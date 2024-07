Jennifer Lawrence: Die 7 Top-Filme mit dem Hollywoodstar

Ob als Action-Heldin, mental Kranke oder eifersüchtige Ehefrau: Jennifer Lawrence weiß in den unterschiedlichsten Rollen zu überzeugen. Wir haben einige ihrer besten Filme für dich zusammengestellt.

Cool Girl und Oscar-Gewinnerin Jennifer Lawrence

"Irgendwann gewinne ich mal einen Oscar!" Gerade mal 18 geworden war Jennifer Lawrence (33), als sie das selbstbewusst verkündete. Soeben hatte sie da den Marcello-Mastroianni-Preis als beste Nachwuchs-Künstlerin bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2008 bekommen und daher durchaus Grund, stolz zu sein. Dennoch konnte sie in einem späteren Interview nicht fassen, "was für ein ignoranter Bastard" sie damals war.

Zur Ehrenrettung der jungen Jennifer aber darf gesagt werden: Sie behielt recht! Nur zweieinhalb Jahre später wurde sie erstmals für den Goldjungen nominiert, 2013 hielt sie ihn dann schon in den Händen. Eine Liste mit ihren sieben besten Filmen zusammenzustellen, ist angesichts ihres Könnens nicht leicht - wir haben es trotzdem versucht.

1. "Silver Linings" (2012)

Der Film, der der Schulabbrecherin den begehrten Academy Award - und einen Golden Globe! - einbrachte: In "einer der originellsten romantischen Komödien der letzten Jahre" (Die Zeit) spielt sie eine unkonventionelle, emotional instabile Witwe, die mit einem frisch aus der Psychiatrie entlassenen, bipolaren Enddreißiger (Bradley Cooper, 49) einen Pakt eingeht … Neben den beiden Preisen für die Hauptdarstellerin gab es für den einfühlsamen Film zahlreiche weitere Auszeichnungen, darunter sieben Oscar- und drei Golden-Globe-Nominierungen sowie vier Independent Spirit Awards.

Jennifer Lawrence mit Bradley Cooper in "Silver Linings". © picture alliance / AP Photo

2. "Die Tribute von Panem" (2012-2015 )

Okay, hier mogeln wir ein bisschen und packen gleich eine ganze Filmreihe auf einen Platz. Aber sie sind auch einfach alle vier so gut! Auch der fünfte, 2023 erschienene Teil der dystopischen Science-Fiction-Abenteuer-Saga kann sich sehen lassen, doch leider fehlt darin unter anderem Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence. Als willensstarke, charismatische Kämpferin Katniss Everdeen stellt sie sich in den ersten Filmen einer brutalen Überlebens-Show … Die sozial- und medienkritische Filmreihe war sowohl bei den Kritiker:innen als auch an den Kinokassen ein Riesen-Erfolg und heimste diverse Preise ein - zum Beispiel MTV Movie Awards, People's Choice Awards und andere.

Im dritten "Die Tribute von Panem"-Teil erstickt Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence fast durch eine Nebelmaschine. © picture alliance / AP Photo

3. "Winter's Bone" (2010)

Jennifer Lawrences großer Durchbruch, der ihr im Alter von gerade mal 20 Jahren ihre erste Oscar- sowie eine Golden-Globe-Nominierung bescherte! In dem düsteren Streifen verkörpert sie eine mutige 17-Jährige, die im Hinterland der USA ihren hoch verschuldeten Vater sucht, um das Wohnhaus ihrer Familie zu retten. Dadurch gerät sie in Gefahr. Südstaaten-Sozialdrama, naturalistischer Thriller - der Film ist beides und noch mehr und lebt unter anderem von Lawrences eindringlichem Spiel. Er wurde für mehrere kleine und größere Preise nominiert und gewann einige davon, darunter den Großen Preis der Jury auf dem Sundance Festival 2010.

Die 20-jährige Jennifer Lawrence in "Winter's Bone". © picture alliance / dpa

4. "American Hustle" (2011)

Als eifersüchtige Ehefrau eines Trickbetrügers (Christian Bale, 50) überzeugte Jennifer Lawrence in dieser atmosphärisch dichten 1970er-Jahre-Satire nach wahren Begebenheiten. Das bescherte ihr einen Golden Globe und eine Oscar-Nominierung. Darüber hinaus wurde die Gauner-Komödie mit über 40 weiteren wichtigen Nominierungen und Auszeichnungen bedacht und von Kritiker:innen gefeiert. So schrieb etwa die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Film sei "ein wahres Fest der Täuschungen, Fakes und schauspielerischen Manierismen".

5. "X-Men: Erste Entscheidung" (2011)

Ein Muss für Comic-Fans ist dieser SciFi-Streifen, in dem Jennifer Lawrence als blaue Mutantin Mystique eine einzigartige Tiefe in die Superhelden-Welt bringt und im hautengen Bodysuit eine Top-Figur macht. Der Film dient in der Filmreihe als Prequel, spielt hauptsächlich in den 1960er-Jahren und erzählt die Geschichte der Formierung der X-Men. Er enthält einige spektakuläre Action-Szenen und erhielt überwiegend Top-Kritiken.

Jennifer Lawrence als "Mystique" mit ihren Filmkolleg:innen. © picture alliance / Everett Collection

6. "Auf brennender Erde" (2008)

Der Film, der Jennifer Lawrence den eingangs genannten Selbstbewusstseins-Schub verpasste: Darin möchte sie der Affäre ihrer Mutter (Kim Basinger, 70) mit dem Nachbarn (Joaquim de Almeida, 67) ein Ende bereiten und begeht dabei einen tödlichen Fehler. Der Beginn einer Reihe fataler Ereignisse und eines jahrelangen Kampfes gegen innere Dämonen. Erzählt wird der Film auf mehreren Zeit-Ebenen, die ältere Version von Lawrences Figur verkörpert Oscar-Preisträgerin Charlize Theron (48).

7) "Serena" (2014)

So gut, wie Bradley Cooper und Jennifer Lawrence in "Silver Linings" harmonierten, verwundert es nicht, dass sie für dieses Filmdrama als frisch verheiratetes Ehepaar besetzt wurden, das 1929 in North Carolina ins Holzgeschäft einsteigt. Als die von Lawrence verkörperte taffe Geschäftsfrau Serena von ihrer Unfruchtbarkeit erfährt, trifft sie aus Eifersucht eine grausame Entscheidung … Zwar überzeugte das Drama Kritiker:innen nicht so sehr wie viele andere Lawrence-Filme, allein das erstklassige Spiel der Darsteller macht ihn jedoch sehenswert.

