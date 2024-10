Harry Potter: Welche beliebten Stars aus den Filmen bereits gestorben sind

Der gutherzige Hagrid, die unerschütterliche Professor McGonagall und der feindselige Snape: Ohne diese charismatischen Figuren sind die Harry-Potter-Filme kaum vorstellbar. Traurig: Ihre Schauspieler:innen sind leider nicht mehr am Leben. Wir zeigen, wer aus dem Cast bereits verstorben ist.

Harry-Potter-Stars, die schon gestorben sind: Das Wichtigste in Kürze Acht Blockbuster mit Harry Potter, Hermine, Ron und all den anderen Figuren flimmerten zwischen 2001 und 2011 über die Kinoleinwände. Der erste Teil "Harry Potter und der Stein der Weisen" ist also schon über 20 Jahre alt.

Bedauerlicherweise sind einige der Schauspieler:innen schon tot. Zuletzt starb im Oktober 2024 die große Maggie Smith, die Professor McGonagall verkörperte - und die wir auch aus "Downton Abby" und vielen anderen Filmen und Serien kennen.

Aber auch die Darsteller, die in die Rollen von Severus Snape, Rubeus Hagrid und Albus Dumbledore schlüpften, sind leider nicht mehr am Leben.

Achtung, der folgende Text enthält Spoiler. Du solltest ihn nicht lesen, wenn du Harry Potter noch nicht kennst.

Maggie Smith als Professor Minerva McGonagall

🧙‍♀️ Minerva McGonagall wird in allen acht Harry-Potter-Filmen von Maggie Smith verkörpert. Die Leiterin von Haus Gryffindor ist auch die Professorin für Verwandlung in Hogwarts. Sie gilt als streng, aber gerecht. Sie hat außergewöhnliche magische Fähigkeiten und kann sich in eine Katze verwandeln. Im Kampf gegen Lord Voldemort steht sie fest an der Seite von Albus Dumbledore und Harry Potter.

✝️ Maggie Smith starb am 27. September 2024 in London im Alter von 89 Jahren.

🏆 Smith war eine der bekanntesten englischen Schauspielerinnen. Sie hat im Lauf ihrer Karriere viele Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Oscars, drei Golden Globes und vier Emmys. 1990 vergab Königin Elizabeth II. ihr den Titel "Dame". Das ist das weibliche Äquivalent zum männlichen "Sir".

🏰 Gesehen hast du Smith vielleicht auch in der britischen Serie Downton Abbey. Dort verkörperte sie die bissige Violet Crawley, Dowager Countess of Grantham, mit Witz und Tiefsinn.

💬 "Harry Potter ist meine Altersversicherung": Das sagte Maggie Smith einmal im Spaß, als sie gefragt wurde, warum sie die Rolle in den Kinofilmen übernommen hatte.

Maggie Smith spielte Professor McGonagall in allen Harry-Potter-Filmen. © IMAGO/Capital Pictures

Robbie Coltrane als Hagrid

🦄 Eine der liebenswürdigsten Figuren in den Harry-Potter-Filmen ist Rubeus Hagrid: Der sanftmütige Riese ist immer für Harry und Dumbledore da. Der Wildhüter liebt außerdem alle Kreaturen, vor allem die magischen und gefährlichen.

🎞️ Verkörpert wurde Hagrid in allen Harry-Potter-Verfilmungen von Robbie Coltrane. Der schottische Schauspieler passt mit seiner Statur und dem warmen Lächeln perfekt zu der Rolle.

🎬 Du könntest den Darsteller auch in den James-Bond-Filmen "GoldenEye" und "Die Welt ist nicht genug" entdeckt haben. Bekannt wurde er in den 1970ern als Dr. Eddie Fitz Fitzgerald in der TV-Serie "Cracker".

✝️ Robbie Coltrane verstarb am 14. Oktober 2022 im Alter von 72 Jahren in Schottland an multiplem Organversagen.

