"jerks."-Bromance: Das macht Fahri Yardim und Christian Ulmen zum Dream-Team

Was macht die Beziehung der beiden "jerks." so besonders? Spoiler: Es sind nicht nur die schrägen Situationen, in die sie sich in der Serie regelmäßig gemeinsam hineinmanövrieren.

Fahri und Christian in "jerks." - zwei, die sich perfekt ergänzen

Fahri, der laute Draufgänger mit dem losen Mundwerk, und Christian, der eher unbeholfene, manchmal leicht überforderte Ruhepol. Eine Kombination, die nicht nur für Lacher und jede Menge Fremdschäm-Momente (die schlimmsten haben wir mal zusammengefasst) sorgt, sondern einfach irre sympathisch ist. Hast du vielleicht auch einen Kumpel, der dich laufend in peinliche Situationen bringt? Oder bist du jemand, der oder dem Freund:innen immer wieder "Psssst, reiß dich zusammen!" ins Ohr zischen?

"jerks." besteht aus einer Aneinanderreihung genau solcher Momente. Fahri ist meist derjenige, der die verrückten Ideen hat. Und Christian, der es eigentlich besser wissen müsste, macht am Ende immer mit, wenn auch widerwillig, was die Situationen umso komischer macht. Das Duo zeigt uns, dass Freundschaft nicht immer rational sein muss. Manchmal muss man einfach mitziehen, auch wenn man weiß, dass es in einem Fiasko enden wird. Genau so entstehen Abenteuer, an die man sich ein Leben lang erinnern wird.

Fahri Yardım und Christian Ulmen sind auch nur auf dieser Ebene so gegensätzlich. Wenn es nämlich darum geht, ihre absurden, abgründigen, teilweise ehrlich kranken Theorien zu äußern, schenken sie sich nichts - man denke an die Szene im Café, wo sie über die Genitalien ihrer (Ex-)Partnerinnen sprechen. Beide sind unangenehm grenzüberschreitend in ihren Aussagen und Handlungen. Masturbation, Tod, Pädophilie, sexuelle Belästigung, Religion, Politik: Egal bei welchem Thema, die beiden gehen grundsätzlich zu weit, sprechen Dinge aus und an, die die meisten Zuschauer:innen vermutlich nicht einmal zu denken wagen würden.

Diese Art von Humor kann nicht jede:r aushalten - und das ist auch in Ordnung. Doch genau diese Bereitschaft der beiden, die Hosen runterzulassen und ihr (gestörtes) Inneres nach außen zu kehren, macht sie so unvergleichlich. Was man dabei manchmal (fast) vergisst: Zwar spielen die beiden in "jerks." sich selbst, jedoch als stark überzeichnete, fiktionalisierte Versionen.

Eine Freundschaft, die über den Bildschirm hinausgeht

Was die Beziehung zwischen Fahri und Christian so besonders macht, ist, dass sie auch Off-Screen existiert. Wenn man sich Interviews mit den beiden anschaut, merkt man, dass ihre Chemie auch außerhalb von "jerks." Bestand hat, die beiden sind langjährige Freunde. Fun Fact: Als Kinder haben die beiden den gleichen Judo-Kurs besucht. "Ich mag die Vorstellung, bei Fahri zu klingeln, wenn es mir schlecht geht", erzählt Christian Ulmen im Podcast "Hotel Matze".

Besonders dankbar äußert sich Fahri über eine Situation am Set, als er einen Notfall zu Hause hatte und spontan vom Set verschwinden musste - da habe Christian als Freund reagiert und nicht als Regisseur, sei enorm unterstützend und hilfreich gewesen. Außerdem halte er Christian in seiner Arbeit wirklich für genial. Auch der äußert sich positiv über seinen Freund: Obwohl die beiden sich nun schon lange und gut kennen, schaffe Fahri es immer wieder, ihn zu überraschen. Vor allem in den improvisierten Dialogen in "jerks."

Ulmen und Yardim haben ein außergewöhnliches Talent, aufeinander zu reagieren und spontan lustige und grenzüberschreitende Szenen zu kreieren. Das verleiht der Serie eine besondere Authentizität und Unvorhersehbarkeit. Die beiden Hauptdarsteller sind einfach ein Dream-Team, dem wir gerne zuschauen. Auch wenn wir vor lauter Fremdscham ab und zu die Augen schließen.