"Ich bin dein Vater": "Star Wars"-Bösewicht James Earl Jones gestorben

Er war die Stimme von Mufasa in "König der Löwen" und "Star-Wars"-Bösewicht Darth Vader. Mit seinem wohl berühmtesten Satz "Ich bin dein Vater" ging der amerikanische Schauspieler James Earl Jones in die (Film-)Geschichte ein. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Wir werfen einen Blick auf seine Karriere und wie er mit seinem Lebenswerk mehrere Generationen prägen konnte.

James Earl Jones stirbt im Alter von 93 Jahren

Die Welt trauert um James Earl Jones, eine der markantesten Stimmen der Filmindustrie. Wie sein Management mitteilte, ist der US-amerikanische Schauspieler am Montag, 9. September 2024 in seinem Haus in Dutchess County (US-Bundesstaat New York) gestorben. Er hinterlässt ein beeindruckendes Erbe, das über sechs Jahrzehnte seiner Karriere reicht.

Kolleg:innen teilen ihre Trauer auf den sozialen Netzwerken und loben seinen legendären Einfluss auf das Kino. So verabschiedet sich sein "Star-Wars"-Sohn Mark Hamill (Luke Skywalker) mit rührenden Worten: "Ein herausragender Schauspieler, dessen Beitrag zu Star Wars von unschätzbarem Wert war. Wir werden ihn sehr vermissen. #RUHEINFRIEDEN Dad💔"

Vom stotternden Jungen zur Hollywood-Legende: Die Karriere von James Earl Jones

Sein Weg zu Ruhm und Anerkennung war alles andere als einfach. Als Kind litt er unter einem schweren Stottern, das ihn dazu brachte, fast acht Jahre lang zu schweigen. Ein Lehrer half ihm schließlich seine Stimme zu finden - und was für eine Stimme das war!

Sein Debüt vor der Kamera gibt er 1964 in Stanley Kubricks "Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben". Für seine Darstellung des Boxers Jack Jefferson in "Die große weiße Hoffnung" (1970) wird er für einen Oscar nominiert. Apropros Preise, Jones gilt als einer der wenigen Schauspieler, die den prestigeträchtigen "EGOT"-Status erreichten, indem er einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewinnt (andere Stars sind unter anderen: Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg und Elton John).

Die tiefe Stimme wird zu seinem Markenzeichen. In den späten 1970er Jahren übernimmt er die Rolle des Darth Vader in der "Star Wars"-Saga. Obwohl der Charakter von einem anderen Schauspieler, David Prowse, verkörpert wird, ist es vor allem Jones' tiefe, bedrohliche Stimme, die Darth Vader zu einem der unvergesslichsten und furchterregendsten Bösewichte der Filmgeschichte machte.

Neben seiner ikonischen Rolle in "Star Wars" spricht Jones auch den großen Löwenkönig Mufasa in Disneys "Der König der Löwen" (1994), womit er ebenfalls Kultstatus erlangt. Siehe da, seine Stimme ist nicht nur perfekt für furchteinflößende Bösewichte, sondern steckt auch voller Wärme, Autorität und Weisheit.

James Earl Jones' Vermächtnis wird weiterleben - in den Rollen, die er spielte, den Geschichten, die er erzählte, und den Leben, die er durch seine Kunst berührte.