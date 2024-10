Neues Comedy-Highlight auf Joyn! Ab dem 16. Oktober kannst du die ersten beiden Folgen des Joyn-Originals "KEKs" kostenlos streamen. Zwischen Klassenzimmer und Pausenhof leben die vier Teenager einen chaotischen Schulalltag mit täglichen Absurditäten. Alle Fans von "jerks" und "intimate" können sich über eine weitere Comedy-Serie freuen!

"KEKs": Darum geht's

Illegale Botox-Spritzen, ein abgezocktes Pokerturnier und krumme Deals der Direktorin - das klingt nach Reeperbahn in der Nacht, ist aber Alltag auf der Stadtteilschule Wandsbek. Und genau dort spielt die neue Comedy-Serie "KEKs" rund um die Teenager Younes, Shirin, Amadou und Rocky und deren unzertrennliche Freundschaft.

In der neuen Impro-Comedy-Serie spielen die vier Hauptdarsteller:innen Younes (David Ali Rashed), Shirin (Manal Raga Sabit), Rocky (Vito Sack) und Amadou (Aaron Maldonado-Morales) authentisch, schonungslos ehrlich und unterhaltsam.

"KEKs" stammt aus derselben Feder wie "jerks." und "Intimate" und erzählt von dem unterhaltsamen und chaotischen Alltag auf dem Pausenhof, ohne auch nur einmal ein Klassenzimmer von innen zu zeigen.

Dafür steht der Titel "KEKs"

Die Bezeichnung "kek" wird in der Hip-Hop-Szene häufig den "Losern" zugeschrieben. Ursprünglich stammt das Wort jedoch aus dem Koreanischen und bedeutet so viel wie "hahaha". Und genau so findet es in der Regel auch Verwendung: Wenn jemand eine lustige oder ironische Situation kommentiert, dann kommt das Wort zum Einsatz.

"Ich glaube, es ist eine sehr liebevolle Bezeichnung. Vielleicht für einen ein bisschen Außenseiter, aber gar nicht mal im negativen Sinne. Leo Fuchs

Spoiler: In Folge 2 gibt's nackte Haut zu sehen

Vergangene Woche wurden auf dem exklusiven Event in Berlin die ersten Folgen des neuen Comedy-Hits auf großer Leinwand gezeigt. Besonders die Offenbarung von Aaron Maldonado-Morales alias Amadou über nackte Haut dürfte die Zuschauer:innen hellhörig werden lassen.

Gemeint ist eine besonders unterhaltsame Szene in Folge zwei. Die drei Jungs Younes, Rocky und Amadou haben sich in den Kopf gesetzt, die stärksten Jungs der Schule zu werden. Und wie kommt man schnell und einfach an die gewünschten Muskelberge? Ganz klar: Testosteron.

Gesagt, getan: Shirin jagt ihren Freunden eine Testosteronspritze in den Allerwertesten. So oder so - bitte nicht nachmachen! Wie die Jungs auf das Zeug reagieren und auf welche Chaos-versprechende Geschäftsidee Shirin daraufhin kommt, erfährst du schon in Folge zwei von "KEKs".

Die Fans von "jerks." und "Intimate" können sich auf das neue Joyn-Original "KEKs" freuen.

Regisseur Leo Fuchs im Interview

In Berlin mit dabei war natürlich auch Jung-Regisseur Leo Fuchs. Er war schon Darsteller und Co-Regisseur bei "Intimate". Im exklusiven Interview mit uns erinnert er sich an seine eigene Schulzeit zurück. Er ist überzeugt, dass sich viele mit dem Schulalltag bei "KEKs" auf die ein oder andere Weise identifizieren können.

"Ich persönlich habe, das Meiste in der Schule auf dem Pausenhof gelernt und nicht im Klassenzimmer. Leo Fuchs

Da es sich um eine Comedy-Serie handelt, soll Spaß und Humor natürlich im Vordergrund stehen. Ähnlich wie bei "jerks." dürfen wir uns auch bei "KEKs" auf den ein oder andern Fremdscham-Moment freuen.

"KEKs" – acht Folgen, produziert von Pyjama Pictures GmbH / Kleine Brüder, gibt es ab Mittwoch, den 16. Oktober, exklusiv auf Joyn.