Hier kannst du die 14. Staffel von "Criminal Minds" streamen - plus: Infos zur Jubiläumsfolge

"Criminal Minds" ist seit Jahren eine der beliebtesten Crime-Serien der Welt. Auch die 14. Staffel der FBI-Show hat es in sich, denn für die Jubiläumsfolge haben sich die Macher einiges einfallen lassen ...

Endlich! Das Team der FBI's Behavioral Analysis Unit (BAU) ermittelt wieder! Ab 26. Juli um 20:15 Uhr startet die 14. Staffel von "Criminal Minds" bei Kabel 1 - oder einfach im Livestream auf Joyn.

Darum geht es in Staffel 14 von "Criminal Minds"

Achtung, Spoiler: Nur lesen, wenn du Staffel 13 kennst!

Zunächst müssen Spencer Reid (Matthew Gray Gubler) und Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) befreit werden (dazu mehr weiter unten).

Aber wie immer bei Criminal Minds kommt es noch dicker für die Profiler und sie müssen psychologische Rätsel, die krassesten Killer und schlimmsten Fälle knacken - während die Uhr tickt. Darunter ein Mörder, der seine Opfer in Spukhäusern inszeniert und ein Täter, der rituelle Morde begeht. Daneben müssen sich einzelne Teammitglieder mit den psychischen Auswirkungen ihres Jobs beschäftigen und David Rossi (Joe Mantegna) plant noch eine Hochzeit.

In der 300. Folge knüpft die Serie an den Cliffhanger der letzten Folge mit dem Titel "Der Messias" aus Staffel 13 an - darum sollte diese unbedingt vorher geschaut sein, sonst macht die Episode wenig Sinn.

Und echt nicht weiterlesen, wenn du sie noch nicht gesehen hast oder dich überraschen lassen willst, denn es wird etwas gespoilert!

Das passiert in der 300. Folge "Criminal Minds" - es wird krass

In der Jubiläumsfolge (die schlicht "Dreihundert" heißt) muss die BAU das Leben von zwei ihrer Mitglieder, Agent Spencer Reid und Penelope Garcia, retten, die vom gefährlichen Kultführer Benjamin David Merva und seiner Organisation "Believers" entführt wurden.

Die BAU arbeitet fieberhaft daran, Reid und Garcia zu finden, bevor ihnen etwas Schreckliches zustößt.

Während ihrer Entführung werden die beiden gezwungen, sich einer Reihe von psychologischen Tests und Verhören zu unterziehen, während Merva versucht, Informationen über die BAU und deren Ermittlungen zu erlangen.

Parallel dazu deckt das restliche Team Hinweise auf, die zu Merva und seinen Anhängern führen. Dabei stoßen sie auf eine dunkle Verbindung zu einem alten Fall und einem gefährlichen Kult, der seit Jahren im Verborgenen agiert.

Staffel 14 verspricht kribbelnde Spannung und jede Menge Ermittler-Action. "Criminal Minds" Staffel 14 ab dem 26. Juli 2024 um 20:15 Uhr bei Kabel 1 oder im Livestream auf Joyn.