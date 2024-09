Highlights für den Streaming-Herbst: Die besten neuen Serien und Filme auf Joyn

Was gibt es Neues im September auf Joyn? Diese Highlights aus Serien, Blockbustern und Shows erwarten dich. Das Beste: Joyn ist der einzige Streamer, bei dem du kostenlos Filme, Serien und Shows schauen kannst. Im Abo-Bereich von Joyn PLUS+ gibt es dann noch mehr Auswahl ...

Serienstarts

"Ladykracher"

Starttermin: 15. September

Genre: Comedy

Darum geht es: "Ladykracher" mit Anke Engelke ist aus der deutschen Comedywelt nicht wegzudenken. Die Show besteht aus kurzen, witzigen Sketchen, die verschiedene Alltagssituationen total übertrieben und skurril darstellen. Egal ob als nervige Kollegin, gestresste Mutter oder peinliche Freundin – Anke bringt das Chaos in jede Lebenslage und nimmt dabei gerne Klischees und soziale Normen auf die Schippe. Jede Folge ist ein Mix aus lustigen, oft absurden Sketchen, die einfach nur gute Laune machen.

Für Fans von: " Knallerfrauen", "LOL - Last one laughing", "Kesslers Knigge"

Schau die Serie kostenlos auf Joyn.

"Pastewka"

Starttermin: 15. September

Genre: Comedy

Darum geht es: "Pastewka" ist wie ein Blick ins chaotische Leben des Comedians Bastian Pastewka, der ständig von einem Fettnäpfchen ins nächste stolpert. In der Serie spielt er sich selbst, allerdings in einer total übertriebenen, fiktionalen Version. Egal, ob er sich mit seiner Freundin, seiner nervigen Familie oder dem Showbiz herumschlagen muss – es läuft immer irgendwas schief. Die Serie ist voll von absurden Situationen, peinlichen Momenten und einem Bastian, der einfach nicht aus seiner Haut kann. Es ist wie eine lustige Achterbahnfahrt durch den ganz normalen Wahnsinn des Lebens, bei dem man einfach nicht weggucken kann.

Für Fans von: "Ladykracher", "Stromberg", "Der Discounter", "jerks."

Schau die Serie kostenlos auf Joyn.

"Supernatural"

Starttermin: 1. September

Genre: Horror, Fantasy

Darum geht es: "Supernatural" dreht sich um die Brüder Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) Winchester, die mit ihrem schwarzen Impala quer durch die USA reisen und dabei übernatürliche Wesen jagen. Angefangen hat alles mit der Suche nach ihrem verschwundenen Vater, aber die Jungs geraten schnell in einen epischen Kampf gegen Dämonen, Geister, Engel und alles dazwischen. Die Serie mixt gekonnt Horror, Action und eine gute Portion Humor. Sam ist der nachdenkliche, vernünftige Typ, während Dean eher ein Draufgänger ist – zusammen sind sie unschlagbar.

Für Fans von: "American Horror Story", " The Vampire Diaries", "The Originals", "Buffy - Im Bann der Dämonen"

Die Serie auf Joyn streamen.

"Upir"

Starttermin: 18. September, exklusiv auf Joyn

Genre: Fantasy, Comedy

Während einer Hausbesichtigung wird der Burgerbuden-Besitzer Eddie (Fahri Yardım) von dem Vampir Igor (Rocko Schamoni) gebissen. Langsam beginnt die Verwandlung von Mensch zu Vampir. Um das zu verhindern, muss Eddie als Upir, eine Art Zwischenwesen, Igor bedingungslos zur Verfügung stehen - von Leichenbeseitigungen bis zu Wing-Man-Tätigkeiten ist alles dabei. Doch: je länger er ein Upir ist, desto schwieriger wird es für Eddie, wieder zum Mensch zu werden.

Für Fans von: "jerks.", "What We Do in the Shadows"

Streame jetzt "Der Upir" Joyn Jetzt streamen!

Filmhighlights

"Bullet Train"

Starttermin: 3. September

Genre: Action, Thriller, Comedy

Darum geht es: "Bullet Train" ist ein rasantes Action-Comedy-Abenteuer von Regisseur David Leitch. Der Film spielt fast ausschließlich in einem Hochgeschwindigkeitszug in Japan und folgt einem Auftragskiller namens Ladybug, gespielt von Brad Pitt, der eigentlich einen einfachen Job erledigen soll. Doch wie es das Schicksal will, wird dieser Auftrag alles andere als simpel. Im Zug trifft Ladybug auf eine Reihe anderer Profikiller, die alle scheinbar miteinander verstrickte Missionen verfolgen. Diese führen zu jeder Menge chaotischen Kämpfen, cleveren Dialogen und unerwarteten Wendungen.

Die Action ist spektakulär inszeniert, mit einer guten Prise Humor, die den Film trotz seiner intensiven Szenen leicht und unterhaltsam machen. Mit einem bunten Ensemble von Figuren, stylischen Kampfszenen und einer Handlung, die bis zum Schluss überrascht, ist "Bullet Train" ein Film, der sowohl Action-Fans als auch Zuschauer, die schrägen Humor mögen, anspricht.

Fun Fact: Der Film basiert auf dem Roman" Maria Beetle" von Kōtarō Isaka

Für Fans von: von pünktlichen Zügen, "Speed", "Source Code"

"Bullet Train" auf Joyn PLUS + streamen.

