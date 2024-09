"He-Man"-Film "Masters of the Universe": Alison Brie wird als Bösewicht zu sehen sein

Die Action-Figur "He-Man" aus den 1980er Jahren bekommt eine neue Realverfilmung. Seit mehr als 15 Jahren tüfteln die Macher bereits an der Umsetzung. Nun nimmt das Projekt langsam Fahrt auf und mit Alison Brie wird eine neue Schlüsselfigur des Casts bekannt. Das wissen wir bisher:

Prinz Adam kehrt zurück

In der Animationsserie "He-Man and The Masters of the Universe" geht es um Prinz Adam, dem Sohn von König Randor auf dem Planeten Eternia. Der Prinz besitzt ein Zauberschwert, welches ihn zum mächtigsten Mann im Universum macht, sobald er es einsetzt. Das Schwert verleiht ihm die legendäre Kraft von Grayskull, mit der er so ziemlich jede Bedrohung besiegen kann.

Die fantastische Geschichte von Prinz Adam und seiner geheimen Heldenrolle als He-Man, der seinen Planeten vor dem Superschurken Skeletor und anderen bösen Mächten beschützt, erzeugt bei seinen Fans bis heute eine unangefochtene Leidenschaft.

Nun bekommt He-Man eine Realverfilmung. Das Drehbuch stammt von Chris Butler, der durch seine Arbeiten an Animationsfilmen wie "ParaNorman", "Mister Link" und "Kubo – Der tapfere Samurai" bekannt ist.

Alison Brie als böse Widersacherin

Details zur Handlung von "Masters of the Universe" werden noch geheimgehalten, doch klar ist, dass sich im Film, wie in der Serie, alles um He-Man, seine Verbündeten und seine Widersacher drehen wird.

Während der blonde Superheld mit dem Zauberschwert von "Als du mich sahst"-Schauspieler Nicholas Galitzine verkörpert werden soll, nimmt Schauspielerin Alison Brie die Gegenposition ein. Der "Community"-Star übernimmt die Rolle der Schurkin Evil-Lyn.

Evil-Lyn ist die Stellvertreterin von Skeletor, dem Erzfeind von He-Man, und nutzt ihre dunklen Kräfte mit einem magischen Zauberstab.

Neben Alison Brie und Nicholas Galitzine wird außerdem Camila Mendes ("Riverdale") Teil des Casts. Das bestätigten die Amazon MGM Studios vor einigen Wochen. Sie verkörpert Kommandantin Teela, die als Verbündete an der Seite von He-Man kämpft.

Nicholas Galitzine wird zum blonden Superheld mit Zauberschwert. An seiner Seite: Camila Mendes als Kommandantin Teela. © picture alliance / Everett Collection | ©Netflix/Courtesy Everett Collection // ©Netflix / courtesy Everett Collection

Die Filmadaption der beliebten Action-Spielzeugmarke, die in den 1980er-Jahren von Spielzeughersteller Mattel auf den Markt gebracht wurde, soll am 5. Juni 2026 weltweit in die Kinos kommen. Regie führt Travis Knight.