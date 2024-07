Du hast noch nicht genug von "Bridgerton"? Tauche ein in unsere Auswahl historischer Serien, Filme und Animationen auf Joyn.

Top-Tipps für historische Serien und Filme auf Joyn

Die faszinierende Welt von "Bridgerton" entführt uns ins London des Jahres 1813 und dreht sich um die adlige Familie Bridgerton. Neben den bereits verfügbaren zwei Staffeln und dem Spin-off "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" bietet Netflix ab dem 16. Mai 2024 neue Folgen der Erfolgsserie. Doch bis zum zweiten Teil der Staffel am 13. Juni 2024 bleibt noch Zeit. Warum nicht in historische Serien und Filme eintauchen, voller Intrigen, Romantik und atemberaubender Kostüme?

Du bist ein Bücherwurm? Dann sind diese 7 Buchverfilmungen auf Joyn etwas für dich.

Historische Serien zum Durchsuchten:

Du suchst Serien wie "Bridgerton", die du in wenigen Tagen durchbingen kannst? Hier haben wir eine Auswahl an historischen Serien für dich. Von Mini-Serien bis zu großen Dramen - für jeden ist was dabei.

"Stolz und Vorurteil"

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts residieren die wohlhabenden Mr. und Mrs. Bennet gemeinsam mit ihren Töchtern auf einem Landsitz in England. Als der gut situierte Mr. Bingley (Crispin Bonham-Carter) und dessen Freund Mr. Darcy (Colin Firth) in die Nachbarschaft ziehen, wirbelt die Bekanntschaft mit den beiden Junggesellen das Leben der Bennets vollkommen durcheinander. Während Mr. Bingley und die älteste der Bennet-Töchter (Susannah Harker) sofort miteinander anbandeln, scheint die Situation mit Mr. Darcy für Elizabeth Bennet (Jennifer Ehle) komplizierter zu sein.



Genre: Mini-Serie, Drama, Historisches Drama



Staffeln: 1

➡ Schau dir die Serie "Stolz und Vorurteil" jetzt auf Joyn an!

"Versailles"

Erhabene Ambitionen und politische Intrigen: König Ludwig XIV. (George Blagden) will der Welt vor allem eins präsentieren - seine uneingeschränkte Macht. Daher entscheidet er sich, das Jagdschloss in Versailles zum Regierungssitz und prachtvollen Palast auszubauen. Doch Geldmangel und politische Rivalitäten stellen sein Vorhaben immer wieder auf die Probe.



Genre: Historisches Drama, Drama



Staffeln: 3

➡ Schau dir die Serie "Versailles" jetzt auf Joyn an!

Henriette Confurius (l.) als Charlotte Lengefeld, Florian Stetter (M.) als Friedrich Schiller und Hannah Herzsprung (r.) als Caroline von Beulwitz im deutschen Film "Die geliebten Schwestern". © picture alliance / dpa | Senator Film/Berlinale/Handout

"The Luminaries"

Große Gefühle während des neuseeländischen Goldrauschs: In den 1860ern versucht auch Abenteurerin Anna Wetherell (Eve Hewson) ihr Glück. In Neuseeland verliebt sie sich auf den charismatischen Emry Staines (Himesh Patel) und trifft auf die Wahrsagerin Lydia Wells (Eva Green). In der Goldschürferstadt Hokitika trifft sie auf Liebe, Gold und Intrigen. Wie wird sie damit umgehen?



Genre: Mini Series, Drama



Staffeln: 1

➡ Schau dir die Serie "The Luminaries" jetzt auf Joyn an!

"Unsere kleine Farm"

Um 1870 in Walnut Grove, einem kleinen Städtchen im Norden Amerikas: Die Ingalls bewirtschaften eine kleine Farm, die die Familie mal recht, mal schlecht ernährt. Doch auch wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, lassen sich die Ingalls davon nicht unterkriegen. Auch nicht durch Rückschläge im Privatleben, denn sie wissen: Solange die Familie zusammenhält, kann nichts wirklich schiefgehen. Die Serie basiert auf dem Roman der Schriftstellerin Laura Ingalls Wilder.



Genre: Drama



Staffeln: 3

➡ Schau dir die Serie "Unsere kleine Farm" jetzt auf Joyn an!

Historische Filme, die du an einem Abend verschlingen kannst:

Eine ganze Serie ist dir zu lang? Wie wäre es dann mit einem historischen Film? Kennst du schon den deutschen Film "Die geliebten Schwestern" oder die Komödie "Chéri"? Hier ist eine kleine Auswahl der Joyn-Filme:

Emily Blunt als Victoria, Königin von England, im Historiendrama "The Young Victoria". © picture alliance / Everett Collection | Momentum Pictures/Courtesy Everett Collection

"The Young Victoria"

Oscar-prämiertes Historiendrama mit Emily Blunt: Victoria ist erst 18 Jahre alt, als sie zur Königin von England gekrönt wird. Sie muss schon bald gegen Intrigen ankämpfen. Als Prinz Albert (Rupert Friend) von Sachsen-Coburg auftaucht, entfaltet sich eine Liebesgeschichte, die das Königreich verändert.



Genre: Historisches Drama, Romanze



Dauer: 101 min.

➡ Schau dir den Film "The Young Victoria" jetzt auf Joyn an!