💬 Wenige Monate vor seinem Tod äußerte sich Coltrane rührend über die Harry-Potter-Filme: "Die Generation meiner Kinder wird sie ihren Kindern zeigen. Man kann sie in 50 Jahren problemlos ansehen. Ich werde leider nicht mehr hier sein, aber Hagrid schon."

Robbie Coltrane war Hagrid in den Harry-Potter-Filmen. © IMAGO/Capital Pictures

Alan Rickman als Severus Snape

🪄 Der finstere Severus Snape ist eine der vielschichtigen Figuren im Harry-Potter-Universum. Harry und seine Freund:innen fürchten den Zaubertrankmeister und späteren Lehrer zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Schließlich ist er niemals freundlich und immer schroff. Offenbar hat er einiges zu verbergen - allerdings später auch Überraschungen zu bieten.

👀 Der britische Schauspieler Alan Rickman übernahm die Rolle von Severus Snape in jedem der acht Harry-Potter-Filme. Mit seiner markanten Stimme und seinem intensiven Blick hauchte er Snape Leben ein.

🏆Rickman galt als einer der angesehensten Darsteller seiner Generation. Er hat unter anderem in Filmen wie "Robin Hood: König der Diebe", "Tatsächlich Liebe" oder "Sweeney Todd" mitgewirkt. Einen Oscar hat er zwar nie erhalten, aber dafür einen Golden Globe und einen Emmy-Award.

✝️ Alan Rickman starb am 14. Januar 2016 im Alter von 69 Jahren in London an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

💬 Über Severus Snape sagte Rickman einmal: "Ich habe die Rolle immer als eine Figur der Tragödie gesehen. Er ist jemand, der sein Leben für etwas geopfert hat, an das er zutiefst geglaubt hat."

Alan Rickman spielte den finsteren Severus Snape in Harry Potter. © imago/ZUMA Press

Michael Gambon und Richard Harris als Albus Dumbledore

💪 Albus Dumbledore ist einer der wichtigsten Charaktere in der Harry-Potter-Reihe. Er ist der Leiter von Hogwarts und einer der mächtigsten Zauberer seiner Zeit. Und natürlich ist er Harrys Verbündeter im Kampf gegen Voldemort.

✝ Dumbledore wurde in den Harry-Potter-Filmen von zwei Darstellern gespielt. In den ersten beiden Blockbustern übernahm der irische Schauspieler Richard Harris die Rolle. Doch leider starb er im Jahr 2002 mit 72 Jahren an Krebs.

✝ In den folgenden sechs Filmen mimte der irisch-britische Michael Gambon den Dumbledore. Er verstarb im September 2023 im Alter von 82 Jahren an einer Lungenentzündung.

Weitere Darsteller:innen aus Harry Potter, die schon gestorben sind

Helen McCrory als Narcissa Malfoy : Die Schauspielerin mimte die Frau des Todessers Lucius Malfoy. 2021 starb sie an Krebs - mit nur 52 Jahren.

Hazel Douglas als Bathilda Bagshot : Die Historikerin Bagshot spielt eine wichtige Rolle in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1": Aus ihren Überresten erhebt sich Voldemorts fiese Schlange Nagini. Die Schauspielerin verstarb 2016 im Alter von 92 Jahren.

Terence Bayler als Der Blutige Baron : Der Schauspieler spielte den Hausgeist von Slytherin. Er verstarb 2016 mit 86 Jahren.

Dave Legeno als Fenrir Greyback : Der grausame Werwolf ist ein Verbündeter von Voldemort. Schauspieler Legeno verlor sein Leben 2014 mit nur 50 Jahren. Er starb an den Folgen extremer Hitze nach dem Wandern im Death Valley.

Peter Cartwright und David Rydall als Elphias Doge : Die beiden Darsteller mimten den Freund von Dumbledore, der außerdem dem Orden des Phönix angehört. Cartwright verstarb 2013, Rydall 2014.

Robert Knox als Marcus Belby: Knox stellte den Schüler aus dem Hause Ravenclaw dar. Der Schauspieler wurde 2008 mit nur 18 Jahren vor einer Londoner Bar erstochen. Er wollte seinen Bruder schützen, als es zu einem Kampf kam.

