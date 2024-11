Tauche ein in die magische Welt von Harry Potter! Erlebe die Abenteuer des jungen Zauberers und seiner Freunde kostenlos im Livestream und Free-TV. Lass dich vom zweiten Teil der Harry-Potter-Reihe verzaubern, der von Freundschaft, Vertrauen und Tapferkeit handelt!

Hier kannst du "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" im Free-TV sehen

Der zweite Harry Potter-Film läuft am 09. November um 20:15 Uhr in SAT.1 Du kannst den Film auch im kostenfreien Livestream auf Joyn anschauen.

Hier geht's zum Livestream "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" im Livestream

"Harry Potter und die Kammer des Schreckens": Fakten zur Film-Übertragung

Datum: Samstag, 09. November, 20:15 Uhr

Film: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Live im Free-TV: SAT.1

Kostenloser Livestream: Joyn

Beginn des Livestreams: 20:15

"Harry Potter und die Kammer des Schreckens": Gefahr für Harry in Hogwarts

Harry (Daniel Radcliffe) steht kurz vor Beginn seines zweiten Schuljahres an der Zauberschule Hogwarts, als er in dem Haus seiner Verwandten, wo er die Sommerferien verbringt, unerwarteten Besuch erhält: Ein Hauself namens Dobby taucht plötzlich in seinem Zimmer auf, sorgt für jede Menge Ärger und warnt ihn eindringlich davor, nach Hogwarts zurückzukehren, da Harry dort großes Unheil erwarte. Doch bereits vor seiner Ankunft in Hogwarts erleben er und Ron (Rupert Grint) ein unerwartetes Abenteuer.

Von nun an ist Harry nicht mehr allein unterwegs, sondern weiß um die Magie der Freundschaft, die ihn von der dunklen Seite fern hält. Als Hogwarts von rätselhaften Ereignissen erschüttert wird, werden Harrys, Rons und Hermines ganzer Mut gefordert, um das Geheimnis der "Kammer des Schreckens" zu lüften. Tauche ein in eine Welt voller fantastischer Kreaturen, geheimnisvoller Rätsel und gefährlicher Prüfungen.

"Harry Potter und die Kammer des Schreckens": Die Besetzung

Das TV-Event "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" beeindruckt nicht nur mit einer fesselnden Handlung, sondern auch mit einer beeindruckenden Besetzung. Daniel Radcliffe verkörpert den mutigen und liebenswerten Harry Potter, während Rupert Grint und Emma Watson wieder als seine besten Freunde Ron und Hermine immer an seiner Seite stehen. Gemeinsam kämpfen sie gegen die dunklen Mächte, die die Kammer des Schreckens nach fünfzig Jahren zum zweiten Mal geöffnet haben. Dabei ist ihnen besonders ihr Lehrer in Zaubertränke Professor Snape, grandios gespielt von Alan Rickman, ein Dorn im Auge - was hat er mit der Kammer zu tun und wie kommen sie ihm auf die Schliche? Freue dich auch auf Maggie Smith als strenge Schulleiterin McGonagall.

Entstehung und Drehorte von "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Die Verfilmung von J.K. Rowlings berühmter Buchreihe "Harry Potter" begann im Jahr 1997, als Warner Bros. die Filmrechte erwarb. Die Produzenten David Heyman und Chris Columbus waren begeistert von der Idee, die zauberhafte Welt von Harry Potter auf die Kinoleinwand zu bringen. Gemeinsam mit Drehbuchautor Steve Kloves und unter der Regie von Chris Columbus entstand "Harry Potter und der Stein der Weisen", bereits ein Jahr später wurde mit "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" das zweite Buch verfilmt. Der zweite Teil spielte weltweit 879 Millionen US-Dollar in die Kinokassen.

Die Hauptdarsteller Harry, Ron und Hermine wurden über Nacht zu Kinderstars. Für die Dreharbeiten an den Harry-Potter-Filmen wurden sie am Set unterrichtet und verbrachten einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend in den Kulissen von Hogwarts, Hogsmeade und weiteren Schauplätzen der Serie. Der damals elfjährige Harry Potter wurde von Daniel Radcliffe gespielt, der mit seiner natürlichen Aura und seinem Talent überzeugte. Emma Watson und Rupert Grint wurden für die Rollen von Hermine Granger und Ron Weasley ausgewählt. Zu den bekannten Drehorten des zweiten Harry-Potter-Films zählen die Universität Oxford, der Bahnhof King’s Cross in London, das Glenfinnan-Viadukt in Schottland und die Leavesden Filmstudios.

Hinter den Kulissen von Harry Potter "Inside Harry Potter" auf Joyn streamen

Lust bekommen, Harry weiter auf seinen Abenteuern zu begleiten, mitzufiebern und zu träumen? Dann nutz die Chance, "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" kostenlos auf Joyn zu streamen! Am 09. November um 20.15 Uhr kannst du das magische Abenteuer in SAT. 1 oder bei Joyn erleben. Einfach einschalten und magische Stunden in Hogwarts erleben!