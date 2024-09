James Bond ist schwul? In "Queer" sieht man Daniel Craig von einer anderen Seite

Normalerweise reißt James Bond bildschöne Frauen auf, aber für den Film "Queer" wechselt Daniel Craig das Ufer. Neben Newcomer Drew Starkey sehen wir den Ex-007 von einer anderen Seite - und wir lieben es! Das müsst ihr über den neuen Film wissen.

Daniel Craig spielt nicht zum ersten Mal einen queeren Charakter

Vom Actionheld bis hin zum exzentrischen Detektiv! Daniel Craig beweist nach seiner Bond-Karriere, dass er mehr kann als nur die Welt retten. Im neuen Drama "Queer" von Luca Guadagnino überrascht er mit einer ganz neuen Figur: Er wird zum Auswanderer, der zum ersten Mal eine bedeutende Beziehung eingeht - mit einem Mann!

Für Craig keine neue Rolle. Bereits in "Glass Onion: A Knives Out Mystery" gab er den schwulen Detektiv Benoit Blanc. Seinen Partner dabei spielt niemand Geringeres als 90er-Herzensbrecher Hugh Grant.

Darum geht es in "Queer"

Der Film spielt im Mexiko-City der 1950er Jahre und ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von William S. Burroughs aus dem Jahr 1985. Das Buch behandelt Themen wie Homosexualität, Sex und Drogenmissbrauch.

James-Bond-Star Daniel Craig spielt die Hauptrolle William Lee, der nach seiner Flucht vor einer Drogenrazzia in New Orleans als amerikanischer Auswanderer ein einsames Leben in Mexiko führt.

Die Ankunft des jungen Studenten Eugene Allerton (Drew Starkey) in der Stadt bringt William dazu, endlich eine bedeutungsvolle Beziehung zu jemandem aufzubauen.

Seine Weltpremiere feierte das queere Drama am 3. September bei den 81. Filmfestspielen von Venedig. Ein deutscher Starttermin steht leider noch nicht fest.

Es ist Luca Guadagninos zweiter Film innerhalb dieses Jahres, nach "Challengers", in dem Zendaya, Josh O'Connor und Mike Faist mitspielen.

Seinen bisher größten Erfolg feierte der italienische Regisseur mit dem Oscar-nominierten Film "Call Me By Your Name", bei dem es sich ebenfalls um ein queeres Drama handelt.

Studio A24 als Erfolgsgarant?

Dass die Vertriebsrechte für "Queer" beim Filmstudio A24 liegen, hat sowohl bei Craig als auch Guadagnino für Freude gesorgt. In einem gemeinsamen Statement teilen sie ihre Begeisterung für das New Yorker Studio.

'Queer' ist ein Werk der Liebe und wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, dass unser Film bei einem so mutigen, vitalen und bahnbrechenden Studio wie A24 ein Zuhause gefunden hat. Luca Guadagnino & Daniel Craig

In den vergangenen Jahren hat sich A24 durch seinen Fokus auf innovative und außergewöhnliche Filme, die oft jenseits des Mainstreams angesiedelt sind, einen guten Ruf erarbeitet.

Anstatt auf große Blockbuster mit enormen Budgets zu setzen, unterstützt A24 Produktionen, die kreative Freiheit und künstlerische Ausdruckskraft in den Mittelpunkt stellen. Mit Filmen wie dem Oscar-prämierten "Moonlight", "Everything Everywhere All At Once" oder dem Horror-Erfolg "Hereditary" hat A24 bewiesen, dass es ein besonderes Gespür für originelle und tiefgründige Geschichten hat, die sowohl bei Kritiker:innen als auch beim Publikum Anklang finden.

Durch diesen Ansatz ist das Studio inzwischen zu einem Garanten für Filme geworden, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregen.

