden "Gossip Girl"-Stars seit zehn Jahren verheiratet, aber sahen bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt, während der SAG-Awards 2024, immer noch so verliebt aus wie am ersten Tag.

Wenn Leighton nicht gerade auf dem Red Carpet neben ihrem Traum-Ehemann hinreißend aussieht, dann tut sie dies am Set von Fashion-Shoots oder auf dem Cover von Modemagazinen. Aus New Yorks Styling-Queen ist auch im echten Leben eine absolute Stilikone geworden.

Abseits von der glamourösen Modeszene und dem Showbusiness hat Leighton aber auch noch eine sehr sportliche Seite, die sie eigentlich nicht mit der Öffentlichkeit teilt. Gemeinsam mit Adam und ihren beiden Kindern verbringt sie viel Zeit an den Stränden von Malibu. Hin und wieder tauchen dann Paparazzi-Bilder auf, die sie beim Surfen auf einem Longboard zeigen.

Penn Badgley - Dan Humphrey

Wir kennen Penn Badgley mit glattrasiertem Gesicht als Dan Humphrey, der Teenager aus Brooklyn, der plötzlich in die Welt der Schönen und Reichen an der Upper East Side von New York eintaucht.

Heute ist Penn Badgley als Co-Moderator des Podcasts "Podcrushed" weniger zu sehen, sondern mehr zu hören. Gemeinsam mit Nava Kavelin und Sophie Ansari teilt er Geschichten aus dem Leben, spricht über die Unannehmlichkeiten des Erwachsenwerdens und diskutiert persönliche Meinungen mit Gästen.

Wer den "Gossip Girl"-Star mit kurzem Buzz Cut und fünf-Tage-Bart sehen und super authentisch erleben will, der folgt dem Podcast am besten auf Social Media, denn dort teilt das Team regelmäßige Einblicke in die Produktion. Der im echten Leben super witzige Penn ist auch regelmäßig zu sehen.

Außerdem wird Penn in einer fünften und letzten Staffel wieder als Joe Goldberg in der Serie "You" zu sehen sein. In seinem zweiten großen Serien-Hit nach "Gossip Girl" ist der Schauspieler als äußerst charmanter, aber gefährlicher Buchhändler mit vollen Locken zu sehen.

Ähnlich wie seine weiblichen Co-Stars hat aber auch Penn eine Karriere in der Fashion Branche hingelegt. Er wird als Model gebucht und ist zu Gast bei Modeschauen und Fashion-Week-Partys.

Ed Westwick - Chuck Bass

Ob Chuck Bass wirklich ein toller Traumtyp war, darüber gingen die Meinungen der Fans von "Gossip Girl" weit auseinander. Aber Schauspieler Ed Westwick ist es auf jeden Fall. Seit August diesen Jahres ist er allerdings offiziell vom Markt. Da hat er an der Amalfiküste im Rahmen einer süditalienischen Traumhochzeit seine Freundin Amy Jackson geheiratet.

Wenige Wochen später war das frisch vermählte Paar gemeinsam auf dem Oktoberfest in München unterwegs. Auch in Tracht macht der inzwischen 37-jährige Ed eine super Figur.

Almauftrieb 2024: Ed Westwick zu Gast im Käferzelt

Wer Ed Westwick wieder mal On-Screen sehen möchte, der kann sich seinen neuen Film "Dark Game" ansehen. In dem Krimi spielt er die Hauptrolle als Detektiv, der gegen die Zeit kämpft, um eine tödliche Spielshow im Dark Web zu stoppen, bei der Gefangene um ihr Leben spielen müssen.

Solltest du kein Fan von Thrillern, dafür aber von Ed Westwick sein, dann kannst du dir auch noch Tickets für seine kommenden Konzerte holen. Denn das Allroundtalent hat nach seiner Zeit als Chuck auch noch eine Band gegründet. Für "For You" steht er als Sänger auf der Bühne.

Chace Crawford - Nate Archibald

Als Nate Archibald war er der perfekte Upper-East-Sider-Schwiegersohn. Heute ist Chace Crawford immer noch einer der begehrtesten Junggesellen Hollywoods. Ja, richtig gelesen, Chace ist Single. Und es kommt noch besser: Er sieht eigentlich noch genauso aus wie damals und er macht inzwischen ziemlich lustige Tanzvideos.

Nach seiner Rolle in der Kultserie hat Chace noch in verschiedenen Filmen mitgespielt, unter anderem im Thriller "Inheritance" und in der Komödie "Reunion". Doch sein aktuell größter Erfolg ist die Serie "The Boys", in der er den Superhelden "The Deep" verkörpert.

Außerdem hat Chace während und nach "Gossip Girl" fleißig als Model gearbeitet und ist bis heute auf Magazin-Covern und in Kampagnen zu sehen.

