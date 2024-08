Vor "Beetlejuice Beetlejuice" war Jenna Ortega bereits eine Horror-Queen. Neben "Wednesday" begeisterte sie auch in vielen Gruselfilmen, darunter "Scream VI". Hier verpasste sie einer Horror-Ikone eine knackige Ohrfeige - und machte den Drehtag zum ultimativen Highlight!

Anzeige

Jenna Ortega gibt Courteney Cox die ultimative Ohrfeige

Neve Campbell sorgte in "Scream - Schrei!" (1996) für einen echten Knaller, als sie ihrer Kollegin Courteney Cox vor laufender Kamera eine schallende Ohrfeige verpasste.

Das passierte zum Glück nicht, weil die Stars eine handgreifliche Auseinandersetzung miteinander hatten. Nö, Neve befolgte einfach nur ihre Drehbuch-Anweisungen. In der Rolle der Sidney Prescott hatte sie die Aufgabe, Gale Weathers (gespielt von Cox) eine zu verpassen.

Auch in den folgenden "Scream"-Filmen musste Cox als Klatschreporterin Gale Weathers stets einstecken.

Doch der krönende Höhepunkt kam in Teil 6: Die nun 21-jährige Jenna Ortega hatte die Ehre, vor der Kamera Gale ein ordentliches Donnerwetter zu verpassen. Wer hätte gedacht, dass "Scream" so viele Ohrfeigen im Repertoire hat?

Der Trailer zu "Scream VI":

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

"Ein toller Drehtag" für Jenna Ortega

Das Ohrfeigen-Spektakel befand Jenna Ortega als einer ihrer liebsten Tage am Set. Das verriet die Schauspielerin in einem Interview mit dem Portal "Moviepilot". Darin wollten die Interviewenden von ihr wissen, ob sie die Szene eingeschüchtert habe, immerhin war sie damit in große Fußstapfen gestiegen und nahezu jeder Horrorfilm-Fan kannte die vorangegangenen Schlag-Szenen.



Aber im Gegenteil: "Nein, es war aufregend", erzählte Jenna Ortega. "Ich war so bereit dafür", erklärt sie.

Das war wahrscheinlich eine meiner Lieblingsstellen im Drehbuch. Jenna Ortega, , 2023

Sie führt fort: "Was für eine Ehre. Und es war auch ein toller Drehtag. Es hat Spaß gemacht, die Szene zu drehen."

Anzeige

Anzeige

Jenna Ortega: Bringt ihr Mundwerk sie einmal um?

Im Interview verriet sie auch, welcher der üblichen Fehler von Horrorfilm-Figuren sie vermutlich das Leben kosten würde. Während ihre Kollegin Melissa Barrera gestand, sie würde aus Neugier vermutlich in den Keller gehen und dort umgebracht werden, hatte Jenna Ortega ein anderes Problem: "Ich habe das Gefühl, dass ich oft viel Unsinn rede. Mein Mundwerk und meine Redeweise würden mich in Schwierigkeiten bringen, denn ich werde wirklich schnell nervig. Daher wäre ich wahrscheinlich die Erste, die deswegen aus dem Verkehr gezogen wird."



Übrigens: Teil vier und fünf der beliebten Filmreihe stehen aktuell bei Joyn bereit! Also ab zum Streamen!

Du liebst Horror? Dann haben wir hier mehr für dich: