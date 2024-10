Tauche in die magische Welt von Harry Potter ein! Erlebe das unvergessliche Abenteuer des jungen Zauberers und seiner Freunde kostenlos im Livestream und Free-TV. Lass dich von einer Geschichte voller Freundschaft, Mut und Magie verzaubern.

Wo kann ich "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Free-TV sehen?

Der erste Harry Potter-Film läuft am 02. November um 20:15 Uhr auf Sat.1 Du kannst den Film auch im kostenfreien Livestream auf Joyn anschauen.

Hier geht es zum Livestream "Harry Potter und der Stein der Weisen" im Livestream

"Harry Potter und der Stein der Weisen": Fakten zur Film-Übertragung

Datum: Samstag, 02. November, 20:15 Uhr

Film: "Harry Potter und Stein der Weisen"

Live im Free-TV: Sat.1

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 20:15

"Harry Potter und der Stein der Weisen": Der Beginn einer Sage

Der Beginn einer legendären Saga begleitet Harry Potter auf seinem ersten Schritt in die magische Welt der Zauberei. In "Harry Potter und der Stein der Weisen" entdeckt der junge Waise seine wahre Identität als Zauberer und wird an die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei eingeladen. Dort trifft er auf Ron und Hermine, seine treuen Freunde, und gemeinsam erleben sie spannende Abenteuer. Tauche ein in eine Welt voller fantastischer Kreaturen, geheimnisvoller Rätsel und gefährlicher Prüfungen.

"Harry Potter und der Stein der Weisen": Die Besetzung

Das TV-Event "Harry Potter-Stein der Weisen" beeindruckt nicht nur mit seiner fesselnden Handlung, sondern auch mit einer beeindruckenden Besetzung. Daniel Radcliffe verkörpert den mutigen und liebenswerten Harry Potter, während Rupert Grint und Emma Watson als Ron und Hermine brillieren. Gemeinsam bilden sie das unschlagbare Trio, das sich gegen dunkle Mächte stellt. Freue dich auch auf die grandiose Darstellung von Alan Rickman als der undurchsichtige Professor Snape und von Maggie Smith als die strenge Schulleiterin Professor McGonagall.

Die Entstehung von "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Die Verfilmung von J.K. Rowlings berühmter Buchreihe "Harry Potter" begann im Jahr 1997, als Warner Bros. die Filmrechte erwarb. Die Produzenten David Heyman und Chris Columbus waren begeistert von der Idee, die magische Welt von Harry Potter auf die große Leinwand zu bringen. Gemeinsam mit dem Drehbuchautor Steve Kloves und Regisseur Chris Columbus begannen sie mit der Arbeit an der ersten Verfilmung, "Harry Potter und der Stein der Weisen"

Für die Besetzung der Hauptrolle des Harry Potter wurde der damals elfjährige Newcomer Daniel Radcliffe ausgewählt, der mit seiner natürlichen Ausstrahlung und seinem Talent überzeugte. Emma Watson und Rupert Grint wurden für die Rollen von Hermine Granger und Ron Weasley ausgewählt. Die Besetzung wurde durch eine Vielzahl von talentierten Schauspielern wie Alan Rickman (Severus Snape), Maggie Smith (Minerva McGonagall) und Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid) ergänzt."

Verpasse nicht die Gelegenheit, "Harry Potter und der Stein der Weisen" kostenlos auf Joyn zu streamen! Am 2. November um 20.15 Uhr kannst du das magische Abenteuer auf Sat. 1 oder bei Joyn erleben. Schalte ein und lass dich von Hogwarts verzaubern.

Dieser Beitrag wurde mit Unterstützung von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.