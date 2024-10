Gute Nachrichten für "Pretty Little Liars"-Fans: Die Serie ist kostenlos auf Joyn verfügbar

Zwei People's Choice Awards und unglaubliche 18 Teen Choice Awards - die Mystery-Serie "Pretty Little Liars" wurde mit Auszeichnungen überhäuft. Jetzt startet das Serien-Highlight um vier Freundinnen, die ein großes Geheimnis lüften und ihre pikanten Geheimnisse wahren wollen, auf Joyn.

Über sieben Staffeln und insgesamt 160 Folgen entwickelte sich "Pretty Little Liars" zu einem riesigen Erfolg und zur absoluten Kult-Serie. Ursprünglich als eine Art "Desperate Housewives" für ein junges Publikum konzipiert, sprengte PLL schnell den Rahmen der eigentlichen Zielgruppe und fand auch bei Erwachsenen ein begeistertes Publikum.

"Pretty Little Liars": Darum geht es

Die Highschool-Schülerinnen Aria Montgomery (Lucy Hale), Emily Fields (Shay Mitchell), Hanna Marin (Ashley Benson) und Spencer Hastings (Troian Bellisario) waren einmal beste Freunde. Das änderte sich vor einem Jahr. Da verschwand die Fünfte im Bunde, ihre Anführerin, Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse) während einer Pyjama-Party spurlos. Die Freundschaft zerbrach, Aria siedelte mit ihrer Familie für ein Jahr nach Island über. Jetzt kehrt sie zurück - und die Probleme beginnen.

Denn plötzlich erhalten die einstigen BFFs Kurzmitteilungen von einer unbekannten Person, die sich "A" nennt. Die Nachrichten sind so dubios wie verstörend. Denn in den Messages wird jedes Mädchen, das die Nachricht erhält, mit einem dunklen Geheimnis konfrontiert, von dem außer dem Quartett eigentlich nur Alison wissen konnte. Ist sie wieder aufgetaucht und will sich an den einstigen Freundinnen rächen? Und wenn ja, warum?

Die vier Girls haben nur eine Chance: Sie tun sich wieder zusammen und versuchen das Geheimnis um die unheimlichen Nachrichten und die Identität von "A" zu lüften. Gleichzeitig geht es vor allem darum, dafür zu sorgen, dass ihre eigenen Geheimnisse nicht rauskommen - denn das wäre für alle eine Katastrophe.

Die "Pretty Little Liars"-Girls wurden zu Stars

Die Kritiker lobten die Serie. "So düster, gruselig und spannend, wie sich die Handlung von 'Pretty Little Liars' gestaltete, konnte man glatt vergessen, dass es sich bei den Hauptfiguren allesamt um High-School-Schülerinnen handelte", urteilte etwa die Agentur teleschau. Fans in aller Welt teilten die Begeisterung.

Durch den Erfolg der Serie wurden vor allem Lucy Hale (35), Ashley Benson (34) und Shay Mitchell (37) zu Stars. Hale war später auch in der Serie "Katy Keene" und zuletzt in der Hauptrolle in "Which Brings Me To You" (2023) zu sehen. Benson spielte 2012 im Kino-Hit "Spring Breakers" (abrufbar bei Joyn) und zuletzt unter anderem in dem Psychothriller "McVie" (2024) mit. Mitchell blieb mit Rollen in "You - Du wirst mich lieben" und "Dollface" (bei Joyn PLUS+) dem Seriengenre treu.