"Coco - Auf wilder Verfolgungsjagd"

Starttermin: 1. September

Genre: Comedy, Animationsfilm, Kinderfilme

Darum geht es: Die Handlung dreht sich um den kleinen Affen Coco, der aus einem Versuchslabor entkommt. Zusammen mit einem Jungen namens Max begibt sich Coco auf eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland, um zu verhindern, dass das Labor ihn wieder einfängt. Während ihrer Flucht erleben die beiden jede Menge aufregende und humorvolle Situationen, treffen auf verschiedene zum Teil verrückte Personen und entwickeln eine enge Freundschaft.

Der Film kombiniert Spannung, Witz und einen Hauch von Tierliebe und ist besonders für Familien mit Kindern ein unterhaltsames Erlebnis. Außerdem läuft noch der dritte Teil "Coco der neugierige Affe 3 - Zurück in den Dschungel" ab dem 1. September auf Joyn.

Für Fans von: Disney-/Pixar-Filmen, "Hugo, das Dschungeltier"

Auf Joyn streamen .

"Schwer verliebt"

Starttermin: 1. September

Genre: Rom-Com

Darum geht es: "Schwer verliebt" ist eine romantische Komödie aus dem Jahr 2001, bei der die Farrelly-Brüder Regie führten. Der Film handelt von Hal Larson (gespielt von Jack Black), einem oberflächlichen Mann, der nur auf das Äußere von Frauen achtet. Nach einer Hypnosesitzung sieht er jedoch plötzlich die innere Schönheit der Menschen – und verliebt sich in die übergewichtige Rosemary (gespielt von Gwyneth Paltrow), die er als schlanke, attraktive Frau wahrnimmt.

Die Komödie spielt mit den Themen Oberflächlichkeit und wahre Schönheit, kombiniert mit dem typischen Humor der Farrelly-Brüder. "Schwer verliebt" ist eine Mischung aus Romantik und Comedy, die zeigt, dass es darauf ankommt, was im Inneren zählt. Für manche ist der Film schlecht gealtert, andere finden, er erzählt eine wichtige Botschaft. Zu welchem Lager du gehörst, kannst du selbst herausfinden.

Für Fans von: "Hitch - Der Datedoktor", "50 erste Dates", "Zum Ausziehen verführt"

Schwer verliebt bis zum 8.September kostenlos auf Joyn streamen.

"Wunder"

Starttermin: 14. September

Genre: Drama

Darum geht es: "Wunder" erzählt die bewegende Geschichte des 10-jährigen Auggie (Jacob Tremblay), der mit einem seltenen Gendefekt geboren wurde und zum ersten Mal eine normale Schule besucht. Dort kämpft er mit Vorurteilen, findet aber auch wahre Freunde.

Der Film zeigt auf berührende Weise, wie Mut, Freundschaft und Herzensgüte alle Hindernisse überwinden können. Mit einem großartigen Cast, darunter Julia Roberts und Owen Wilson, ist "Wunder" ein emotionales Erlebnis, das dich zum Lachen, Weinen und Mitfühlen bringt. Ein Must-See, wenn du eine Geschichte suchst, die wirklich ans Herz geht!

Für Fans von: "Himmelskind", "Wir kaufen einen Zoo", "Das wundersame Leben von Timothy Green"

Bis zum 22. September kostenlos auf Joyn verfügbar.

"Fünfte Element"

Starttermin: 8. September

Genre: Science-Fcition, Action

Darum geht es: "Das fünfte Element" ist ein kultiger Sci-Fi-Film, der in einer verrückten Zukunft spielt, in der die Erde alle 5000 Jahre von einem uralten Bösen bedroht wird. Der ehemalige Soldat und jetzt Taxifahrer Korben Dallas (gespielt von Bruce Willis) stolpert in ein wildes Abenteuer, als ihm das geheimnisvolle Wesen Leeloo buchstäblich in die Arme fällt. Leeloo (Milla Jovovich) ist das titelgebende "fünfte Element", das einzige, was die Menschheit retten kann. Zusammen müssen sie vier antike Steine finden, die die Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft repräsentieren, um das Böse zu besiegen.

Mit actiongeladenen Szenen, abgefahrenen Kostümen und einer guten Prise Humor sind "Das fünfte Element" ein aufregender, visuell beeindruckender Film, der Sci-Fi-Fans und Action-Liebhaber gleichermaßen begeistert. Ein echter Klassiker, den man nicht verpassen sollte!

Für Fans von: "Per Anhalter durch die Galaxis", "Matrix", "Tron"

Fun Facts: Der französische Designer entwarf die Kostüme für den Film

Bis zum 14. September kostenlos auf Joyn verfügbar.

Reality Formate

"The Voice of Germany"

Starttermin: 19. September

Darum geht es: Bei "The Voice of Germany" treten Gesangstalente vor einer Jury an, die aus bekannten Musikern besteht. Das Besondere ist, dass die Jury-Mitglieder in den sogenannten "Blind Auditions" mit dem Rücken zu den Kandidaten sitzen und nur aufgrund der Stimme entscheiden, ob sie den Kandidaten in ihr Team aufnehmen möchten. Im Laufe der Show treten die Talente in verschiedenen Runden gegeneinander an, bis am Ende der Gewinner gekürt wird.

In der neuen Staffel kehrt Samu Haber als Juror zurück und Sänger Kamrad feiert sein Jury-Debüt.

Für Fans von: "The Tribute", "The Masked Singer", "Sing meinen Song"