"Große Erwartungen"

Nach dem Tod der Eltern wächst der Waisenjunge Pip (Jeremy Irvine) bei seiner Schwester und deren Mann in armen Verhältnissen auf. Durch eine Zufallsbegegnung lernt er die wohlhabende Miss Havisham (Helena Bonham Carter) und ihre Tochter Estella (Holliday Grainger) kennen und taucht so nicht nur in eine unbekannte Welt ein - er verliebt sich auch in Estella. Die will jedoch von dem mittellosen Jungen nichts wissen. Kurz darauf erhält Pip ein großzügiges finanzielles Angebot von einem Unbekannten, das sein Leben komplett verändert …



Genre: Drama



Dauer: 124 min.

➡ Schau dir den Film "Große Erwartungen" jetzt auf Joyn an!

"Mary Shelley - Die Frau, die Frankenstein erschuf"

Tauche ein in das England des frühen 19. Jahrhunderts: Inspiriert von ihrem Liebhaber, dem rebellischen Dichter Percy Shelley (Douglas Booth), reift die kampflustige Mary (Elle Fanning) zur großen Schriftstellerin. Mit "Frankensteins Monster" gelingt ihr der Durchbruch.



Genre: Biografie, Historisches Drama, Romanze



Dauer: 121 min.

➡ Schau dir den Film "Mary Shelley - Die Frau, die Frankenstein erschuf" jetzt auf Joyn an!

Die geliebten Schwestern - Trailer

"Die geliebten Schwestern"

Drama aus der Zeit des Sturm und Drang von Dominik Graf, mit Hannah Herzsprung, Florian Stetter und Henriette Confurius: Charlotte von Lengefeld trifft in Weimar den jungen Schriftsteller Friedrich Schiller und lädt ihn zu ihrer Familie nach Rudolstadt ein. Dort lebt auch ihre Schwester, die unglücklich verheiratete Caroline von Beulwitz. Schon bald entwickelt sich eine ungewöhnliche Dreiecksbeziehung zwischen dem Dichter und den beiden Frauen …



Genre: Mini Series, Drama, Biografie



Dauer: 134 min.

➡ Schau dir den Film "Die geliebten Schwestern" jetzt auf Joyn an!

In der historischen Komödie "Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten" verliebt sich Rupert Friend als Chèri in die ältere Kurtisane Léa, welche von Michelle Pfeiffer gespielt wird. © picture alliance / Mary Evans Picture Library | -

"Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten"

Im 19. Jahrhundert genießt der von seiner Mutter (Kathy Bates), der einst berühmten Kurtisane Madame Peloux, wenig behütete Chèri (Rupert Friend) das luxuriöse Pariser Nachtleben. Das ändert sich jedoch, seine Mutter ihn zu ihrer Kollegin, der älteren Kurtisane Léa (Michelle Pfeiffer), schickt, um aus ihm einen echten Mann zu formen. Kann die leidenschaftliche Affäre junge Ehefrauen, nervende Mütter und die neugierigen Augen der Gesellschaft überleben?



Genre: Romanze, Drama



Dauer: 89 min.

➡ Schau dir den Film "Chéri – Eine Komödie der Eitelkeiten" jetzt auf Joyn an!

"Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders"

In "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" hat es Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) besonders auf den Duft des Mirabellen-Mädchens (Karoline Herfurth) abgesehen. © picture alliance/ dpa | dpa-Film Constantin Film

Paris im Jahre 1738: Auf einem Fischmarkt zwischen Unrat und stinkenden Abfällen erblickt Jean-Baptiste Grenouille (Ben Whishaw) das Licht der Welt. Mit einem überwältigenden Geruchssinn ausgestattet, entdeckt er die Welt der Düfte auf eine Weise, die alle anderen Menschen übertrifft. Als Lehrling des berühmten Parfümeurs Giuseppe Baldini (Dustin Hoffman) übertrifft er bald seinen Meister in der Kunst der Duftkreation. Getrieben von dem Wunsch, den vollkommensten Duft der Welt zu schaffen, begibt er sich nach Grasse, der Hauptstadt des Parfüms. Doch seine Obsession nimmt eine düstere Wendung, als er beginnt, sich für die Gerüche von Menschen zu interessieren, besonders für den betörenden Duft von sowie dem Mirabellen-Mädchen (Karoline Herfurth) als auch den von Laure (Rachel Hurd-Wood), der Tochter von Antoine Richis (Alan Rickman). Wie weit er für seine geliebten Düfte gehen wird?



Buch: "Das Parfum: Die Geschichte eines Mörders" von Patrick Süskind



Genre: Thriller, Historisches Drama



Dauer: 142 min.

➡ Schau dir den Film "Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders" jetzt auf Joyn an!

Lust auf animierte Serien?

Du willst eine historische Serie schauen, liebst aber animierte Filme? Wie wäre es dann mit unserer actionreichen Animationsserie "Ivanhoe"? Darum geht es:

"Ivanhoe"

Sir Miles kommt nach langer Gefangenschaft nach England zurück, um seinem verehrten Herrscher, König Richard Löwenherz, seinen Respekt zu zollen. Wie erstaunt aber ist er, dass statt Richard dessen Bruder Prinz John auf dem Thron sitzt! Der Prinz belügt ihn, erzählt, dass Richard einem Verrat zum Opfer gefallen sei und deshalb in Österreich in Gefangenschaft sitzt. Der Verräter sei - Ivanhoe! Sir Miles hatte noch eine alte Rechnung mit ihm offen. Jetzt muss Ivanhoe zahlen! Prinz John reibt sich boshaft die Hände, sieht er doch den Goldschatz, den Ivanhoe als Lösegeld für den König sammelt, schon in seinen Händen.



Genre: Animation, Abenteuer, Action, Frühgeschichte



Staffeln: 1

➡ Schau dir die Animationsserie "Ivanhoe" jetzt auf Joyn an!