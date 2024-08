"Hart of Dixie": Das kannst du von Serien-Hottie Wade Kinsella über Männer lernen

Wade Kinsella ist in "Hart of Dixie" ein echter Hingucker: cool, sexy und durchtrainiert! Doch wie tickt der Serien-Liebling eigentlich und was macht ihn so attraktiv? Wir lüften das Geheimnis!

Wade Kinsella: Rauer Charme mit viel Herz

Harte Schale, weicher Kern: Dieser Satz trifft perfekt auf den Seriencharakter Wade Kinsella (Wilson Bethel) zu. Sein rauer Südstaaten-Charme zieht Dr. Zoe Hart (Rachel Bilson) von Folge zu Folge mehr in den Bann. Obwohl ihr Herz zunächst Anwalt George Tucker (Scott Porter) gehört, entdeckt sie ihre Gefühle für Wade, der vor Attraktivität nur so strotzt. Und der ist viel mehr als nur der offensichtliche Hottie mit Handwerker-Skills. Er mischt die "Hart of Dixie"-Welt nämlich ganz schön auf.

Treue Seele und bodenständige Werte

Wilson Bethel alias Wade Kinsella aus "Hart of Dixie" trägt meistens Holzfällerhemd und Jeans. Auch im schlichten T-Shirt macht der Barkeeper des "Rammer Jammer" eine gute Figur. Dadurch gewinnt er zwar keinen Style-Pokal, aber sammelt Sympathiepunkte. Schließlich lässt das auf einen bodenständigen, uneitlen und verlässlichen Charakter schließen. Mit seiner direkten Art nennt er die Dinge sofort beim Namen, anstatt drum herumzureden. Und das Beste: Er ist sofort da, wenn man ihn braucht. Auch für Nachbarin Zoe Hart ist er stets zur Stelle, wenn nicht nur ein Handwerker, sondern auch jemand zum Reden gebraucht wird. Er kann zupacken, zuhören - und manchmal einfach nur mittrinken, wenn der Tag besonders mies lief. Auch seinem Vater, der ein Alkoholproblem hat, hilft Wade aus Notlagen.

Hart of Dixie: Das wurde aus Serien-Hottie Wade

Sex als Alltags-Highlight

Wade ist ein echter Womanizer, derdie Ladys schnell um den Finger wickeln kann. Nur bei einer gelingt es ihm zunächst nicht: Zoe Hart. Doch irgendwann ist auch sie ihm verfallen: Die beiden beginnen eine stürmische Affäre. Für Wade zunächst nur eine Bettgeschichte. In einer Folge erklärt er: "Sex ist Sex. Und nicht die Grundlage von irgendwas anderem."

Gefühle wachsen langsam

Doch aus der anfänglichen lockeren Affäre mit Dr. Zoe Hart wird schnell mehr. Wade Kinsella entwickelt Gefühle für seine Nachbarin, die er anfangs nicht einmal sich selbst eingestehen will, geschweige denn seinem Freund Lavon Hayes (Cress Williams) oder Zoe. Ein Hin- und Her der Gefühle beginnt.

Emotionen verdrängen ist keine Option

Als er Zoe am Ende der zweiten Staffel seine Liebe gesteht, reagiert sie nicht wie gewünscht, sondern verlässt Bluebell - vorerst. Für Wade ein absoluter Schock. Seine verletzte Männerseele beschließt, die Liebe erstmal auf Eis zu legen. Wade zieht sich wieder zurück, geht eine Scheinbeziehung ein und lenkt sich ab. Langfristig kann er seine Gefühle nicht unterdrücken, auch wenn er es versucht. Dass am Ende alles gut wird, hat auch damit zu tun, dass Wade und Zoe mittlerweile eine echte Freundschaft verbindet, die auf Vertrauen basiert.

