"John Wick"-Fans aufgepasst: Heute Abend läuft der erste Teil des Actionhits um 23:30 Uhr auf Kabel Eins in der FSK-16-Version. Außerdem gibt es Grund zur Hoffnung: Das beliebte Franchise soll weitergehen. Und zwar mit einer Serie - Keanu Reeves will sich angeblich persönlich darum kümmern.

"John Wick" heute Abend im Free-TV

2014 erschien mit "John Wick" der vielleicht einflussreichste Actionfilm der letzten zehn Jahre. Während in den 2010ern noch hauptsächlich Superhelden das Actiongenre beherrschten, brachte Anti-Held John Wick frischen Wind rein.

Im ersten Teil des Kult-Klassikers lebt der ehemalige Auftragskiller John Wick (Keanu Reeves) zurückgezogen und um seine verstorbene Frau trauernd, allein mit seinem Hund. Als der Gangster Iosef Tarasov (Alfie Allen) in sein Haus einbricht und seinen Hund tötet, erwacht ein erloschen geglaubtes Feuer in John Wick. Er schwört Rache.

Egal, ob mit Pistole, Messer, Säbel, Nunchakus oder mit den bloßen Händen, Wick weiß mit Waffen umzugehen und bietet den Zuschauern Gun-Fu-Actionszenen (choreografierte Kampfszenen mit Feuerwaffen und Schlägereien) in seiner reinsten Form.

An diesem Mittwochabend, dem 04. September um 23:30 Uhr kannst du "John Wick" in der ungeschnittenen FSK-16-Version sehen. Vorab findest du den Action-Klassiker im Stream auf Joyn.

Heute Abend um 23:30 Uhr auf Kabel Eins und im Livestream: "John Wick" Hier geht es zum Livestream auf Joyn.

"John Wick" bekommt eine weitere Serie

"John Wick: Under the High Table" soll die neue Serie heißen, an der niemand anderes als "John Wick"-Schauspieler Keanu Reeves, gemeinsam mit dem Regisseur aller Filme, Chad Stahelski, arbeitet.

Die Serie ist von Chad Stahelski konzipiert worden, der hinter allen "John Wick"-Filmen steckt und es sich scheinbar auch nicht nehmen lässt, für die erste Folge (die sogenannte Pilotfolge) im Regiestuhl Platz zu nehmen. Reeves und er produzierten sie zudem gemeinsam.

Darum soll es in der "John Wick"-Serie gehen

Die Serie soll direkt an die Ereignisse aus "John Wick 4" anknüpfen. Bislang aber - und jetzt müssen wir alle kurz tapfer sein - ohne Keanu Reeves in der Titelrolle.

Stattdessen sollen andere Figuren in den Mittelpunkt rücken. In der offiziellen Beschreibung heißt es: "Diese Serie wird Neues und Altes kombinieren und das Wick-Universum in ein neues Zeitalter führen."

Was vielversprechend klingt, ist, Stand jetzt, noch nicht in trockenen Tüchern. Stahelski und Reeves suchen gerade noch nach einem TV-Sender oder Streamingdienst, der die Serie ausstrahlt und natürlich finanziell daran beteiligt.

Mehr Serien und Spin-Offs aus dem Wick-Universum

Übrigens: Es gibt bereits eine TV-Serie aus dem "John Wick"-Universum - doch ohne das Erfolgs-Duo Reeves und Stahelski dahinter. Mit den drei 90-Minütigen Folgen von "The Continental" sollen sie auch nicht so happy sein - weswegen sie im weiteren Verlauf des Franchise wahrscheinlich nur eine Randnotiz bleiben werden.

Stattdessen ist neben der Serie "John Wick: Under the High Table" das erste Spin-off "Ballerina" angekündigt worden.