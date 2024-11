"Ich finde, er ist perfekt": Dieser bekannte Thriller ist Emily Blunts Lieblingsfilm

Emily Blunt ist vor allem durch ihre charmanten und liebevollen Rollen bekannt, doch der Lieblingsfilm der britischen Schauspielerin hat relativ wenig mit ihren eigenen, leichten Unterhaltungs-Filmen gemeinsam.

Anzeige

Emily Blunt ist eine britische Schauspielerin, die sich durch ihre Vielseitigkeit und ihr Talent einen Namen gemacht hat. Sie erlangte erste Bekanntheit durch ihre Rolle in "Der Teufel trägt Prada" (2006), wo sie neben Meryl Streep und Anne Hathaway auftrat. Seitdem spielte sie in einer Vielzahl von Filmen, darunter "The Young Victoria" (2009), "The Huntsman & The Ice Queen" (2016) und die romantische Komödie "Fast verheiratet" (2019) mit Jason Segel.

Historisches Drama, Fantasy, Musical, Horror: Als Schauspielerin hat Emily Blunt bewiesen, wie vielfältig sie sein kann. Und auch privat scheint sich dieser Eindruck zu bestätigen.

Anzeige

Anzeige

"Der Weiße Hai" ist Emily Blunts Lieblingsfilm

In einem Interview mit "Rotten Tomatoes" offenbarte sie ihre Top 5 Lieblingsfilme. Auf Platz 1 landet - und das hat uns wirklich überrascht - Steven Spielbergs revolutionärer Blockbuster "Der weiße Hai" (1975).

Über 30 Mal soll sie den Film gesehen haben! Der Grund für ihre Liebe zu genau diesem Film: "Obwohl es vor dem absurden Hintergrund spielt, dass sie nach diesem großen weißen Hai suchen, denke ich, dass es ein Film über Menschen und Beziehungen ist — und ich finde einfach, dass die schauspielerischen Leistungen fantastisch sind".

Dass "Der weiße Hai" ein gelungener Film ist, zeigt auch, dass Spielberg maßgeblich dazu beigetragen hat, den Ruf des Meeresräubers für immer zu schädigen. Auch Emily Blunt gesteht, dass sie für lange Zeit selbst ein "Opfer" von Steven Spielberg war und wegen des Films extreme Angst vor Haien hatte (wer hatte das nicht?). Mittlerweile ist sie aber eine leidenschaftliche Taucherin und konnte die Angst vor den Tieren weitestgehend ablegen.

Wenn du Spielbergs Klassiker "Der weiße Hai" noch nie gesehen hast, wird es jetzt Zeit. Auf Joyn kannst du ihn kostenlos streamen.