Jennifer Pan: Hat sie wirklich ihre Eltern ermorden lassen?

Auf den ersten Blick ist Jennifer Pan eine perfekte Tochter: Sie ist diszipliniert, arbeitet hart und bringt Bestnoten nach Hause. Gute Voraussetzungen für eine vielversprechende Zukunft. Doch hinter der scheinbar makellosen Fassade verbirgt sich eine düstere Wahrheit.

Anzeige

Ist sie wirklich verantwortlich für den Auftragsmord an ihren Eltern? Joyn Der Fall Jennifer Pan: Jetzt auf Joyn streamen

WARNUNG: Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexueller Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote: Wende dich zum Beispiel an "Weißer Ring e.V." (Hilfe für Opfer von Gewalt), "Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs" (UBSKM) oder "Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch": 0800 22 55 530 (anonym und kostenfrei)."

Anzeige

Anzeige

Die Menendez-Brüder

Der Fall von Lyle und Erik Menendez erregte in den 90er-Jahren großes Aufsehen. In ihrer Villa in Beverly Hills erschießen die Brüder ihre Eltern, José und Kitty Menendez. Erst sollen Einbrecher:innen für die Morde verantwortlich gewesen sein, später gestehen die Brüder ihre Tat.

Vor Gericht geben sie an, jahrelang körperlich und emotional von ihren Eltern missbraucht worden zu sein. 1996 werden Lyle und Erik zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Fall der Mendendez-Brüder stößt damals auf große mediale Aufmerksamkeit. Der Grund: Lyle und Erik sind attraktive junge Männer. Können sie wirklich im Stande gewesen sein, einen Mord zu begehen?

Anzeige

Anzeige

Der Fall Jennifer Pan: Ein Leben voller Lügen endet in einer Tragödie

Ende der 70er-Jahre flüchtet das Ehepaar Hann und Bich Pan aus Vietnam und baut sich in Kanada ein neues Leben auf. Auch ihren Kindern Felix und Jennifer trichtern sie von Kindesbeinen an ein, wie wichtig Disziplin, Fleiß und harte Arbeit sind. Sie wollen nur das Beste für ihren Nachwuchs und haben teils extrem hohe Erwartungen - vor allem Papa Hann.

Jennifer ist eine fleißige Schülerin, spielt mehrere Instrumente und ist auch in verschiedenen Sportvereinen aktiv. Ihre Leidenschaft liegt auf dem Eis, sie träumt von einer Karriere als Eiskunstläuferin. Sie ist also eine echte Vorzeige-Tochter: Schulabschluss mit Bestnoten, ein Medizinstudium, die perfekte Basis für eine glänzende Zukunft.

Was aus elterlichem Druck zu schulischen Leistungen beginnt, entwickelt sich zu einem dichten Netz aus Lügen, das Jennifer über Jahre hinweg aufrecht erhält – bis schließlich alles zusammenbricht.

Anzeige

Anzeige

Jennifer Pan: Was geschah in der Nacht vom 8. November 2010?

Am Abend des 8. November 2010 brechen drei unbekannte und bewaffnete Täter:innen in das Haus der Familie Pan ein. Sie fesseln Jennifer an das Treppengeländer im ersten Stock, ihre Eltern werden ins Wohnzimmer gebracht. Jennifer hört mehrere Schüsse. Wenige Minuten später schafft sie es, den Notruf zu wählen. Ihre Stimme ist panisch, im Hintergrund hört man ihren Vater um Hilfe schreien.

Die Original-Aufnahmen des Notrufes kannst du dir in der Joyn-Doku anhören. Los geh'ts ab Timecode 23 Minuten und 09 Sekunden.

Den originalen Notruf und Jennifers ganze Geschichte gibt es hier Joyn Der Fall Jennifer Pan: Jetzt auf Joyn streamen Originale Aufnahmen von Jennifers 911-Call ab Timecode 23:09.

Als die Polizei am Haus der Pans eintrifft, kommt für Mutter Bich jede Hilfe zu spät. Auch Vater Hann wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Leben hängt am seidenen Faden.

Jennifer wird zur Befragung mit aufs Revier genommen. Ihre Aussagen werfen schnell Fragen auf. Sie verstrickt sich in Unstimmigkeiten. Irgendwas stimmt nicht. Ihr Lügen-Gerüst bricht endgültig zusammen, als Hann aus dem Koma erwacht und seine Sicht der Tat-Nacht zu Protokoll gibt.

Der Fall nimmt eine dramatische Wendung. Und die Wahrheit hinter dem Verbrechen ist noch schockierender als die Ermittler:innen zunächst denken.

Was geschah in der Nacht des 8. November? Ist Jennifer wirklich für den Mordanschlag auf ihre Eltern und den Tod ihrer Mutter verantwortlich? Wie konnte es so weit kommen? Die Antwort gibt's kostenlos auf Joyn.